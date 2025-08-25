MONTRÉAL, le 25 août 2025 /CNW/ - Fidèle à sa mission d'améliorer l'accès aux soins de proximité, le Réseau MAclinique étend sa présence à Montréal avec l'acquisition du Groupe médical Brunswick, assurant la continuité des services pour quelque 250 000 patients par an. Classée au deuxième rang provincial pour le nombre de rendez-vous offerts, la clinique rejoint un autre établissement du Réseau MAclinique en tête du classement, MAclinique Lebourgneuf, consolidant ainsi une offre structurante en soins de première ligne.

Une destination santé d'envergure

Le Groupe médical Brunswick s'inscrit naturellement dans la vision du Réseau MAclinique, en raison de son environnement interdisciplinaire moderne, où médecins de famille, spécialistes, infirmières, psychologues, dentistes et autres professionnels de la santé travaillent en étroite collaboration. Cette approche favorise une offre de soins intégrée et coordonnée, directement alignée avec notre volonté d'améliorer l'accès, la fluidité et la qualité des soins de proximité.

Ce groupe de médecine familiale (GMF) permet notamment :

Des rendez-vous de dépannage le jour même ou le lendemain (dans la plupart des cas);

Des suivis médicaux pour les patients inscrits;

Une réponse rapide aux besoins des patients sans médecin de famille, notamment en pédiatrie et en périnatalité;

Une contribution essentielle aux efforts régionaux en période de forte affluence (ex. : clinique hivernale);

: clinique hivernale); La réorientation de patients en provenance de l'urgence lorsque leur état ne nécessite pas une hospitalisation;

La formation de la relève médicale, en tant que seul GMF de la région à accueillir externes et résidents.

Un projet ancré dans une vision moderne des soins

Avec l'arrivée du Groupe médical Brunswick, le Réseau MAclinique renforce sa présence dans la métropole et poursuit son objectif d'offrir des soins intégrés, proches des gens et adaptés aux défis actuels du système de santé.

« L'intégration du Groupe médical Brunswick vise à préserver l'accès aux soins dans l'Ouest-de-l'Île de Montréal et s'inscrit naturellement dans notre modèle fondé sur la proximité, l'interdisciplinarité et l'ancrage communautaire. Pensé par et pour les médecins, le Réseau MAclinique propose une façon de faire les choses autrement, plus efficace et plus humaine, au bénéfice des patients et de la population », a déclaré Dre Chantal Guimont, présidente du conseil d'administration et cofondatrice du Réseau MAclinique.

