Tous les partenaires mobilisés pour propulser le FORMULA 1 Pirelli Grand Prix du Canada 2025 à un niveau supérieur

MONTRÉAL, le 2 juin 2025 /CNW/ - Alors que Montréal s'apprête à accueillir l'un des événements les plus attendus à l'échelle internationale, l'édition 2025 du Formula 1 Pirelli Grand Prix du Canada marque un tournant. Grâce à une mobilisation inédite de l'ensemble de partenaires -- publics, privés, municipaux, provinciaux et fédéraux -- cette édition a été méticuleusement préparée, avec pour objectif de bonifier l'expérience des visiteurs, d'assurer une logistique à la hauteur des événements à travers le monde et d'en maximiser les retombées positives.

Un effort collectif pour une expérience à la hauteur

Cette année, toutes les forces vives se sont réunies afin de redoubler d'efforts pour assurer le bon déroulement de l'événement, dans une perspective d'efficacité, de fluidité, de durabilité et d'expérience bonifiée. Au cœur de cette mobilisation, une volonté partagée et une approche intégrée, pour aligner les efforts. Mobilité durable, sécurité renforcée, coordination des chantiers, améliorations des infrastructures, engagement environnemental et bonification de l'expérience, tant pour les spectateurs que pour les écuries et les équipes F1, ont été au centre des actions collectives.

Une programmation inclusive et ancrée à Montréal

La programmation 2025 allie culture, sport et diversité : un spectacle d'ouverture immersif, des performances musicales locales et un événement de clôture enivrant sur la scène Heineken. Pour la première fois, la F1 Academy™, série de courses exclusivement féminine, prendra le départ à Montréal. L'ambiance sera festive autant sur le circuit qu'au centre-ville où l'expérience nous invite à se rassembler à l'occasion de cet événement unique.

« Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer le Grand Prix du Canada, un événement touristique majeur pour Montréal et pour notre pays. En plus de faire rayonner notre métropole au-delà de nos frontières, cet événement contribue à bâtir un Canada fort. C'est une période excitante pour les amateurs de Formule 1 au Canada et à travers le monde. Je tiens à remercier tous les partenaires pour leur travail acharné afin d'accueillir comme il se doit cette compétition d'envergure et de proposer une programmation unique aux centaines de milliers de visiteurs qui gravitent vers Montréal chaque année. Bon Grand Prix ! », a déclaré l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

« Le Grand Prix, c'est bien plus qu'une course. Depuis plus de 50 ans, c'est un événement phare qui lance la saison estivale et un moteur économique puissant pour Montréal et tout le Québec. Porté par une ambiance unique, celle que les pilotes apprécient et que recherchent les fans d'ici et d'ailleurs, il fait vibrer un vaste réseau : hôtellerie, restauration, attraits touristiques. Il donne envie de découvrir le Québec. Pour notre gouvernement, c'est un rendez-vous stratégique à consolider, à faire évoluer et à valoriser pleinement », a affirmé Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière.

« Attendue année après année, la F1 donne le coup d'envoi de la saison estivale à Montréal, c'est l'un des moments les plus important de l'année pour la métropole et pour sa vitalité économique. Depuis 1978, le parc Jean-Drapeau est l'hôte du plus grand rassemblement sportif au pays. Pour assurer le succès de cette édition, nous avons tirés d'importants apprentissages des écueils de l'édition 2024. Depuis un an, tous les partenaires unissent leurs efforts et collaborent étroitement afin d'être prêts à accueillir de la meilleure façon le Grand Prix de Montréal 2025. Le Grand Prix est un moteur économique pour la métropole, mais aussi une occasion de se rassembler, d'innover et de rayonner », a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Le parc Jean-Drapeau est un terrain vivant de collaboration et de créativité adapté pour recevoir des événements d'envergure internationale tel que la F1. Cette année, notre vision commune est claire : faire du Grand Prix de F1 un événement exemplaire, où nature, innovation et performance cohabitent pour offrir une expérience unique, pour aujourd'hui, et pour demain », a déclaré Véronique Doucet, directrice générale de la Société du Parc Jean-Drapeau.

« Le Grand Prix, c'est l'événement touristique le plus important de l'année pour Montréal -- et tout est en place pour en faire une grande réussite. On sent déjà l'effervescence dans la ville ! Les ajustements apportés cette année témoignent d'une réelle volonté d'offrir la meilleure expérience possible aux visiteurs ! Merci aux partenaires pour leur mobilisation », a indiqué Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

« Le Grand Prix du Canada ne représente pas seulement un moment phare du calendrier sportif, il incarne également une plateforme stratégique où l'innovation technologique, le rayonnement international et le développement économique se rencontrent. En misant sur une expérience renouvelée et sur des partenariats porteurs, nous contribuons à renforcer la position de Montréal comme ville d'accueil de grands événements de calibre mondial », a mentionné Jean-Philippe Paradis, premier vice-président, Bell Solutions pour les affaires.

FICHE TECHNIQUE

Le Formula 1 Pirelli Grand Prix F1 du Canada en pleine transformation

Le seul Grand Prix insulaire au monde, au cœur d'un parc urbain d'exception.

L'édition 2025 marque un virage opérationnel stratégique, et une expérience repensée pour tous les publics.

