Conformément aux décisions de gestion du capital et d'investissement du secteur du lithium, il est peu probable que Winsome exerce l'option Renard dans les conditions actuelles d'ici août 2025, à moins que les conditions du marché ne s'améliorent.

L'entreprise continue de collaborer avec Stornoway Diamonds ( Stornoway ) et d'interagir avec divers acteurs gouvernementaux québécois et canadiens, et informera le marché en cas d'évolutions majeures.

Il se peut que Winsome réexamine l'intégration des opérations de Renard ainsi que ses infrastructures au-delà du mois d'août 2025 si les conditions du marché s'améliorent et si Stornoway choisit de ne pas réhabiliter le site ou ni de le vendre à une autre partie.

Winsome demeure engagée à faire progresser le projet Adina Lithium, à poursuivre ses investissements dans son développement et à positionner stratégiquement à la fois le projet et la société afin de tirer parti des opportunités futures.

Avec 18,7 millions de dollars australiens de liquidités, Winsome dispose des capitaux nécessaires pour poursuivre de manière rentable les l'avancement du projet Adina Lithium, tout en évaluant les opportunités complémentaires dans le secteur.

MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - Le développeur et explorateur de lithium Ressources Winsome (ASX: WR1) ; « Winsome » ou « la Société » fournit la mise à jour suivante à ses actionnaires concernant son orientation stratégique.

Alors que le marché mondial du lithium connaît une certaine volatilité et que les incertitudes macroéconomiques persistent, Winsome réévalue ses priorités stratégiques. Il s'agit notamment d'évaluer les engagements en cours et futurs, en particulier l'option sur l'exploitation de Renard et les infrastructures associées (« Renard », l" « Option Renard » ), et de veiller à ce que le capital de la société soit déployé efficacement afin de maximiser la valeur pour les actionnaires. L'engagement financier requis pour acquérir et maintenir Renard représente une mobilisation importante de capital, à un moment où plusieurs entreprises du secteur réduisent ou reportent leurs investissements. Alors que Winsome reste engagée dans son objectif principal, le développement du projet Adina Lithium ( « Adina » ou « le projet »), l'évolution des conditions du marché ne sont pas favorables à l'heure actuelle à l'exercice de l'option Renard, qui exige une forte mobilisation de capitaux. Des conditions de marché mieux définies sont nécessaires .

Winsome suit de près l'évolution générale des marchés de l'énergie et des métaux pour batteries, en évaluant des opportunités complémentaires potentielles en adéquation avec son expertise et ses objectifs à long terme. Cette approche équilibrée permet à Winsome d'être bien positionnée pour faire face aux incertitudes du secteur tout en restant concentrée sur le développement de son projet phare, le projet Adina Lithium, qui demeure au cœur de sa stratégie.

Option Renard et collaboration avec Stornoway

À cet égard, bien qu'aucune décision finale n'ait été prise, compte tenu des conditions actuelles du marché et de l'incertitude plus large du secteur, y compris les délais dans les décisions d'investissement en capital, la position actuelle de Winsome est qu'il est peu probable qu'elle exerce l'option Renard dans sa forme actuelle, sauf s'il y a amélioration notable du contexte. Toute décision finale concernant l'exercice de l'option Renard sera prise par Winsome d'ici la fin août 2025.

Winsome collabore activement avec Stornoway, divers représentants des gouvernements du Québec et du Canada ainsi qu'avec d'autres parties prenantes clés, et reste engagée à collaborer de bonne foi pour explorer les possibilités de travailler ensemble de façon concertée. Winsome estime que tant que le site Renard n'est ni vendu, ni réhabilité, cette opportunité devrait rester accessible à la compagnie et pourrait être réexaminée à l'avenir.

Winsome tiendra les actionnaires informés de l'évolution de l'option Renard conformément à ses obligations de divulgation.

« Bien que nous soyons confrontés à des conditions de marché difficiles, Winsome demeure déterminé à générer de la valeur pour ses actionnaires. Les administrateurs de Winsome ont déjà su traverser avec succès les cycles précédents du marché du lithium pour mener des projets de lithium jusqu'à la production, et nous voyons un potentiel considérable pour Winsome en faisant progresser le projet Adina Lithium vers le développement et la production, dans un échéancier aligné sur la reprise du marché du lithium. Bien que l'option Renard demeure envisageable, nous restons réalistes quant à la conjoncture actuelle et ne l'exercerons que si les conditions s'améliorent. » - Chris Evans, directeur général

Avancement du projet Adina Lithium

L'objectif principal de Ressources Winsome reste le développement du gisement minéral d'Adina, qui continue de progresser vers des étapes clés de développement. Winsome est déterminé à maintenir une flexibilité au niveau de l'approche de développement du projet, ce qui permet des adaptations en fonction des conditions du marché et des capitaux disponibles. La nature à haute teneur et proche de la surface de la minéralisation à Adina garantit que le projet demeure une occasion de développement attrayante. La Société continue d'explorer des partenariats potentiels et des sources de financement pour faire progresser Adina et maximiser son potentiel à long terme.

