MONTRÉAL, le 26 juin 2023 /CNW/ - CDPQ Infra confirme que la marche à blanc, l'étape finale qui précède la mise en service du REM, débutera entre les stations Brossard et Gare Centrale en date du mercredi 28 juin.

Cette phase ultime consiste à simuler le service de la future ligne de métro léger, sans passager. Ainsi, au cours des prochains jours, les voitures du REM circuleront avec des fréquences similaires au futur service. Rappelons que pour atteindre cette étape finale, les équipes ont complété différents jalons décisifs dans les 12 derniers mois, c'est-à-dire l'électrification complète des 16,6 km de l'antenne Rive-Sud, la traversée du pont Samuel-de Champlain et un troisième hiver consécutif de tests intensifs.

Selon le déroulement de la marche à blanc, au cours des prochaines semaines, CDPQ Infra confirmera la date officielle de mise en service du REM entre les stations Brossard et Gare Centrale.

À propos du REM

Le Réseau express métropolitain (REM) est un nouveau réseau intégré de transport collectif de 67 km et 26 stations qui vise à relier à la fois le centre-ville de Montréal, la Rive-Sud, l'Ouest-de-l'Île, la Rive-Nord et l'aéroport Montréal-Trudeau par la mise en service d'un métro léger entièrement automatisé et électrique. Proposant un service à haute fréquence, le REM sera en service 7 jours sur 7, 20 heures par jour et sera connecté aux trois principales lignes du métro de Montréal.

