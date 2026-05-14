OTTAWA, ON, le 14 mai 2026 /CNW/ - Le monde est en mutation rapide. Les États-Unis bouleversent le commerce mondial, des conflits font rage en Europe et au Moyen-Orient, l'intelligence artificielle se développe à un rythme effréné et les changements climatiques s'intensifient. Face à cette situation, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce que nous pouvons contrôler : bâtir une économie canadienne abordable, compétitive et durable. Pour mener à bien cette mission, il est essentiel que nous produisions et gérions notre propre énergie.

L'électricité est la solution évidente à la sécurité énergétique et à la compétitivité du Canada en matière d'énergie, ainsi qu'à l'accessibilité des prix de l'énergie. Le Canada dispose déjà d'un réseau électrique propre à 80 %, et ses coûts d'électricité sont parmi les plus bas du G7. Comme notre économie et nos industries consomment de plus en plus d'énergie, la demande en électricité au Canada devrait doubler d'ici 2050. C'est une formidable occasion pour le Canada de bâtir un avenir durable et abordable.

À cette fin, le nouveau gouvernement du Canada lance une nouvelle Stratégie nationale d'électrification. Ce plan vise à doubler la capacité de notre réseau d'ici 2050 et à fournir de l'énergie propre, fiable et abordable à travers le pays pour les décennies à venir. Afin d'élaborer cette stratégie, nous lançons aujourd'hui des consultations auprès des provinces, des territoires, des peuples autochtones, des services publics et des syndicats. Au cours des prochains mois, nous collaborerons pour déterminer les mesures à prendre afin de doubler la capacité de notre réseau de la manière la plus efficace et la plus économique possible.

Cette transformation permettra non seulement de bâtir un Canada plus durable, mais aussi plus abordable. La Stratégie nationale d'électrification du Canada permettrait de réaliser des économies d'énergie totales pouvant atteindre 15 milliards de dollars d'ici 2050 et de réduire les coûts énergétiques totaux pour 7 ménages canadiens sur 10. Afin de réaliser ces économies, il faudra être prêt à recourir à une vaste gamme de sources d'énergie, y compris le gaz naturel. C'est pourquoi nous entendons modifier la réglementation sur l'électricité propre afin qu'elle offre la souplesse nécessaire pour garantir à toutes les familles canadiennes une énergie fiable et abordable, tout en réduisant les émissions et en mettant en place le réseau énergétique propre de demain.

Cette stratégie nécessitera des investissements considérables pour produire davantage d'énergie propre, relier nos réseaux électriques fragmentés, former et maintenir en poste des dizaines de milliers de travailleurs canadiens qualifiés et renforcer l'industrie manufacturière canadienne afin qu'une plus grande partie des technologies qui alimentent notre réseau soient fabriquées ici même, au pays.

Cette stratégie s'articulera autour de quatre piliers :

1. Construire l'infrastructure nécessaire pour doubler la production d'électricité au Canada

Cela nécessitera des investissements de portée historique dans la production, le transport, la distribution, le stockage et la modernisation du réseau électrique. Ces nouvelles consultations permettront d'étudier les façons les plus efficaces de financer les travaux, afin d'étaler les coûts dans le temps pour les harmoniser avec les retombées, tout en garantissant l'accessibilité des prix de l'énergie et la compétitivité de notre pays.



2. Relier les réseaux fragmentés du Canada de l'Est à l'Ouest et dans le Nord grâce à la construction et à l'extension de lignes de transport d'électricité

À l'heure actuelle, le réseau électrique du Canada est fragmenté en réseaux provinciaux et territoriaux, ce qui nous coûte des milliards de dollars en pannes d'électricité, en dédoublements d'infrastructures et en gaspillage d'électricité. Ces consultations permettront d'éliminer les obstacles communs à la mise en place d'interconnexions interprovinciales afin que nous puissions unifier nos réseaux et fournir une électricité plus fiable et plus abordable à l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens.



3. Former, attirer et maintenir en poste la main-d'œuvre nécessaire pour mettre en place le réseau électrique de l'avenir

Le fait de doubler la capacité du réseau électrique nécessitera plus de 130 000 travailleurs hautement qualifiés d'ici 2050. Dans le cadre de ces consultations, le gouvernement fédéral travaillera de concert avec ses partenaires industriels, syndicaux et de formation pour trouver des solutions afin de former, d'attirer et de maintenir en poste les talents nécessaires à la construction et à l'entretien du réseau électrique de demain.



