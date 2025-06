Le modèle le plus vendu de Kia propose des améliorations à sa gamme de véhicules verts

Ajout de la nouvelle version EX Premium pour le modèle hybride (HEV) et de la nouvelle version EX pour le modèle hybride rechargeable (PHEV)

Nouvel affichage panoramique à deux écrans de 12,3 pouces centré sur le conducteur, et système de connexion sans fil Apple CarPlay et Android Auto de série sur toutes les versions

Nouvel affichage tête haute (HUD) de 10 pouces, disponible en option

Système perfectionné d'aide à la conduite (ADAS) incluant à présent en option l'assistance d'évitement des collisions frontales 2 avec détection et évitement des véhicules arrivant à contresens, un système HDA2 nouvelle génération et un avertisseur de distance de stationnement avant, latéral et arrière

Le modèle hybride arrivera dans les concessions canadiennes en juin et le modèle hybride rechargeable au 3e trimestre 2025

TORONTO, le 2 juin 2025 /CNW/ - Le VUS Sportage 2026 rafraîchi de Kia sera disponible en versions hybrides (HEV) et hybrides rechargeables (PHEV) sur le marché canadien. Les nombreuses améliorations en termes de design, d'innovation, de technologie et de commodité constituent le changement le plus important apporté au Sportage, depuis le lancement de la cinquième génération, il y a tout juste trois ans. Le Sportage 2026 offrira aux consommateurs trois groupes motopropulseurs distincts, tous fabriqués en Corée du Sud : un moteur à essence, un moteur hybride (HEV) et un moteur hybride rechargeable (PHEV).

« Le Kia Sportage 2026 rafraîchi sera disponible en versions hybrides et hybrides rechargeables, afin d'offrir aux Canadiens soucieux de l'environnement les options économiques qu'ils recherchent sans compromettre la sécurité et la technologie, » signale M. David Sherrard, directeur de la planification stratégique chez Kia Canada. « Grâce à ces deux nouvelles versions, les familles peuvent choisir le Sportage qui correspond le mieux à leurs besoins et à leur mode de vie actif. »

Adoptant la philosophie de design « Les opposés réunis » de la marque, le design extérieur du Sportage a été amélioré à l'avant et à l'arrière, afin de lui conférer une allure plus confiante. À l'intérieur, le Sportage est équipé d'encore plus de technologies, qu'il s'agisse de l'innovant poste de pilotage et de navigation de voiture connectée (ccNc), de l'écran tactile incurvé de 12,3 pouces de série ou du tout nouvel affichage tête haute (HUD) de 10 pouces en option. Ce dernier communique des informations pertinentes, notamment le statut de fonctionnement des systèmes ADAS ou les instructions du navigateur. De plus, une clé numérique permet, entre autres, de verrouiller, déverrouiller ou démarrer le véhicule à distance à l'aide d'un appareil intelligent compatible.

Un véhicule adapté à tous les besoins, le Sportage 2026 propose à présent trois versions différentes pour ses modèles hybrides et hybrides rechargeables. Le modèle Sportage HEV est disponible en versions EX, EX Premium (nouveauté) et SX, tandis que le Sportage PHEV est disponible en versions EX (nouveauté), EX Premium et SX.

Le Sportage 2026 HEV arrivera dans les concessions canadiennes en juin 2025 et le PHEV suivra au cours du 3e trimestre 2025.

Un design captivant

Fidèle à sa philosophie de design « Les opposés réunis », Kia allie des surfaces lisses et douces à des formes robustes et taillées à la serpe, conférant ainsi au Sportage une posture confiante hors route et un style moderne et avant-gardiste. Les éléments redessinés incluent :

Les pare-chocs avant et arrière,

Des phares révisés : Phares avant à DEL superposés avec projecteur cubique optionnel, Feux de jour « Star Map » à DEL orange.

De nouveaux designs sont disponibles pour les jantes en alliage de 17 pouces, 18 pouces (HEV) et 19 pouces (PHEV).

Un nouveau volant élégant à 2 rayons.

Un habitacle connecté, confortable et pratique

Des améliorations importantes ont été apportées à l'intérieur du véhicule pour transformer l'habitacle en un lieu de vie luxueux, connecté et équipé des dernières technologies :

Le levier de vitesses de la transmission électronique des Sportage HEV et PHEV accentue le côté élégant, moderne et technologique de l'intérieur.

Le nouveau poste de pilotage et de navigation de voiture connectée (ccNc) intégré est composé d'un écran ACL de 12,3 pouces. Compatible avec les mises à jour par liaison radio (OTA) et la connectivité sans fil à Android Auto et Apple CarPlay par Kia Connecte, il donne accès, selon la version, à des technologies perfectionnées et des commandes à distance. Par exemple, le conducteur pourra démarrer son moteur à distance, réchauffer ou refroidir l'habitacle avant d'entrer, vérifier sur son téléphone si son véhicule est bien verrouillé, prévoir les entretiens, planifier un trajet, et bien plus encore.

