Produit : Seasonique (DIN : 02346176) et Seasonale (DIN : 02296659)

Seasonique (DIN : 02346176) et Seasonale (DIN : 02296659) Problème : Produits de santé - Qualité du produit

Produits de santé - Qualité du produit Ce qu'il faut faire : Ne sautez aucune dose et n'arrêtez pas de prendre Seasonique ou Seasonale. Si votre emballage ne contient pas de plaquette alvéolée ou s'il manque des pilules, rapportez-le à votre pharmacie pour obtenir un remplacement ou un produit de substitution. Si vous ne pouvez pas vous rendre immédiatement à la pharmacie, prenez la pilule suivante dans l'ordre indiqué sur l'emballage jusqu'à ce que vous puissiez communiquer avec votre pharmacien et obtenir un remplacement ou un produit de substitution. Utilisez une autre méthode contraceptive non hormonale (comme les préservatifs) si vous avez des inquiétudes.

Produits concernés

Produit DIN Lot Expiration Seasonique (pilules contenant 0,15 mg de

lévonorgestrel, 0,03 mg d'éthinylestradiol et 0,01 mg

d'éthinylestradiol) 02346176 100073408 100077864 07/2027 07/2027 Seasonale (pilules contenant 0,15 mg de lévonorgestrel

et 0,03 mg d'éthinylestradiol) 02296659 100076607 01/2027

Problème

Teva Canada Ltd. procède au rappel de deux lots de pilules contraceptives Seasonique et d'un lot de pilules contraceptives Seasonale, par mesure de précaution, après avoir reçu une plainte selon laquelle un emballage de Seasonique ne contenait pas une plaquette alvéolée complète de pilules. Cela pourrait augmenter le risque de grossesse non désirée si une personne oubliait de prendre ses pilules. Si votre boîte ne contient pas de plaquette alvéolée ou s'il manque des pilules, il est important de ne pas sauter de doses ni d'arrêter de prendre votre médicament, et de vous procurer un produit de remplacement ou un produit alternatif dès que possible.

Seasonique et Seasonale doivent être pris quotidiennement, sauf indication contraire de votre médecin. Il est important de prendre les pilules dans le bon ordre, conformément à la notice du produit, afin de prévenir toute grossesse. L'oubli d'une pilule peut entraîner une grossesse non désirée et d'autres effets secondaires, notamment des saignements irréguliers et des taches.

Seasonique

Les pilules Seasonique sont conditionnées dans des distributeurs à cycle prolongé, chacun contenant un approvisionnement de 13 semaines (91 jours) divisé en trois plaquettes alvéolées, chacune placée sur son propre plateau :

Les plateaux 1 et 2 contiennent chacun une plaquette alvéolée avec 28 pilules actives bleu-vert clair (lévonorgestrel et éthinylestradiol).

Le plateau 3 contient une plaquette alvéolée avec 35 pilules : 28 pilules actives bleu-vert clair (lévonorgestrel et éthinylestradiol) et 7 pilules actives jaunes (éthinylestradiol).

Les utilisatrices peuvent s'attendre à avoir quatre règles par an, les saignements survenant pendant la prise des pilules jaunes.

Seasonale

Les pilules Seasonale sont conditionnées dans des distributeurs à cycle prolongé, chacun contenant un approvisionnement de 13 semaines (91 jours) divisé en trois plaquettes alvéolées, chacune placée sur son propre plateau :

Les plateaux 1 et 2 contiennent chacun une plaquette alvéolée avec 28 pilules actives roses (lévonorgestrel et éthinylestradiol).

Le plateau 3 contient une plaquette alvéolée avec 35 pilules : 28 pilules actives roses (lévonorgestrel et éthinylestradiol) et 7 pilules placebo blanches.

Les utilisatrices peuvent s'attendre à avoir quatre règles par an, les saignements survenant pendant la prise des pilules blanches.

Santé Canada surveille le rappel et l'enquête de la société, y compris la mise en œuvre de mesures correctives et préventives. Le ministère informera le public si de nouveaux risques pour la santé sont soulevés.

Ce qu'il faut faire

Ne sautez aucune dose et n'arrêtez pas de prendre Seasonique ou Seasonale.

Si votre emballage ne contient pas de plaquette alvéolée ou s'il manque des pilules, rapportez-le à votre pharmacie pour obtenir un remplacement ou un produit alternatif afin d'éviter de manquer des doses.

Si vous n'êtes pas certaine qu'il manque une plaquette alvéolée ou des pilules dans votre emballage, parlez-en à votre pharmacien.

Si vous ne pouvez pas vous rendre immédiatement à la pharmacie, prenez la pilule suivante dans l'ordre indiqué sur l'emballage jusqu'à ce que vous puissiez communiquer avec votre pharmacien et obtenir un produit de remplacement ou un produit alternatif. Si des pilules actives bleu-vert clair manquent dans votre boîte de Seasonique, si vous avez oublié de prendre des pilules bleu-vert clair ou si vous n'êtes pas sûre, vous devez également utiliser une autre méthode de contraception d'appoint non hormonale (comme des préservatifs) et consulter votre professionnel de santé. Si vous constatez qu'il manque des pilules actives roses dans votre boîte de Seasonale, si vous avez oublié de prendre une pilule rose ou si vous avez des doutes, vous devez également utiliser une autre méthode contraceptive non hormonale (comme des préservatifs) et consulter votre professionnel de santé.

Consultez un professionnel de santé si vous avez d'autres questions ou préoccupations concernant votre produit contraceptif.

Si vous avez des questions au sujet de ce rappel, veuillez communiquer avec Teva Canada Ltée en composant sans frais le 1-800-268-4129, option 3, ou par courriel à l'adresse [email protected] .

. Signalez tout effet secondaire ou toute plainte liés à un produit de santé à Santé Canada.

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Santé Canada, (613) 957-2983, [email protected]; Renseignements au public : (613) 957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]