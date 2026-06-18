Repreneuriat - Québec agit pour assurer la pérennité de ses PME

SAINT-GEORGES, QC, le 18 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, et le député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, annoncent un soutien financier à l'École d'entrepreneurship de Beauce (EEB) ainsi que la mise en œuvre de recommandations du Cercle d'experts en repreneuriat afin de mieux préparer la relève entrepreneuriale et d'assurer la pérennité des PME partout au Québec.

Appui à l'École d'entrepreneurship de Beauce

Un montant de 1,6 million de dollars est accordé à l'EEB, dans le cadre du Plan PME 2025-2028, pour favoriser l'accès à ses formations et à ses programmes destinés aux cédants et aux repreneurs. L'objectif : éveiller le sens de l'entrepreneuriat et développer les réflexes nécessaires au repreneuriat.

Grâce à ce soutien, l'EEB pourra continuer d'offrir aux gens d'affaires des programmes comme Entreprendre et Émergence, qui ont déjà fait leurs preuves dans le milieu entrepreneurial. Deux nouvelles cohortes pour le séjour intensif Pérenniser sont aussi lancées, et permettront à de nombreux cédants de préparer en amont le transfert de leur entreprise pour assurer sa pérennité et à plusieurs repreneurs d'être mieux outillés pour prendre la relève d'une entreprise.

Recommandations du Cercle d'experts en repreneuriat

Le gouvernement mettra en œuvre plusieurs recommandations proposées par le Cercle d'experts en repreneuriat afin d'améliorer l'accompagnement offert aux cédants et aux repreneurs et de favoriser un plus grand nombre de transferts d'entreprises réussis.

Ces recommandations découlent d'échanges tenus avec le milieu entrepreneurial partout au Québec. Elles visent notamment à mieux faire connaître les ressources disponibles, à sensibiliser les dirigeants à l'importance de planifier leur relève et à renforcer l'accompagnement offert tout au long du processus de transfert.

Une démarche de sensibilisation ciblant les entreprises dont le dirigeant est âgé de 55 ans et plus sera notamment déployée dans plusieurs secteurs stratégiques pour l'économie du Québec. L'objectif est de sensibiliser les entrepreneurs à l'importance de préparer leur relève tôt afin de faciliter le transfert ainsi qu'à les informer à propos des ressources disponibles pour les accompagner dans cette voie. Le gouvernement collaborera également avec différents ordres professionnels pour conscientiser leurs membres à l'importance de planifier leur relève.

Au cours des prochaines années, des milliers d'entrepreneurs québécois seront appelés à céder leur entreprise. Derrière chacune d'elles se trouvent des emplois, un savoir-faire unique et des retombées économiques essentielles pour les régions. En misant sur le repreneuriat, le gouvernement agit pour préserver ces acquis, maintenir des entreprises fortes et assurer leur croissance au bénéfice de l'économie québécoise.

Citations :

« Nos PME sont au cœur de la vitalité économique de nos régions. Lorsqu'un entrepreneur prend sa retraite, nous devons nous assurer que son entreprise peut poursuivre son développement entre les mains d'une relève bien préparée. En soutenant l'EEB et en mettant en œuvre les recommandations du Cercle d'experts en repreneuriat, nous nous donnons les moyens de protéger notre savoir-faire, nos emplois et la richesse créée partout au Québec. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable de la Stratégie maritime et coprésident du Cercle d'experts en repreneuriat

« Dans le contexte où bon nombre de dirigeants prendront leur retraite dans les années à venir, on doit mettre davantage l'accent sur le repreneuriat. En transformant cet enjeu en occasions d'affaires, on préserve le savoir-faire et l'expertise que les entrepreneurs québécois ont mis des années à développer, au bénéfice de l'avenir de nos communautés. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales

« L'École d'entrepreneurship de Beauce existe pour accompagner les entreprises dans les décisions les plus structurantes de leur organisation. La pérennité en fait partie. Avec le parcours Pérenniser et le soutien de dix institutions majeures, nous sommes maintenant en mesure d'offrir un point de départ concret à des milliers de dirigeants québécois qui ne savent pas par où commencer. Nous sommes fiers de jouer un rôle central dans cette réponse collective. »

Isabelle Le Ber, présidente-directrice générale de l'École d'entrepreneurship de Beauce

« Le repreneuriat est l'affaire de tous, et c'est en travaillant main dans la main - gouvernement, partenaires et milieu entrepreneurial - que nous arriverons à changer véritablement les choses pour nos entrepreneurs. Trop d'entreprises ferment encore leurs portes faute d'avoir préparé leur relève à temps. J'invite chaque dirigeante et dirigeant à amorcer dès maintenant cette première conversation sur la préparation de leur retraite et le transfert de leur entreprise. Bien accompagnés et outillés, ils peuvent faire de cette étape une réussite porteuse pour eux, leurs employés et toute leur communauté. Merci aux membres du Cercle d'experts en repreneuriat. »

Nathaly Riverin, coprésidente du Cercle d'experts en repreneuriat

Faits saillants :

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Sources : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected]; Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, Tél. : 367 990-7086, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]