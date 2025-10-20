VANCOUVER, BC, le 20 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et député de Vancouver Granville, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, a annoncé l'octroi de plus de 30 millions de dollars provenant du Fonds d'urgence pour le traitement (FUT) à 34 projets, et de plus de 10 millions de dollars à six projets dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) dans l'Ouest canadien.

Par l'intermédiaire du FUT, le gouvernement du Canada aide les municipalités et les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis à répondre aux besoins urgents liés à la consommation de substances et aux surdoses, tels qu'ils sont définis par les communautés, afin de renforcer les capacités locales et de donner accès à des programmes et à des services adaptés sur le plan culturel, tenant compte des traumatismes et fondés sur des données probantes.

Le PUDS fournit du financement à durée limité à une vaste gamme d'initiatives novatrices et fondées sur des données probantes qui mettent en contact les personnes avec des programmes et des services adaptés à leur culture et qui tiennent compte des traumatismes subis par ces dernières.

"Il n'existe pas d'approche unique pour résoudre la crise des surdoses, et aucune communauté ne peut y parvenir seule. En investissant dans des initiatives communautaires qui sont adaptées culturellement et fondées sur des données probantes, nous veillons à ce que les gens aient accès aux soins et au soutien dont ils ont besoin, près de chez eux."

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Vancouver et l'Ouest canadien ont dû faire face à de nombreux défis en raison de la crise des surdoses. J'ai pu constater de mes propres yeux le travail dévoué accompli par nos organisations locales pour servir notre communauté et répondre aux besoins des personnes aux prises avec une dépendance. Ces projets apportent un soutien concret en fournissant une aide immédiate qui sauve des vies et en investissant dans des traitements et des programmes de rétablissement à long terme. »

L'honorable Taleeb Noormohamed

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et député de Vancouver Granville

Le budget de 2024 a prévu 150 millions de dollars sur trois ans pour un FUT destiné à aider les municipalités et les communautés autochtones à réagir rapidement à la crise des surdoses.

Le 6 octobre 2025, Santé Canada a lancé un appel à propositions dans le cadre du FUT pour des projets pour l'exercice 2026-2027.

Depuis 2017, plus de 755 millions de dollars ont été investis dans plus de 465 projets dans le cadre du PUDS de Santé Canada.

