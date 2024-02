Un groupe motopropulseur hybride entièrement nouveau plus écoénergétique, venant s'ajouter à la gamme des véhicules verts de Kia en pleine expansion

Design audacieux amélioré à l'extérieur et technologies haut de gamme à l'intérieur

Le « véhicule infiniment évolué » le plus pratique à ce jour, offrant en option un affichage tête haute, une clé numérique 2.0 et des mises à jour par liaison radio

Carnival redessiné prévu dans les concessions au printemps 2024, avec une version hybride disponible à l'été 2024

TORONTO, le 12 févr. 2024 /CNW/ - Présenté en 2021 comme un « Véhicule infiniment évolué » élégant et inspirant, le Kia Carnival a conquis les cœurs des Canadiens, année après année. Après une augmentation des ventes de 177 % en 2023, la marque a le plaisir d'annoncer des améliorations impressionnantes qui repoussent les attentes au sein de ce segment. Le modèle redessiné, également disponible en version hybride, marie parfaitement des fonctions pratiques et utilitaires à un luxe moderne, et ce, dans les moindres détails.

« Le Carnival 2025 rehausse la barre au sein de ce segment et harmonise parfaitement la pratique et le luxe, » confirme M. David Sherrard, directeur général de la planification stratégique chez Kia Canada. « Grâce à de nombreuses améliorations, ce modèle offre aux clients de nombreuses options de personnalisation adaptées à leurs besoins spécifiques, tant pour le groupe motopropulseur et la configuration des sièges que pour les technologies de pointe. »

Les Carnival et Carnival Hybride sont les premiers à inclure une option dynamique et écologique au sein du segment des grands véhicules familiaux. Les concessions proposeront la version à essence au printemps, puis la version hybride au cours de l'été.

Un extérieur au design exceptionnel

Les améliorations apportées au design du Carnival s'inspirent de la philosophie de design « les Opposés réunis » de Kia et de « l'audace de la nature », tout en privilégiant trois facettes sous-jacentes : l'individualité, l'enthousiasme et la commodité. Les feux de jour « Star Map » sophistiqués, aux nuances orangées typiques de Kia, confèrent au Carnival 2025 une image haut de gamme. Ils sont logés dans des phares avant larges et verticaux, similaires à ceux du nouvel EV9 et du Sorento redessiné lancés récemment au Canada. Ils s'encastrent élégamment dans un pare-chocs nouvellement sculpté et encadrent une calandre raffinée, accentuant l'image confiante et moderne de ce véhicule unique.

L'arrière du Carnival arbore une élégance minimaliste, reprenant l'effet lumineux saisissant « Star Map » relié aux feux arrière combinés. Tous les nouveaux éléments du design, incluant le pare-chocs arrière, l'aileron et la plaque de protection, s'associent harmonieusement pour créer un effet visuel net et moderne. Kia ajoute également cinq choix de jantes au design plus anguleux, apportant la touche finale à l'extérieur remarquable et novateur.

Afin d'accentuer l'aspect pratique du Carnaval, des branchements sont prévus pour l'installation d'un attelage de remorque sécuritaire et pratique. Les familles peuvent ainsi partir à l'aventure en emportant avec elles tout ce dont elles ont besoin.

Un intérieur intuitif et élégant, et un confort en tête de catégorie

Kia utilise des touches futuristes et un éclairage contemporain pour moderniser l'intérieur du Carnival et accentuer son effet tridimensionnel. Il est à présent doté d'un écran de navigateur panoramique de 12,3 po de série et, en option, d'un tableau de bord numérique de 12,3 po à l'affichage clair et organisé.

Puisque l'aspect pratique est une priorité absolue, Kia donne à ses clients, pour la première fois sur ce modèle de 4e génération, la possibilité de choisir différentes configurations de sièges sur la version SX. Comme cela était le cas pour le modèle précédent, les sièges capitaines de relaxation de la deuxième rangée sont toujours disponibles. Cependant, Kia propose maintenant une option à 8 places, avec une banquette de deuxième rangée amovible, pour ceux qui souhaitent maximiser l'espace des passagers et du chargement.

Une connectivité intégrale

Le Carnival est équipé du même système ccNC (ou poste de pilotage et de navigation de voiture connectée) que l'EV9, un système qui repousse les limites des fonctionnalités logicielles et d'infodivertissement. Ce poste de pilotage numérique et connecté affiche toutes les informations essentielles et ajoute une multitude de caractéristiques en soutien aux systèmes perfectionnés d'assistance à la conduite de Kia. Enfin, l'affichage tête haute optionnel complète les fonctions connectées du véhicule.

