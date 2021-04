MONTRÉAL, le 2 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) annonce la réouverture de la piste cyclable du circuit Gilles-Villeneuve pour la saison 2021. Profitant du beau temps pour accélérer le processus d'entretien de la piste, les équipes du Parc ont été en mesure de finaliser le nettoyage du circuit ainsi que la signalisation en plus d'officialiser la circulation à sens unique en date du jeudi 1er avril.

Le circuit Gilles-Villeneuve accueille en moyenne chaque année plus de 230 000 usagers qui profitent d'un revêtement de 4,3 km de qualité supérieure pour l'entraînement sportif. Coureurs, patineurs et cyclistes peuvent s'adonner à leur sport dans un décor où la nature est abondante et la vue sur Montréal à couper le souffle.

Les usagers devront, comme recommandé par la direction de la santé publique, respecter la mesure de distanciation physique de 2 mètres en tout temps et éviter de se rassembler en grand nombre.

Lien cyclable vers la rive-sud

Il est important de préciser que le lien cyclable reliant la Rive-Sud et le parc Jean-Drapeau/Montréal, qui fait partie du Grand sentier ainsi que la Route verte, n'est toujours pas accessible et ouvrira officiellement à la mi-avril.

La SPJD souhaite rappeler à tous les usagers du Parc de se référer aux avis publiés sur son site web, afin de bien planifier ses déplacements et suivre les accès alternatifs suggérés. Le calendrier prévisionnel du circuit Gilles-Villeneuve 2021, ainsi que tous les avis reliés aux accès au Parc peuvent être consultés au parcjeandrapeau.com.

SOURCE SOCIETE DU PARC JEAN-DRAPEAU

Renseignements: Kaven Gauthier, Conseiller, communications, 514 922-2634, [email protected]

Liens connexes

www.parcjeandrapeau.com