Répondants médicaux d'urgence - En grève à compter du 17 juin

MONTRÉAL, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les répondantes et répondants médicaux d'urgence (RMU) des régions de Québec, Sherbrooke et Montréal ainsi que le personnel de bureau d'Urgences-santé à Montréal exerceront leur mandat de grève à compter du 17 juin, à moins d'un déblocage aux tables de négociation.

Les impacts de la grève se feront sentir particulièrement aux niveaux administratif et opérationnel. Par exemple, d'ici le 6 septembre, les RMU et les employé-es de bureau cesseront d'effectuer diverses tâches, conformément à la décision du Tribunal administratif du travail du 10 juin sur le maintien des services essentiels. Par ailleurs, le personnel en grève ne remplira plus certains documents ou n'utilisera plus certains protocoles de communication. De plus, l'employeur devra tenter de combler les quarts de travail en heures supplémentaires en ayant d'abord recours au personnel cadre avant d'imposer du « temps supplémentaire obligatoire » aux salarié-es. Dans un contexte de surcharge de travail et de manque de main-d'œuvre, les heures supplémentaires obligatoires ne sont plus une exception, mais bien la norme, particulièrement à Montréal et à Québec.

Les négociations achoppent sur les enjeux monétaires, notamment les augmentations de salaire ainsi que les mesures pour attirer et retenir du personnel dans les centres de communication santé. Du côté d'Urgence-santé, les deux parties ont demandé la conciliation le 13 juin. Le 25 mai, le syndicat avait déposé une proposition globale de règlement sur la base de l'entente de principe intervenue plus tôt pour les paramédics. L'employeur n'avait pas les mandats du Conseil du trésor pour faire progresser les travaux. Quant à Québec et à Sherbrooke, les pourparlers sont au point mort.

« Le Conseil du trésor doit faire preuve de plus de sérieux, dénonce le représentant du secteur préhospitalier à la FSSS-CSN, Jean Gagnon. Maintenant que l'on connaît les paramètres généraux d'augmentation salariale qui seront appliqués pour les paramédics, il n'y a aucune raison de repousser la conclusion d'une entente pour les autres travailleuses et travailleurs du secteur préhospitalier. Les conventions sont échues depuis le 31 mars 2020. Nous avons assez attendu. L'heure du règlement a sonné ».

Les RMU sont les personnes qui prodiguent les premiers soins téléphoniques dans des moments cruciaux, par exemple en donnant les instructions pour amorcer des manœuvres de réanimation, en cas d'étouffement ou d'accouchement, en attendant l'arrivée de l'ambulance ou des premiers répondants.

Maillon tout aussi essentiel au sein d'Urgences-santé, les employé-es de bureau assurent pour leur part tout le soutien administratif. Ils voient, entre autres, à combler les effectifs des paramédics, des employé-es de soutien et des RMU. Ils œuvrent à l'informatique, à l'entretien général, aux compte-clients et à la facturation, ainsi qu'aux services des salaires et des ressources humaines.

Les centrales de réponse aux appels médicaux d'urgence sont sous forte pression actuellement. Alors que le nombre d'appels est en croissance, la pénurie de personnel se fait sentir lourdement pour celles et ceux qui sont au poste : on note une explosion des heures supplémentaires obligatoires.

Les revendications communes aux trois syndicats CSN représentant les RMU ainsi que les employé-es de bureau d'Urgences-santé auront d'ailleurs un impact positif sur l'attraction et la rétention du personnel, notons un relèvement des salaires, une bonification des congés pour tenir compte des enjeux de santé mentale et de conciliation famille-travail ainsi que la formation. Ils sont sans convention collective depuis le 31 mars 2020.

SOURCE CSN

Renseignements: Jean-Pierre Larche, Information-CSN, 514 605-0757 ou [email protected]