Produit: MAR-Amlodipine 5 mg, DIN 02371715

Produits de santé - Sécurité des produits Ce qu'il faut faire: Examinez immédiatement votre flacon de comprimés NRA-Amlodipine 5 mg. Les bon comprimés sont blancs ou blanc cassé et octogonaux. Si votre flacon contient des comprimés ronds, rapportez-le à votre pharmacie pour le faire remplacer. Ne prenez pas les comprimés ronds. Communiquez avec votre professionnel de la santé ou composez le 911 si vous ressentez des vertiges, une pression artérielle anormalement élevée ou un ralentissement du rythme cardiaque. Consultez immédiatement un médecin si vous ressentez une douleur thoracique, un mal de tête soudain, une incapacité à bouger ou à sentir une partie de votre corps, ou une perte de la parole.

Images du produit :

Produits visés

Produit DIN Lot Date d'expiration MAR-Amlodipine 5 mg 02371715 2472021 2472021A Juillet 2027

Problème

Marcan Pharmaceuticals Inc. procède au rappel de deux lots de comprimés MAR-Amlodipine 5 mg, car certains flacons pourraient contenir le mauvais médicament, identifié comme étant des comprimés de midodrine 2,5 mg.

MAR-Amlodipine est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle et les douleurs thoraciques chez les adultes et les enfants âgés de 6 ans et plus. Les comprimés sont blancs ou blanc cassé, plats et octogonaux, avec une ligne au milieu. Un côté porte les inscriptions « 210 » et « 5 », tandis que l'autre côté est vierge.

Les comprimés de midodrine 2,5 mg sont blancs et ronds. Un côté porte l'inscription « M2 », tandis que l'autre côté est doté d'une ligne au milieu.

La midodrine est utilisée pour traiter l'hypotension artérielle, et le remplacement de l'amlodipine (5 mg) par la midodrine (2,5 mg) peut entraîner des effets secondaires graves tels qu'une augmentation dangereuse de la pression artérielle, des vertiges, des évanouissements et des lésions organiques.

Les patients atteints d'autres affections (p. ex., phéochromocytome, glaucome ou hyperthyroïdie) et ceux qui prennent d'autres médicaments pourraient présenter différents effets secondaires plus ou moins graves s'ils prennent la midodrine par erreur.

Certains patients peuvent ne présenter aucun symptôme si leur pression artérielle est élevée et ne s'en rendre compte qu'en la mesurant. Une pression artérielle élevée sans symptômes peut néanmoins entraîner des dommages importants pour le patient.

Les enfants qui prennent le mauvais médicament peuvent courir un risque plus élevé d'effets secondaires graves et de dommages potentiels.

Santé Canada surveille le rappel et l'enquête de la société, y compris la mise en œuvre de mesures correctives et préventives visant à empêcher que ce problème ne se reproduise. Le ministère informera le public si de nouveaux risques pour la santé sont soulevés.

Ce qu'il faut faire

Examinez immédiatement votre flacon de médicaments pour vous assurer qu'il ne contient que des comprimés MAR-Amlodipine 5 mg. Les comprimés MAR-Amlodipine 5 mg sont blancs ou blanc cassé, plats et octogonaux, avec une ligne au milieu. Un côté porte les inscriptions « 210 » et « 5 », tandis que l'autre côté est vierge. Les comprimés de midodrine 2,5 mg sont blancs et ronds. Un côté porte l'inscription « M2 », tandis que l'autre côté est doté d'une ligne au milieu. Si votre flacon contient des comprimés inhabituels ou si vous avez des doutes, rapportez-le à votre pharmacie. Si vous ne pouvez pas obtenir immédiatement un remplacement, continuez à prendre votre médicament comme indiqué, mais ne prenez pas les comprimés ronds .

Communiquez avec votre professionnel de la santé ou composez le 911 si vous ressentez des vertiges, une pression artérielle anormalement élevée ou un ralentissement du rythme cardiaque.

Consultez immédiatement un médecin si vous ressentez une douleur thoracique, un mal de tête soudain, une incapacité à bouger ou à sentir une partie de votre corps, ou une perte de la parole.

Si vous avez des questions au sujet de ce rappel, communiquez avec Marcan Pharmaceuticals Inc. en composant le 1-855-627-2261 ou en envoyant un courriel à l'adresse [email protected] .

. Signalez tout effet indésirable ou toute plainte relative à un produit de santé à Santé Canada.

Informations supplémentaires pour les professionnels de la santé :

Les professionnels de la santé, tels que les pharmaciens, doivent vérifier les emballages et les flacons portant la mention « MAR-Amlodipine 5 mg (amlodipine besylate) » avant de les délivrer afin de s'assurer qu'ils ne contiennent pas de comprimés de midodrine 2,5 mg. Signalez tout flacon inhabituel ou tout autre problème à la société et à Santé Canada.

