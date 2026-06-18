AVIS - Heures et jours d'ouverture des commerces pour la fête nationale du Québec et la fête du Canada

QUÉBEC, le 18 juin 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie rappelle aux commerçants et aux consommateurs que, conformément à la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux (RLRQ, chapitre H-2.1) et au Règlement sur les périodes d'admission dans les établissements commerciaux (RLRQ, chapitre H2.1, r. 1), les commerces de détail doivent fermer leurs portes au public le mercredi 24 juin 2026, à l'occasion de la fête nationale du Québec, et le mercredi 1er juillet 2026, à l'occasion de la fête du Canada.

Des exceptions s'appliquent toutefois. Pour plus de renseignements sur les heures et les jours d'ouverture des établissements commerciaux, consultez la page Heures d'ouverture des commerces lors des jours fériés.

SOURCE Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

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