LONGUEUIL, QC, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Le Réseau MAclinique annonce aujourd'hui l'acquisition de la Clinique médicale Pierre-Boucher, une clinique médicale d'importance située à Longueuil. Cette transaction marque la première présence du Réseau MAclinique sur la rive sud de Montréal et constitue une étape structurante dans le déploiement de son réseau au Québec.

Établie depuis plus de 30 ans au cœur de l'agglomération de Longueuil, la Clinique médicale Pierre-Boucher fait partie intégrante du paysage de la première ligne au Québec. Elle opère un groupe de médecine de famille (GMF) ainsi qu'un GMF-R, et reçoit près de 110 000 visites-patients par année, ce qui en fait la 4e clinique au Québec en nombre de rendez-vous octroyés. La clinique est ouverte 7 jours sur 7, et offre des plages de sans rendez-vous accessibles à tous, contribuant de façon concrète à l'amélioration de l'accès aux soins de première ligne.

Plus de 60 médecins, dont 40 médecins de famille, y travaillent aux côtés d'infirmières et de professionnels paramédicaux. La clinique offre un large éventail de services, incluant la médecine familiale, les urgences mineures, la cardiologie, la dermatologie et la pneumologie, avec des services de radiologie accessibles sur place. Située à proximité immédiate de l'Hôpital Pierre-Boucher, elle contribue activement à réduire la pression sur l'urgence en prenant en charge rapidement les patients qui peuvent être soignés en clinique.

« Dès les premières discussions, il est apparu clairement que la Clinique médicale Pierre-Boucher et le Réseau MAclinique partageaient les mêmes valeurs et la même vision de la première ligne. Nous croyons en une médecine accessible, humaine, rigoureuse et ancrée dans les besoins réels de la population. Cette transaction assure la continuité de la mission que nous portons depuis des décennies, tout en donnant à la clinique les moyens de poursuivre son développement », souligne Dr André Berdnikoff, directeur médical de la clinique.

« La Clinique médicale Pierre-Boucher est un modèle d'efficacité et d'engagement envers sa communauté. Nous saluons le leadership et la vision du Dr Berdnikoff, qui a su bâtir une organisation solide, profondément humaine et tournée vers l'accès. C'est avec beaucoup de respect et de bienveillance que nous accueillons cette équipe exceptionnelle au sein du Réseau MAclinique », ajoute Dr Chantal Guimont, présidente du conseil d'administration du Réseau MAclinique.

Cette transaction marque la première acquisition réalisée par l'entremise du nouveau Fonds GMF Réseau MAclinique. Le Réseau MAclinique gère ainsi trois des quatre cliniques ayant octroyé le plus grand nombre de rendez-vous au Québec¹, regroupe plus de 360 médecins et soutient plus de 800 000 rendez-vous médicaux annuellement, renforçant son rôle clé dans l'accès aux soins de première ligne.

À propos du Réseau MAclinique

Fondé en 2017 par et pour des médecins, le Réseau MAclinique est un acteur de premier plan des soins de première ligne au Québec. Le réseau développe et opère un écosystème intégré de services de santé -- cliniques médicales, complexes médicaux multidisciplinaires et solutions d'hébergement pour aînés -- et soutient l'évolution des cliniques de médecine familiale, notamment par le Fonds GMF Réseau MAclinique.

Reconnu comme le plus important développeur immobilier en santé au Québec, Réseau MAclinique conçoit et met en valeur des environnements de soins modernes favorisant la collaboration interprofessionnelle, l'efficience clinique et l'amélioration de l'accès aux soins.

Sa mission est de transformer durablement l'accès aux soins de première ligne hors établissement, en bâtissant, avec et pour les professionnels de la santé, des modèles de soins humains, durables et profondément ancrés dans les besoins des communautés.

Pour en savoir plus : https://reseaumaclinique.com/

¹ Ministère de la Santé et des Services Sociaux / Journal de Montréal, « Découvrez les 10 cliniques médicales qui ont donné le plus de rendez-vous depuis un an », 25 juin 2025.

https://www.journaldemontreal.com/2025/06/25/decouvrez-les-10-cliniques-medicales-qui-ont-donne-le-plus-de-rendez-vous-depuis-un-an