Cette expérience connectée inclut également, de série, la technologie OTA qui permet au véhicule de réaliser automatiquement, par liaison radio, les mises à jour logicielles des systèmes de navigation et d'infodivertissement.

En plus des fonctionnalités de Kia Connecte, notamment l'accès à distance au moteur, au régulateur de la température et au statut du véhicule, le Carnival 2025 est équipé d'une clé numérique 2.0. Cette fonctionnalité permet aux propriétaires de transformer leur téléphone ou appareil intelligents en une clé virtuelle.

Un groupe motopropulseur hybride, une première sur le Kia Carnival

Pour la première fois, le Carnival offre le choix d'un nouveau groupe motopropulseur hybride écoénergétique. La version hybride est composée d'un moteur à turbocompresseur de 1,6 L générant une puissance de 242 chevaux et un couple de 271 lb-pi, d'une boîte automatique à 6 vitesses et d'un moteur électrique de 54 kW, le plus puissant de tous les modèles hybrides de Kia. Le conducteur peut également sélectionner plusieurs niveaux de récupération d'énergie cinétique, afin de maximiser l'économie d'énergie.

L'assistance intelligente au stationnement à distance optionnelle, associée à une boîte de vitesses électronique, est disponible en exclusivité sur le Carnival Hybride. Grâce à cette fonction pratique, le conducteur peut demander au Carnival Hybride de se stationner en autonomie en appuyant sur un bouton, de l'intérieur ou de l'extérieur du véhicule.

Une technologie perfectionnée améliorant la sécurité

Sur le Carnival 2025, les systèmes perfectionnés d'aide à la conduite (ADAS)i optionnelle ont été mis à jour avec les dernières technologies.

L'assistance d'évitement de collision frontale 2.0 (FCA) inclut à présent de nouvelles fonctions.

La détection latérale dans les carrefours (FCA-JC) alerte le conducteur s'apprêtant à traverser une intersection si un véhicule s'approche par la droite ou par la gauche. Elle freine automatiquement le véhicule si le risque de collision augmente malgré l'alerte.



La détection latérale lors des changements de voies (FCA-LS) alerte le conducteur d'un risque de collision avec un véhicule sur la voie d'à côté lors d'un changement de voie. Elle agit automatiquement sur la direction si le risque de collision augmente malgré l'alerte.



La détection frontale lors des changements de voie (FCA-LO) alerte le conducteur d'un risque de collision avec un véhicule arrivant en contresens lors d'un changement de voie. Elle agit automatiquement sur la direction si le risque de collision augmente malgré l'alerte.



L'assistance aux manœuvres d'évitement (FCA avec ESA) alerte le conducteur d'un risque de collision avec un piéton ou un cycliste se trouvant à proximité de l'avant du véhicule. Elle aide le conducteur à enclencher une manœuvre d'évitement si l'espace sur la voie est suffisant.

La conduite assistée sur autoroute 2 (HDA 2) conserve une vitesse et une distance de sécurité prédéterminées sur l'autoroute. Elle maintient le véhicule au milieu de sa voie, même dans les virages, et modifie la trajectoire si un véhicule se rapproche sur les côtés. Elle peut même effectuer automatiquement des changements de voie si le conducteur tient le volant et enclenche le clignotant (à certaines vitesses et sous certaines conditions).

Le régulateur de vitesse intelligent (SCC) aide à conserver une vitesse constante et une bonne distance de sécurité, tout en s'adaptant au style du conducteur.

Le régulateur de vitesse intelligent avec contrôle de la vitesse par navigateur (NSCC) aide à conserver une vitesse sécuritaire sur les tronçons principaux d'autoroute, dans les zones où la vitesse est limitée, les virages et les bretelles.

L'avertisseur de distance de stationnement avant/arrière/latérale (PDW) alerte le conducteur si des objets sont détectés autour du véhicule lors de manœuvres à faible vitesse.

L'assistance intelligente au respect des limites de vitesse (ISLA) identifie la limite de vitesse applicable et alerte le conducteur s'il la dépasse.

Le dynamique Kia Carnival Hybride 2025 sera exposé au Salon international canadien de l'Auto du 16 au 25 février 2024. Vous pouvez également visiter le site www.kia.ca pour obtenir davantage de renseignements.

________________________________________ i Ces caractéristiques ne remplacent pas une conduite sécuritaire et pourraient ne pas détecter tous les objets autour du véhicule. Conduisez toujours avec prudence et privilégiez la sécurité.