4. Optimiser les technologies et les composants qui alimentent notre réseau électrique ici, chez nous

Afin de bâtir l'économie propre de demain, le nouveau gouvernement du Canada veille à ce que nos industries puissent saisir les possibilités qui s'offrent à elles. Ces consultations permettront d'examiner les moyens d'accroître les capacités de production au pays pour qu'une plus grande partie des composants essentiels à notre réseau électrique soient fabriqués au Canada.



Dans le cadre de notre démarche globale axée sur l'abordabilité, nous renforçons également notre soutien aux travaux de rénovation visant à réduire la consommation d'énergie pour jusqu'à un million de logements, grâce à du financement, des subventions et des mesures complémentaires. Cela consiste notamment à aider les Canadiennes et les Canadiens à passer plus facilement d'un chauffage coûteux au propane, au mazout ou par plinthes électriques à des thermopompes électriques plus abordables.

Les travaux visant à doubler la capacité de notre réseau sont déjà en cours. Grâce au Bureau des grands projets (BGP), nous faisons progresser des projets de production d'électricité propre, notamment des projets hydroélectriques comme l'agrandissement de la centrale hydroélectrique Taltson dans les Territoires du Nord-Ouest et le projet hydroélectrique de la Nunavut Nukkiksautiit Corporation à Iqaluit, des projets de production d'énergie nucléaire, comme le projet de nouvelle centrale nucléaire de Darlington en Ontario, des lignes de transport d'électricité propre comme la ligne de transport d'électricité de la côte nord en Colombie-Britannique et de grands projets éoliens, comme le projet Wind West en Nouvelle-Écosse. Pour réaliser plus de projets d'interconnexion de transport d'électricité en particulier, nous soumettrons à l'examen du BGP une nouvelle stratégie globale d'investissement dans les interconnexions de transport d'électricité.

Parallèlement, nous faisons du Canada le meilleur endroit au monde où développer et investir dans les énergies propres, qu'il s'agisse de crédits d'impôt dans l'économie propre, d'autres incitatifs à l'investissement, ou d'un resserrement de la réglementation sur le méthane et la tarification du carbone dans le secteur industriel. Nous accélérons les processus d'approbation relatifs à l'exploitation des minéraux critiques et aux logements à faibles émissions de carbone. Par le biais de notre Stratégie de compétitivité climatique, nous débloquons des centaines de milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures nucléaires, hydroélectriques, éoliennes, solaires et de réseau, tout en rendant les véhicules électriques plus abordables pour les Canadiennes et les Canadiens.

Dans un monde plus dangereux et volatile, le Canada choisit de bâtir. Notre nouvelle Stratégie nationale d'électrification permettra la mise en place de réseaux énergétiques propres, abordables et fiables, construits par des gens d'ici, pour les gens d'ici.

Citations

« Dans un monde plus volatile et en mutation rapide, le Canada prend son avenir en main. Grâce à notre nouvelle Stratégie nationale d'électrification, nous bâtirons rapidement et à grande échelle pour doubler notre réseau énergétique et bâtir un Canada fort alimenté par une énergie propre, abordable et fiable pour toutes les générations. Maîtriser l'énergie, c'est maîtriser notre destin. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Le Canada saisit l'occasion de stimuler la croissance économique et de protéger son avenir énergétique avec ambition et au moyen de mesures audacieuses. Cette nouvelle Stratégie nationale d'électrification complète les efforts déployés par notre gouvernement pour faire avancer de grands projets dans les secteurs de l'électricité et de l'énergie. Grâce à cette stratégie, nous ne nous contentons pas de mettre en place le réseau de demain : nous bâtissons un Canada plus fort et plus compétitif. »

-- L'hon. Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne

« Le Canada dispose d'un avantage indéniable : l'un des réseaux électriques les plus propres au monde. L'électricité propre contribue à lutter contre les changements climatiques en réduisant les émissions. Grâce à la Stratégie nationale d'électrification, nous tirons parti de cet avantage pour stimuler l'innovation, alimenter la croissance économique et maintenir la compétitivité des industries canadiennes, tout en créant des emplois de qualité et en positionnant le Canada comme un chef de file de l'économie mondiale de l'énergie propre. »