Pour en apprendre davantage sur la mise à jour de Ressources Winsome, consultez le communiqué ASX du 17 juin 2025, https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/WR1/02957324.pdf

La publication de ce communiqué de presse a été autorisée par le directeur général de Ressources Winsome Ltd, Chris Evans.

À PROPOS DE RESSOURCES WINSOME

Ressources Winsome (ASX : WR1) est une société axée sur l'exploration et la mise en valeur de gîtes lithinifères et qui détient plusieurs propriétés minières dans la région d'Eeyou Istchee Baie- James au Québec, Canada. Adina Lithium, notre projet phare détenu à 100%, constitue un actif de première classe situé sur un territoire minier à faible risque et qui pourrait devenir un des projets les plus rentables en Amérique du Nord en fonction de ses coûts d'exploitation fortement concurrentiels.

Ce gisement de surface renferme une minéralisation lithinifère dans le roc sous forme de spodumène et aurait une durée de vie de plus de 20 ans, en s'appuyant sur une estimation des ressources minérales conforme à la norme NI 43-101, comprenant un tonnage de 60,5 millions de tonnes à une teneur de 1,14 % Li 2 O dans la catégorie indiquée et 15,9 millions de tonnes à une teneur de 1,17 % Li 2 O dans la catégorie présumée.

La Société a acquis une option exclusive visant l'acquisition du site d'exploitation Renard, aménagé pour l'extraction et le traitement de minerai et situé à environ 60 kilomètres plus au sud (à vol d'oiseau) d'Adina. Les infrastructures comprennent un aéroport, une centrale électrique, une usine de traitement des eaux, des ateliers, un entrepôt de matériel minéralisé traité et un important campement. Elle détient également les permis de traitement et d'exploitation minérale qui pourrait faciliter un accès à la production lithinifère pour Winsome. Les installations de traitement de minerai de Renard comprennent déjà plusieurs des équipements aussi nécessaires à la production de concentré de spodumène notamment, séparateur par milieu dense (SMD), concasseur primaire à mâchoire, concasseur à cône, broyeur à rouleaux à haute pression ainsi que des circuits de tri optique.

En plus de notre portefeuille de projets lithinifères au Québec, incluant les projets Cancet, Sirmac-Clapier et Tilly, Ressources Winsome détient 100 % des droits d'achat de lithium, de caesium et de tantale du projet Case Lake dans l'est de l'Ontario détenu par Power Metals Corp (TSXV : PWM), ainsi qu'une participation de 9,57 % dans le capital de PWM, ainsi qu'un droit de recevoir 17 650 000 actions ordinaires supplémentaires de PWM à la finalisation de la vente des projets Decelles et Mazerac.

Winsome est dirigée par une équipe hautement qualifiée, possédant une solide expérience dans l'exploration et la mise en valeur du lithium ainsi que dans la gestion de sociétés de premier plan inscrites à l'ASX.

Plus d'information : https://winsomeresources.ca/

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent document contient des déclarations prospectives concernant Winsome. Les déclarations prospectives ne sont pas des déclarations de faits historiques et les événements et résultats réels peuvent différer matériellement de ceux décrits dans les déclarations prospectives en raison d'une variété de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs. Les déclarations prospectives sont intrinsèquement soumises à des incertitudes et à des contingences commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans toute information prospective fournie par la société ou en son nom. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques liés aux besoins de financement supplémentaires, aux prix des métaux, aux risques d'exploration, de développement et d'exploitation, à la concurrence, aux risques de production, à la réglementation, y compris la réglementation environnementale, à la responsabilité et aux litiges potentiels concernant les titres de propriété.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont fondées sur les convictions, les opinions et les estimations de la société Winsome à la date à laquelle elles sont formulées, et aucune obligation n'est assumée de mettre à jour les déclarations prospectives si ces convictions, opinions et estimations venaient à changer ou à refléter d'autres développements futurs.

