HALIFAX, NS, le 24 mars 2026 /CNW/ - WestJet et Scandinavian Airlines System (SAS) ont élargi leur partenariat de partage de codes pour la deuxième fois en trois mois, offrant aux invités des deux côtés de l'Atlantique plus d'options de voyage fluides pour découvrir la Scandinavie et le Canada cet été.

Répondez à l’appel de la Scandinavie, grâce à de nouvelles options de partage de codes sur la nouvelle route de WestJet entre Halifax et Copenhague (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

Les invités de WestJet peuvent voyager à destination de la Suède, de la Norvège, du Danemark et de la Finlande par l'intermédiaire du service sans escale de WestJet entre Halifax et Copenhague, avec la commodité d'un seul billet, les transferts de bagages et la possibilité d'accumuler des récompenses avec Récompenses WestJet tout au long de leur voyage. Cette nouveauté est particulièrement excitante pour les invités des provinces de l'Atlantique, car ils auront maintenant accès à des correspondances uniques pour les destinations suivantes :

Stockholm, Suède

Göteborg, Suède

Oslo, Norvège

Bergen, Norvège

Stavanger, Norvège

Trondheim, Norvège

Aalborg, Danemark

Helsinki, Finlande

« Cette amélioration du partenariat renforce les efforts conjoints de WestJet et de SAS pour relier stratégiquement nos réseaux et rendre la planification des voyages plus simple pour nos invités partagés », a déclaré John Weatherill, vice‑président directeur et chef des services commerciaux du groupe WestJet. « Que les invités voyagent pour le travail ou pour le plaisir, l'ajout de nouveaux vols de correspondance en partage de codes avec notre partenaire SAS, gagnant du prix cinq étoiles de l'APEX, via notre tout nouveau service entre Halifax et Copenhague offre encore plus de choix aux Européens et aux Canadiens. »

L'amélioration de notre partage de codes avec SAS ouvre de nouvelles portes pour le tourisme dans le Canada atlantique

SAS a aussi ajouté son code SK sur le service saisonnier sans escale de WestJet entre Halifax et Copenhague, permettant aux invités de la Scandinavie et du réseau complet de SAS de prendre des vols de correspondance facilement pour Halifax et le Canada atlantique. Ainsi, les Canadiens de la côte Est peuvent accueillir encore plus d'invités de partout en Europe tout au long de la saison achalandée des voyages estivaux, ce qui renforce le tourisme, soutient les entreprises locales et permet aux amis et familles de se réunir plus facilement.

Le service de WestJet entre Copenhague et Halifax est offert quatre jours par semaine pendant l'été et complète les vols de correspondance en partage de code de WestJet pour la Scandinavie. La ligne aérienne offre actuellement un accès à des vols en partage de codes au-delà des vols transatlantiques de WestJet entre Calgary et Paris et entre Calgary et Londres, que nous avons annoncé vers la fin de l'année dernière.

Les nouvelles réservations en partage de codes sont maintenant offertes par l'intermédiaire des agents de voyages, sur westjet.com et dans l'appli WestJet.

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise est devenue la pionnière des voyages à faible coût au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de passagers aériens au Canada. Grâce à l'intégration de Sunwing en 2025, WestJet compte plus de 14 000 WestJetters qui soutiennent près de 200 avions et permettent aux invités de se rendre à plus de 100 destinations à travers les Amériques, les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances WestJet, Vacances WestJet Québec et Vacances Sunwing, le groupe WestJet est le principal transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de forfaits vacances au Canada, avec un seul objectif : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

Pour en savoir plus sur WestJet, visitez westjet.com/fr-ca/qui-nous-sommes

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SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership