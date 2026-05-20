DEC permettra à 5 PME manufacturières touchées par les droits de douane américains visant l'aluminium de demeurer concurrentielles dans des conditions de marché incertaines et changeantes.

L'ASSOMPTION, QC, le 20 mai 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Tatiana Auguste, députée de Terrebonne, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, des contributions non remboursables totalisant 2 383 445 $ à cinq entreprises affectées par les droits de douane sur l'aluminium. Ce soutien est octroyé dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) du gouvernement fédéral, mise en œuvre par les agences de développement régional du Canada.

Les bénéficiaires sont Stageline Scène Mobile, Usinage F.B., Les Enceintes Acoustiques Unisson, Groupe Link Pack et Atmosphère. Par cette intervention, DEC aide ces entreprises qui utilisent l'aluminium dans la fabrication de leurs produits à diversifier leurs marchés et à améliorer leur productivité pour demeurer concurrentielles à long terme. La réalisation de ces projets permettra par ailleurs de consolider plus de 400 emplois bien rémunérés dans la région.

Stageline Scène Mobile, Usinage F.B., et Atmosphère se voient attribuer des contributions non remboursables pour l'acquisition d'équipement.

Stageline Scène Mobile inc. reçoit un appui de 1 000 000 $

Usinage F.B. inc. bénéficie d'un soutien de 500 000 $

Atmosphère inc. se voit accorder 172 500 $

Les Enceintes Acoustiques Unisson et Groupe Link Pack se voient attribuer des contributions non remboursables pour l'acquisition d'équipement et pour leur stratégie de commercialisation.

Les Enceintes Acoustiques Unisson inc. bénéficient d'un soutien de 450 045 $

Groupe Link Pack inc. reçoit un appui de 260 900 $

Tatiana Auguste a également profité de l'occasion pour rappeler de nouvelles mesures totalisant 1,5 milliard de dollars annoncées le 4 mai dernier par la ministre Joly. Celles-ci visent à contrer les pressions tarifaires résultant de l'ajustement du 6 avril 2026 des droits de douane américains sur les produits canadiens contenant de l'acier, de l'aluminium et du cuivre. Ces mesures comprennent une bonification de 500 millions de dollars de l'IRRT et un nouveau programme de financement d'un milliard de dollars de la Banque de développement du Canada. Ce programme permettra aux PME de répondre à leurs besoins urgents de liquidités, de maintenir leurs activités et de s'adapter à ce contexte commercial inédit.

Dans le contexte économique actuel, le gouvernement du Canada mise sur des mesures structurantes pour renforcer l'économie canadienne. Il agit en soutenant les entreprises dans la diversification de leurs marchés afin de renforcer leur résilience économique et de consolider leur compétitivité pour les aider à faire face aux pressions tarifaires. En investissant dans les travailleurs et les entreprises de secteurs stratégiques comme l'industrie de l'aluminium, le gouvernement du Canada contribue à bâtir une économie plus résiliente et capable de mieux s'adapter aux fluctuations du marché, au bénéfice de l'ensemble du pays.

Citations

« L'industrie de l'aluminium et les manufacturiers qui utilisent l'aluminium comme intrant occupent une place centrale dans l'écosystème manufacturier du Québec et contribuent de façon essentielle à la vitalité économique de plusieurs régions. Dans un contexte où les droits de douane exercent une pression accrue sur ce pilier de notre économie, il est crucial d'appuyer les entreprises de cette industrie. Par l'entremise de DEC, notre gouvernement soutient les PME afin qu'elles puissent renforcer leur compétitivité, faire évoluer leurs modèles d'affaires et saisir de nouvelles occasions sur les marchés. Cet appui est un investissement direct pour assurer que l'industrie de l'aluminium continue de jouer un rôle clé dans l'économie canadienne. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Depuis plus d'un an, les entreprises font preuve d'une résilience exceptionnelle face aux changements qui bousculent les modèles économiques. Aujourd'hui, j'annonce l'appui de DEC à cinq PME lanaudoises utilisatrices d'aluminium. Je suis convaincue que ce soutien leur donnera les moyens de mieux contrer les pressions tarifaires. En améliorant leur productivité, en renforçant leur capacité de production et en diversifiant leurs marchés, ces entreprises accroissent leur compétitivité. Les règles du jeu évoluent, mais en misant sur l'agilité et la persévérance de nos PME, nous investissons dans la vitalité économique de Terrebonne, de Lanaudière et de l'ensemble de nos régions. »

Tatiana Auguste, députée de Terrebonne

Faits en bref

DEC intervient auprès des transformateurs d'aluminium. Le Québec compte plus de 1 700 entreprises transformatrices d'aluminium, représentant 30 000 emplois. Ces entreprises ont un chiffre d'affaires annuel global de l'ordre de 11,6 G$.

Les fonds ont été consentis en vertu de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT), qui fait partie du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) de DEC.

Dotée d'une enveloppe de 1,5 milliard de dollars, cette initiative nationale vise principalement à aider les PME touchées négativement par les droits de douane à relever leurs défis de commercialisation et à se transformer pour demeurer concurrentielles à long terme.

L'IRRT s'inscrit dans un plan plus large de réponse tarifaire du gouvernement du Canada qui comprend plus de 6,5 milliards de dollars de nouvelles mesures pour protéger les entreprises et les travailleurs canadiens, incluant une bonification du Fonds stratégique pour l'innovation, des ententes sur le développement du marché du travail et le Crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane.

DEC est un partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]