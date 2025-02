Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse concluent une entente bilatérale en matière d'alimentation en milieu scolaire

HALIFAX, NS, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Les programmes d'alimentation scolaire facilitent la vie. Ils offrent des repas sains aux enfants tout au long de l'année scolaire et permettent aux familles qui travaillent d'économiser des centaines de dollars en épicerie.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, le ministre des Anciens Combattants, l'honorable Darren Fisher et l'honorable Brendan Maguire, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse annoncent la signature d'une entente entre le Canada et la Nouvelle-Écosse dans le cadre du Programme national d'alimentation scolaire. Cette entente améliorera les programmes de déjeuners en milieu scolaire pour les 373 écoles de la province, qui dessert présentement environ 52 000 enfants cette année scolaire. Avec cette entente, les familles de la Nouvelle-Écosse ayant deux enfants à l'école peuvent économiser en moyenne 800 $ par année en épicerie.

Dans le cadre de cette entente, le gouvernement du Canada investira quelque 12,4 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour qu'un plus grand nombre d'enfants puissent en profiter. Pour l'année scolaire 2024-2025, cela comprendra l'offre d'un programme de déjeuners plus robuste et uniforme dans les écoles de la province, l'achat de nouvel équipement de cuisine, l'embauche de coordonnateurs de programme supplémentaires et l'élaboration de nouvelles recettes pour le lancement de la prochaine phase du programme de dîners à contribution volontaire. Ces améliorations sont particulièrement importantes pour les collectivités rurales et éloignées de la Nouvelle-Écosse et offriront aux enfants les plus touchés par l'insécurité alimentaire un accès à des repas plus régulier et nutritifs à l'école.

La mise en place d'un Programme national d'alimentation scolaire qui fonctionne pour les familles fait partie de l'engagement du gouvernement fédéral à rendre la vie plus abordable pour les familles partout au pays afin qu'elles puissent se concentrer sur l'éducation de leurs enfants. Nous prenons aussi des mesures pour créer plus d'emplois pour la classe moyenne, construire plus de logements, rendre les soins dentaires abordables et créer des places abordables en garderies afin que les Canadiens puissent se procurer ce dont ils ont besoin et mettre de l'argent de côté.

« Chaque enfant mérite la chance d'apprendre, de grandir et d'atteindre son plein potentiel--mais c'est difficile à faire le ventre vide. C'est pourquoi nous veillons à ce que les enfants de la Nouvelle-Écosse aient accès à des repas sains à l'école. Cela signifie que les enfants peuvent se concentrer sur leur épanouissement, que les parents économisent sur l'épicerie et que les familles bénéficient d'un peu plus de répit. Quand nous investissons dans les familles, surtout dans nos enfants, nous investissons dans un avenir plus prometteur pour tous. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds

« Je milite depuis longtemps en faveur d'un Programme national d'alimentation scolaire parce que les enfants ont besoin de manger des aliments sains pour pouvoir se concentrer et apprendre, grandir et poursuivre leurs rêves. Ce programme, en plus de mesures judicieuses comme l'Allocation canadienne pour enfants qui est libre d'impôt, aide les parents à économiser tout en investissant dans le bien-être du plus grand atout du Canada : nos enfants. »

- Le ministre des Anciens Combattants, l'honorable Darren Fisher

« Le Programme national d'alimentation scolaire aidera les familles à joindre les deux bouts en réduisant le besoin de fournir des repas pour l'école. Ce programme permettra aux enfants de se concentrer sur leur apprentissage plutôt que sur la faim et fera en sorte qu'ils aient l'énergie pour apprendre, grandir et atteindre leur plein potentiel. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Mike Kelloway

« Grâce à cette entente, la Nouvelle-Écosse devient la sixième province à travailler en partenariat avec nous pour mettre en œuvre le Programme national d'alimentation scolaire. Ce type d'investissement est le meilleur que l'on puisse faire; il nous permet de faire diminuer les dépenses des familles tout en veillant à ce qu'aucun enfant ne se rende à l'école le ventre vide. »

- Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Lawrence MacAulay

« Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a fait des progrès remarquables pour s'assurer qu'aucun élève ne reste en classe le ventre vide. Grâce à notre programme universel de petits-déjeuners gratuits et au nouveau programme de repas du midi des écoles de la Nouvelle-Écosse, nous veillons à ce que tous les élèves puissent se concentrer sur leur apprentissage. Je me réjouis de voir comment ce nouveau financement, dans le cadre du Programme national d'alimentation scolaire du gouvernement du Canada, pourra renforcer le travail exceptionnel déjà en cours en Nouvelle-Écosse. »

- L 'honorable Brendan Maguire, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse

« Pour préparer nos enfants à mieux apprendre et à se concentrer, nous aidons à offrir des repas nutritifs dans les écoles de la Nouvelle-Écosse. L'accès à des aliments sains fait plus que préparer les élèves à réussir en classe, cela aide aussi les familles à économiser du temps et de l'argent. J'ai vu les retombées positives de nos programmes d'alimentation dans les écoles et je suis fière de ce partenariat qui élargit leur portée. »

- La députée fédérale d'Halifax-Ouest, Lena Metlege Diab

Faits en bref

Dans la foulée des ententes récemment conclues avec Terre-Neuve-et- Labrador , le Manitoba , l' Ontario , l'Île-du-Prince-Édouard, et le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle­Écosse est la 6 e province à travailler en partenariat avec le gouvernement du Canada pour accroître l'accès à des repas nutritifs dans les écoles du pays. Jusqu'à présent, le Programme national d'alimentation scolaire contribuera à nourrir plus de 293 000 enfants, nous rapprochant ainsi de notre objectif de 400 000 enfants pour cette année scolaire. Le gouvernement fédéral continuera de travailler de concert avec l'ensemble des provinces, des territoires, des partenaires autochtones et des intervenants pour que chaque enfant au Canada ait la nourriture dont il a besoin pour atteindre son plein potentiel.

. Les familles participantes ayant deux enfants d'âge scolaire peuvent économiser en moyenne 800 $ par année. Cela se traduira par des factures d'épicerie moins élevées pour les familles et des repas scolaires pour les enfants, les aidant ainsi à apprendre, à grandir et à bien débuter dans la vie.

La Nouvelle-Écosse a annoncé un nouveau programme universel de diners à contribution volontaire dans le cadre du budget de 2024-2025 avec un investissement annuel de 18,8 millions de dollars pendant l'année scolaire 2024-2025.

L'investissement fédéral dans le cadre de l'entente relative au Programme national d'alimentation scolaire aidera la Nouvelle-Écosse à tirer parti de ses programmes existants, notamment en améliorant son programme universel de déjeuners et en augmentant le soutien à la prochaine phase de son programme de repas du midi pour lequel chacun paie selon ses moyens. La province de la Nouvelle-Écosse compte un total de 373 écoles et plus de 131 000 élèves.

