MONTRÉAL, le 8 avril 2022 /CNW Telbec/ - Pharmascience inc. présente ses recommandations pour encourager le repositionnement des médicaments dans ce mémoire.

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence des défis multiples et sans précédent pour le système de santé canadien, ainsi que la nécessité d'une plus grande rapidité et flexibilité dans l'offre de nouvelles options thérapeutiques pour les Canadiens.

Ce document a donc pour but de montrer au gouvernement l'importance du repositionnement des médicaments par la mise au point de nouvelles indications ou de nouvelles formulations adaptées d'agents existants pour servir de nouvelles populations de patients.

Ce texte parle des nombreux exemples de développements thérapeutiques importants qui ont été rendus possibles.

Lisez les recommandations de Pharmascience pour encourager le repositionnement des médicaments au Canada :

https://www.pharmascience.com/nouvelles-media/repositionnement-des-medicaments-generiques-au-canada/

À PROPOS DE PHARMASCIENCE INC.

Fondée en 1983, Pharmascience inc. est le plus grand employeur pharmaceutique au Québec. Avec son siège social situé à Montréal et ses 1 500 employés, Pharmascience inc. est une entreprise pharmaceutique privée à service complet ayant de profondes racines au Canada, et dont la portée mondiale est croissante, entre autres grâce à la distribution de ses produits dans plus de 50 pays. Figurant au 47e rang parmi les 100 principaux investisseurs canadiens en recherche et développement (R&D) en 2019, grâce à 40-50 millions de dollars d'investissement annuels, Pharmascience inc. est parmi les plus grands manufacturiers de médicaments au Canada.

Au quotidien, Pharmascience inc. accorde une grande importance à investir dans ses employés et dans les jeunes et mise sur divers programmes et initiatives pour les soutenir dans leur développement personnel et leur vie quotidienne. En 2022, l'entreprise a d'ailleurs été reconnue pour ses engagements en remportant le prix d'un des Meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada, et celui d'un des Meilleurs employeurs de Montréal, attribués par le groupe Canada's Top 100 Employers. Également en 2022, Pharmascience a été certifiée en tant que Great Place to Work.

SOURCE Pharmascience inc.

Renseignements: Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : [email protected]