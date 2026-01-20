MONTRÉAL, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Réseau MAclinique annonce l'acquisition de Humana Groupe Santé, un réseau de quatre cliniques médicales d'importance situées dans le Centre-Sud et l'Est de l'île de Montréal. Cette transaction stratégique vient consolider la présence de Réseau MAclinique dans des secteurs névralgiques de la métropole et renforcer l'accès à des soins de première ligne de qualité pour les communautés desservies.

Humana Groupe Santé regroupe une équipe médicale de plus de 120 médecins, dont environ 90 omnipraticiens, et se distingue par une culture fondée sur la collaboration interprofessionnelle et l'innovation. Chaque année, ces cliniques accueillent plus de 280 000 patients, en offrant une gamme complète de services médicaux de première ligne, de même que plusieurs spécialités, dont la pédiatrie, la dermatologie, la santé de la femme, la phlébologie et la médecine sportive.

Les cliniques acquises sont :

Centre médical Hochelaga

Clinique médicale 1851

Clinique médicale Maisonneuve-Rosemont

Collectif Médica

Cette acquisition a été réalisée par l'entremise du Fonds GMF Réseau MAclinique, récemment déployé, dont l'objectif est d'assurer la continuité des soins et de renforcer durablement la première ligne au Québec, dans le respect de l'autonomie médicale et des réalités locales.

« Je ne pouvais imaginer un meilleur groupe que Réseau MAclinique pour prendre le relais des cliniques Humana. Sa vision de la première ligne, le respect accordé au travail de nos équipes médicales et administratives, ainsi que sa capacité à faire évoluer les cliniques au bénéfice des médecins et des patients, en font le partenaire tout désigné pour assurer la continuité et le développement de ce que nous avons bâti », a déclaré Dr Réal Barrette, fondateur, directeur général et médecin-conseil de Humana Groupe Santé.

Pour Dr Chantal Guimont, présidente du conseil d'administration de Réseau MAclinique, cette acquisition s'inscrit dans une vision fondamentalement humaine de la première ligne :

« Nous sommes profondément fiers d'accueillir ce collectif médical remarquable, bâti et géré de façon exemplaire depuis ses débuts par des administrateurs chevronnés et des médecins engagés. Les cliniques Humana occupent une place essentielle dans l'écosystème de la première ligne à Montréal. Notre priorité sera de préserver leur culture de proximité, de soutenir leurs équipes et de continuer à offrir aux patients des soins accessibles, humains et de grande qualité. »

Avec cette acquisition, Réseau MAclinique regroupe désormais près de 500 médecins et soutient près de 1,1 million de rendez-vous médicaux annuellement. Par l'ampleur de son réseau, la diversité de ses milieux de pratique et son ancrage profond dans les communautés, Réseau MAclinique se positionne aujourd'hui comme le plus important réseau de cliniques médicales de première ligne au Québec, et comme un acteur structurant de l'évolution du système de soins.

À propos du Réseau MAclinique

Fondé en 2017 par et pour des médecins, le Réseau MAclinique est le plus important réseau de cliniques médicales de première ligne au Québec. Le réseau développe et opère un écosystème intégré de services de santé -- cliniques médicales, complexes médicaux multidisciplinaires et solutions d'hébergement pour aînés -- et soutient l'évolution des cliniques de médecine familiale, notamment par le Fonds GMF Réseau MAclinique.

Reconnu également comme le plus important développeur immobilier en santé au Québec, Réseau MAclinique conçoit et met en valeur des environnements de soins modernes favorisant la collaboration interprofessionnelle, l'efficience clinique et l'amélioration de l'accès aux soins.

Sa mission est de transformer durablement l'accès aux soins de première ligne hors établissement, en bâtissant, avec et pour les professionnels de la santé, des modèles de soins humains, durables et profondément ancrés dans les besoins des communautés.