Le tout nouvel affichage tête haute (HUD) de 10 pouces, disponible en option, permet aux conducteurs de conduire avec moins de distractions.

Grâce à la clé intelligente et au démarrage à bouton-poussoir de série, le conducteur pourra démarrer son véhicule à distance et accéder à des mises à jour OTA pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. La clé numérique 2.0 optionnelle permet de verrouiller, déverrouiller et démarrer le véhicule, ou même de partager sa clé numérique avec des proches à l'aide d'un appareil intelligent compatible, sans avoir à transporter la clé sur soi.

De plus, les technologies optionnelles du Sportage assistent le conducteur à chaque instant. Elles incluent :

Un clavier tactile multifonctionnel, juste en dessous de l'écran multimédia, permettant de passer plus naturellement des commandes du système d'infodivertissement, comme le volume de la radio, aux commandes du régulateur de la température;

Un écran panoramique à 360° optionnel affichant en 3D une vue du dessus de ce qui entoure le véhicule, pour plus de tranquillité;

Une chaîne audio de luxe, Harman Kardon en option;

en option; Un chargeur sans fil intégré au compartiment de la console centrale.

L'intérieur comporte également :

Des rétroviseurs rabattables électriquement optionnels simplifiant le stationnement dans les espaces restreints;

Des sièges arrière chauffants optionnels rendant les déplacements plus confortables l'hiver pour les passagers arrière;

De nouvelles garnitures réduisant les traces de doigts sur le tableau de bord, la console centrale et les panneaux des portières.

Le Sportage propose toujours un intérieur spacieux et un espace de chargement polyvalent :

Les passagers arrière profiteront d'un dégagement aux jambes de 1 050 mm, pour leur plus grand confort;

L'espace de chargement arrière des modèles HEV peut accueillir jusqu'à 1 119 L de bagages;

L'espace de chargement à deux niveaux assure une polyvalence appréciable (de série sur les Sportage HEV, non disponible sur les Sportage PHEV).

Nouvelles versions électrifiées

Le Sportage 2026 ajoute deux nouvelles versions à ses modèles électrifiés. La nouvelle version EX Premium du Sportage hybride et la nouvelle version EX du Sportage PHEV offrent aux consommateurs canadiens un grand choix de prix différents pour simplifier la transition vers les véhicules électrifiés. Que vous soyez un aventurier urbain, un explorateur de sentiers ou un adepte de l'autoroute, vous trouverez un Sportage fait pour vous.

Sportage HEV hybride : Moteur à injection directe d'essence (GDI) et turbocompresseur de 1,6 litre, et moteur électrique de 47,7 kW (système révisé) Boîte automatique à 6 vitesses Traction intégrale Consommation de carburant combinée de 6,7 L/100 km Capacité de remorquage de 2 000 livres avec les équipements appropriés

Sportage PHEV hybride rechargeable : 1 Moteur à injection directe d'essence (GDI) et turbocompresseur de 1,6 litre et moteur électrique de 72 kW (système révisé)

Boîte automatique à 6 vitesses Traction intégrale Capacité de remorquage de 2 000 livres avec les équipements appropriés



Systèmes perfectionnés d'aide à la conduite

Comme c'est le cas pour tous ses modèles, Kia a doté le Sportage de toute une panoplie de systèmes perfectionnés d'aide à la conduite, notamment :

L'assistance d'évitement des collisions frontales 1.5 avec détection des piétons, des cyclistes et des véhicules : Ce dispositif se sert de capteurs et d'une caméra pour surveiller la route et détecter les dangers. Il est conçu pour freiner le véhicule automatiquement si un risque de collision est détecté.

L'assistance d'évitement des collisions frontales 2 en option, avec détection et évitement des véhicules arrivant à contresens et conduite assistée sur autoroute 2 : Grâce à la caméra avant, aux capteurs radars et aux données du navigateur, ce dispositif optionnel conserve une vitesse donnée et garde une distance prédéterminée avec le véhicule devant, dans certaines circonstances, et aide à contrôler le volant lors des changements de voie (quand le clignotant est enclenché) ou les manœuvres d'évitement.

La détection des mains sur le volant (HOD) de série : Un capteur détecte les mains du conducteur sur le volant et émet une alerte si nécessaire.

L'avertisseur de distance de stationnement en option avec détection avant, latérale et arrière (PDW-F/S/R) : Ce dispositif émet une alerte pour aider à éviter les collisions avec les piétons ou les objets entourant le véhicule à faible vitesse. L'avertisseur avec détection avant et arrière (PDW-F/R) est proposé de série.

Prix des Kia Sportage 2026 hybrides (HEV) et hybrides rechargeables (PHEV)

Hybrides : HEV EX : 41 245 $ HEV EX Premium : 44 245 $ HEV SX : 47 745 $

Hybrides rechargeables : PHEV EX : 46 245 $ PHEV EX Premium : 49 245 $ PHEV SX : 52 745 $



