/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant le repreneuriat/
Nouvelles fournies parCabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime
18 juin, 2026, 07:00 ET
SAINT-GEORGES, QC, le 16 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, ainsi que le ministre des Affaires municipales et député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant le repreneuriat.
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Date :
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Le 18 juin 2026
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Heure :
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9 h
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Endroit :
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Saint-Georges
Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, à l'adresse suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise. Seuls les représentants des médias dûment accrédités pourront accéder à la salle.
SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime
Sources : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected] ; Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, Tél. : 367 990-7086, Courriel : [email protected] ; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]
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