-- L'hon. Julie Aviva Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Partout dans le monde, les pays prennent conscience qu'une économie moderne a besoin d'un réseau électrique moderne, et que la sécurité énergétique contribue à la sécurité nationale. En matière d'électricité, le Canada part d'une position de force, mais il est temps de tirer parti de cet atout afin de disposer d'un réseau fort, abordable et souverain pour les années à venir. En collaboration avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et l'industrie, nous maintiendrons une fiabilité élevée et des factures peu élevées tout en élargissant l'accès à l'énergie propre pour l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens et en reliant nos réseaux d'un océan à l'autre. »

-- L'hon. Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le Canada met en place un réseau électrique plus rapide, plus fiable et mieux connecté afin de renforcer notre économie et de soutenir les travailleurs et les entreprises du pays. Notre Stratégie nationale d'électrification permettra d'attirer des investissements, d'accélérer l'électrification et de veiller à ce que les industries de tout le pays aient accès à une énergie propre, abordable et fiable. Face à la hausse des droits de douane et à l'incertitude commerciale, nous investissons dans la capacité industrielle et la résilience économique du Canada afin que les entreprises canadiennes puissent être compétitives, se développer et jouer un rôle de premier plan dans l'avenir de l'énergie propre. »

-- L'hon. Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« La force de notre économie dépend des travailleurs canadiens. Dans le cadre du travail de collaboration mené par les alliances professionnelles, nous allons concentrer nos efforts sur la formation professionnelle, le recyclage et le maintien en poste afin de veiller à ce que les travailleurs soient prêts à relever les défis d'aujourd'hui, notamment dans le secteur de l'électricité. Cette stratégie s'appuie sur l'initiative Une Équipe Canada forte, qui est dotée d'une enveloppe de 6 milliards de dollars. L'initiative, qui a été annoncée dans le cadre de la Mise à jour économique du printemps de 2026, vise à recruter, à former et à embaucher des travailleurs dans les métiers spécialisés. Ensemble, ces efforts permettent de créer de nouvelles possibilités et de trouver les talents nécessaires pour doubler la capacité de notre réseau d'ici 2050 et fournir une électricité propre, fiable et abordable à l'échelle du pays. »

-- L'hon. Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

Faits saillants

À l'heure actuelle, environ 80 % de l'électricité canadienne est produite sans émissions.

Le Canada affiche les coûts d'électricité résidentiels les plus bas du G7, les coûts d'électricité pour l'industrie les deuxièmes plus bas du G7 et de l'OCDE ainsi que la deuxième part la plus élevée de production d'énergie propre parmi les pays du G7.

À l'échelle mondiale, environ 3 000 milliards de dollars sont dépensés chaque année pour les réseaux électriques, l'efficacité énergétique et l'électrification, et la nouvelle électricité produite provient en grande partie d'énergies propres. Selon l'Agence internationale de l'énergie, d'ici 2030, les énergies renouvelables devraient contribuer à la plus grande part de la production d'électricité mondiale.

Le nouveau gouvernement du Canada fait déjà progresser des investissements stratégiques dans la modernisation et l'expansion des infrastructures électriques du pays, notamment dans ce qui suit. D'importants crédits d'impôt à l'investissement dans l'énergie propre, notamment pour l'électricité propre, les technologies propres et le captage, l'utilisation et le stockage du carbone. Un financement stratégique par l'intermédiaire de la Banque de l'infrastructure du Canada (avec un objectif de 20 milliards de dollars d'investissements dans des projets d'énergie propre), du Fonds de croissance du Canada et du Programme de garantie de prêts aux Autochtones (dont l'enveloppe a été doublée, passant de 5 à 10 milliards de dollars). Des programmes visant des domaines prioritaires dans le secteur de l'électricité, y compris le Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification, qui est doté d'une enveloppe de 4,5 milliards de dollars. La mise en place d'une nouvelle superdéduction à la productivité. Cette superdéduction consiste en un ensemble de mesures fiscales renforcées couvrant tous les nouveaux investissements en capital qui permet aux entreprises d'amortir immédiatement une part plus importante du coût de ces investissements. Le Programme pour l'abordabilité des véhicules électriques, qui rend l'achat et la location de véhicules électriques plus abordables pour les Canadiennes et les Canadiens.



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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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