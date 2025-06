Mai est le deuxième mois de vente le plus élevé de l'histoire de Kia Canada , avec un total de 9 845 unités livrées

Le Sportage a établi un record mensuel absolu avec un total de 2 651 ventes

Les ventes de l'EV9 sont en hausse de 15 % l'année à date

TORONTO, le 5 juin 2025 /CNW/ - Après avoir atteint un record historique au mois d'avril, Kia Canada concrétise son ascension en mai en atteignant le deuxième mois de vente le plus élevé jamais enregistré. Le total incroyable de 9 845 véhicules livrés en mai représente une augmentation de 19,9 % par rapport à l'année passée.

En mai, Kia Canada a également atteint un record historique pour le Sportage, avec 2 651 ventes. Avec ses nombreuses mises à jour en matière de design, d'innovation, de technologie et de commodité, le modèle 2026 du Sportage est maintenant proposé avec trois options de groupe motopropulseur, incluant un moteur à essence, un moteur hybride (VÉH) et un moteur hybride rechargeable (VÉHR). Adapté aux différents besoins des consommateurs, le Sportage remis au goût du jour est déjà disponible dans les concessions du pays, et les versions VÉH et VÉHR arriveront un peu plus tard dans l'année.

« Atteindre des records de vente historiques sur deux mois consécutifs est palpitant pour notre marque, » déclare M. Elias El-Achhab, vice-président et chef de l'exploitation de Kia Canada. « Les chiffres records du Sportage prouvent encore une fois que les consommateurs adorent la qualité et la compétitivité de notre VUS le plus vendu, le Kia Sportage. Nous serons heureux de poursuivre cette tendance positive pendant le deuxième semestre de l'année. »

En mai, les trois véhicules Kia les plus vendus étaient donc le Sportage, avec 2 651 livraisons, suivi du Seltos et du Sorento, avec 1 688 et 1 590 ventes respectivement.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 190 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits primés dynamiques, stylés et innovants, ainsi que des services pratiques et bien pensés par le biais d'un réseau de 197 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan « Du mouvement vient l'inspiration » symbolise l'engagement de Kia à créer un espace permettant d'inspirer ses clients et de donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook , LinkedIn , Twitter et Instagram .

