Le mois de vente le plus élevé de l'histoire de Kia Canada, avec un total de 9 881 véhicules vendus en avril

Les Sportage, Sorento et K4 se placent en tête des ventes

TORONTO, le 2 mai 2025 /CNW/ - Kia Canada a annoncé avoir pulvérisé son record de ventes mensuelles en avril avec 9 881 unités livrées aux clients. Non seulement ce chiffre exceptionnel surpasse de 1 031 unités le précédent record établi en juin 2021, mais il représente également une hausse des ventes de 27,9 % par rapport à avril 2024 et une augmentation de 16 % sur le mois de mars dernier.

En avril, le Sportage s'est placé en tête des livraisons avec 2 496 unités, suivi du Sorento avec 1 868 unités. À la troisième place du podium, la K4 a fait le bonheur de 1 507 nouveaux propriétaires.

Avril marque également le premier mois de vente pour l'EV6 redessiné, et le meilleur mois de vente de l'histoire du constructeur pour le Kia Sportage, et le véhicule le plus populaire de la marque. Le modèle 2026 redessiné profite de nombreuses améliorations et innovations en matière de design, de technologie et de commodité, et arrive dans les concessions du pays ce mois-ci.

« Atteindre un record de vente historique en avril concrétise la réussite exceptionnelle de toutes nos équipes, » déclare M. Elias El-Achhab, vice-président et chef de l'exploitation de Kia Canada. « Ce résultat record, mené par le Sportage, le Sorento et la K4, prouve que de plus en plus de clients choisissent les différents modèles de notre gamme dans tous les segments automobiles où nous sommes représentés. »

Pour obtenir davantage de renseignements sur les produits et services de Kia, veuillez visiter www.kia.ca.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 190 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits primés dynamiques, stylés et innovants, ainsi que des services pratiques et bien pensés par le biais d'un réseau de 199 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan « Du mouvement vient l'inspiration » symbolise l'engagement de Kia à créer un espace permettant d'inspirer ses clients et de donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook , LinkedIn, Twitter et Instagram .

Pour toutes demandes médiatiques, veuillez contacter [email protected].

SOURCE Kia Canada Inc.