MONTRÉAL, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Alors que se clôt la saison estivale, Tourisme Montréal confirme que l'industrie touristique renoue bel et bien avec ses performances prépandémiques. Une réussite qui témoigne de l'attrait indéniable de la métropole en tant que destination touristique incontournable. La proportion de voyageurs d'outre-mer n'a jamais été aussi élevée ; ils ont été 15 % plus nombreux cet été, par rapport à l'été 2019.

Le secteur de l'hébergement a connu une croissance, avec un taux moyen d'occupation des hôtels à 80 % et des revenus globaux supérieurs à ceux de 2022. Les congrès d'affaires remontent aussi la pente : les grands événements ont connu un taux de participation en présentiel à 72 %, soit 12 % de plus que l'an passé.

« L'industrie a fourni une expérience touristique exceptionnelle, attirant un nombre important de visiteurs nationaux et internationaux venus manifester leur intérêt pour notre destination diversifiée et dynamique. Tourisme Montréal a contribué à cette riche expérience, notamment en réalisant une série d'actions significatives qui consolident notre position en tant que leader du développement touristique responsable et durable », affirme Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal.

Les efforts de promotion de Tourisme Montréal portent leurs fruits ; davantage de visiteurs potentiels affluent sur le site web de l'organisme faisant passer le nombre d'utilisateurs de 6 millions en 2022 à 8 millions cette année.

Les palmarès confirment la réputation enviable de la destination ; pour une septième année consécutive, Montréal se place au premier rang des destinations d'accueil des événements associatifs internationaux en Amérique du Nord selon le palmarès de l'International Congress and Convention Association. Montréal a également su maintenir et consolider sa position de leader sur le continent au Global Destination Sustainability Index, une référence mondiale en tourisme durable, et ce, malgré l'ajout de 40 nouvelles destinations au concours.

Perspectives positives pour Tourisme Montréal en 2024

De nombreux congrès majeurs sont confirmés pour l'année prochaine : on pense notamment à l'Union internationale de patinage, qui attend, en mars, quelque 7 000 délégués. Le mois d'août accueillera pour sa part la Ligue élite canadienne de Basketball et ses quelque 10 000 participants. Le mois de septembre verra quant à lui affluer quelque 5 000 golfeurs et amateurs de sport lors de la Coupe des présidents.

Le voyage de type mixte consistant à prolonger un voyage d'affaires à des fins de loisirs continuera de prendre de l'ampleur. « Cette tendance est alignée avec notre stratégie de Destination harmonieuse. Nous encourageons le tourisme lent, concept favorisant la durabilité de notre industrie », soutient Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

