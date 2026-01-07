Une première provinciale pour renforcer la première ligne publique et soutenir les médecins propriétaires

QUÉBEC, le 7 janv. 2026 /CNW/ - Réseau MAclinique annonce aujourd'hui la création du Fonds GMF Réseau MAclinique, le tout premier fonds au Québec entièrement dédié aux cliniques de médecine familiale (GMF) œuvrant dans le secteur public.

Cette initiative inédite permet aux médecins propriétaires de cliniques GMF d'intégrer le Réseau MAclinique en devenant actionnaires d'une plateforme structurée de cliniques de première ligne, fondée sur la conviction qu'ensemble, les médecins sont plus forts pour faire face aux enjeux actuels. Le Fonds GMF Réseau MAclinique a été conçu pour répondre aux défis croissants auxquels font face les cliniques publiques, en offrant un modèle de consolidation respectueux de l'autonomie médicale et ancré dans la réalité du terrain.

Dans ce cadre, Réseau MAclinique prend en charge la gestion et l'accompagnement des cliniques intégrées au fonds. Les médecins propriétaires peuvent ainsi se dégager des enjeux de gestion et se concentrer pleinement à leur pratique médicale et aux soins envers leurs patients.

Soutenu par la Banque CIBC, le Fonds GMF Réseau MAclinique permet aux propriétaires de cliniques intégrées d'investir une portion de la valeur de leur clinique en actions du Fonds MAclinique. Les médecins deviennent ainsi actionnaires du fonds et participent à la croissance et à la création de valeur de l'ensemble du réseau.

« La première ligne traverse une période de fortes pressions, tant sur le plan clinique qu'organisationnel. Dans ce contexte, se structurer collectivement devient essentiel pour assurer la pérennité des cliniques et maintenir l'accès aux soins pour la population », affirme la Dre Chantal Guimont, présidente du conseil d'administration du Réseau MAclinique. « Le Fonds GMF Réseau MAclinique propose une solution portée par des médecins, qui permet de bâtir un réseau plus solide, mieux outillé et capable d'évoluer dans un environnement de plus en plus complexe. »

Les médecins intéressés à en apprendre davantage sur le Fonds GMF Réseau MAclinique et à explorer les possibilités de partenariat peuvent consulter le site web en lien.

À propos de Réseau MAclinique

Fondé en 2017 par et pour des médecins, Réseau MAclinique est un acteur de premier plan des soins de première ligne au Québec. Le réseau développe et opère un écosystème intégré de services de santé -- cliniques médicales, complexes médicaux multidisciplinaires et solutions d'hébergement pour aînés -- et soutient l'évolution des cliniques de médecine familiale, notamment par le Fonds GMF Réseau MAclinique.

Reconnu comme le plus important développeur immobilier en santé au Québec, Réseau MAclinique conçoit et met en valeur des environnements de soins modernes favorisant la collaboration interprofessionnelle, l'efficience clinique et l'amélioration de l'accès aux soins.

Sa mission est de transformer durablement l'accès aux soins de santé de première ligne hors établissement, en bâtissant, avec et pour les professionnels de la santé, des modèles de soins humains, durables et ancrés dans les besoins des communautés.

Pour en savoir plus : https://reseaumaclinique.com/

Fonds GMF Réseau MAclinique : https://reseaumaclinique.com/gestion-de-clinique-medicale/

SOURCE Réseau MAclinique

Pour plus d'information : Jonathan Prunier, Vice-président, Création de valeur, marketing et communications, Réseau MAclinique, [email protected]