Ce virage est possible grâce à la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes (SPJD, Ville de Montréal, Tourisme Montréal, Gouvernement du Québec, Gouvernement du Canada , Octane) et de l'ensemble de l'écosystème montréalais.

Une mobilité plus fluide

Réduction de la congestion routière et augmentation de la rapidité d'accès / sortie du site

Sur le site : nouveau hub de mobilité sur les îles

Nouvelle configuration et espace de débarcadère pour les taxis, autobus et navettes fluviales à partir du stationnement de La Ronde (P8).

Entrée centralisée sur le site de l'Amphithéâtre : contrôle de sécurité accéléré et meilleure gestion des flux.

Nouvelle porte d'entrée par la Rive-Sud de Montréal pour les tribunes et les loges à proximité de cette zone.

Un nouveau parc à vélo pour encourager le transport actif.

Hors site : un maillage périphérique renforcé

Mise à disposition d'un stationnement de 1 000 cases, en périphérie du parc Jean-Drapeau, dédié exclusivement aux équipes organisatrices.

Système de navettes régulières assuré à partir de ce stationnement.

Deux nouveaux parcs à vélo pour encourager le transport actif.

Des chantiers mieux préparés

Planification concertée et coordination des chantiers sur les lieux et accès du Grand Prix

Circulation restreinte et gestion dynamique sur le pont de la Concorde

Nouvelles mesures de gestion de l'occupation du domaine public par les quartiers centraux.

Coordination avec Mobilité Montréal, la ville-centre de Montréal et les arrondissements pour limiter les impacts des chantiers sur le territoire métropolitain.

Limitation des travaux et resserrement des zones de mobilisation des chantiers à proximité pendant l'événement.

Optimisation des parcours piétons et des accès logistiques sur et aux pourtours du site.

Une sécurité renforcée

Approche intégrée, collaborative et proactive pour une cohabitation sécuritaire pour la sécurité du public, du personnel et des équipes

Mutualisation d'un centre de coordination des mesures d'urgence entre l'ensemble des parties prenantes concernée.

Présence d'un membre de l'Escouade mobilité de la Ville de Montréal au centre de coordination des mesures d'urgence afin d'assurer un lien direct entre les enjeux de circulation et ceux de sécurité publique.

Vigie terrain et une chaîne de commandement dédiée pour assurer des suivis rigoureux des opérations en continu entre tous les acteurs impliqués - et ce, tant pour les communications stratégiques et opérationnelles.

Sécurité renforcée durant le montage et le démontage des infrastructures événementielles grâce à mobilisation des secteurs sous forme de chantiers de construction.

Des infrastructures à niveau

Grand virage pour une réhabilitation importante des infrastructures du Parc, au service de la notoriété et du confort des visiteurs

Travaux correctifs ciblés dans les Paddocks, notamment pour éliminer les enjeux d'infiltration dans le secteur des cabines média et garantir un environnement fonctionnel et sécuritaire.

Capacité du poste électrique augmentée et optimisation de la gestion des pics de demande tout en répondant aux besoins accrus des installations techniques et logistiques.

Nouvelles matérialités, comme le paysage drainant et des zones végétalisées, pour améliorer le drainage naturel du village événementiel. Ces aménagements réduisent les accumulations d'eau et renforcent la résilience du site face aux conditions météorologiques.

Une expérience renouvelée

Pour les fans

Ambiance festive et immersive sur le circuit et au centre-ville

Déploiement de la Zone Parc - Bonjour Montréal au cœur de l'île Notre-Dame , en partenariat avec Tourisme Montréal (350 000 pi2 d'espaces verts avec mobilier urbain).

, en partenariat avec Tourisme Montréal (350 000 pi2 d'espaces verts avec mobilier urbain). Intégration d'œuvres emblématiques des Mosaïcultures internationales de Montréal.

Nouvelles zones d'ombrage, de rassemblement et d'espaces de détente

Présentation de la F1 Académie, une nouvelle course qui met en lumière la relève féminine.

Nouvelle Application qui optimise l'expérience des spectateurs en offrant des notifications en temps réel sur la mobilité, la sécurité, la météo, la programmation et l'offre alimentaire.

Programmation festive du promoteur.

Actions prises par la Société de développement commercial (SDC) centre-Ville : Propreté et verdissement des lieux; Drapeaux damiers sur les rues Sainte-Catherine et Peel; Terrasses arrimées avec le SIM.



Pour les écuries

Logistique optimisée et installations bonifiées

Entrée des équipes F1 et des écuries par le Pont Victoria .

. Nouveau stationnement dédié le long de la voie maritime du Saint-Laurent .

. Agrandissement et rehaussement de la Zone Hospitalité destinée aux équipes des écuries.

Un engagement renforcé en développement durable

Démarche de transition écoresponsable, en cohérence avec la mission environnementale

Réduction des émissions carbone et utilisation d'énergies renouvelables.

Stations de remplissage d'eau sur le site pour limiter l'usage du plastique à usage unique.

Gestion rigoureuse des matières résiduelles avec sensibilisation du public.

Objectif zéro carbone d'ici 2030.

En résumé

Le Grand Prix F1 du Canada 2025 c'est :

Un grand événement déployé dans un parc au cœur du fleuve et de la ville, et qui démontre toute l'expertise d'accueillir des événements d'envergure internationale. Un moteur économique, touristique et médiatique pour toute la métropole, le Québec et le Canada.

