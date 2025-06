Grand Prix de Formule 1 du Canada : un engagement renouvelé jusqu'en 2035

MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - Dans la foulée du succès de l'édition 2025 du Formula 1 Pirelli Grand Prix du Canada, tous les acteurs se sont mobilisés pour assurer l'avenir de cet événement d'envergure pour Montréal, le Québec et le Canada. La Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, Tourisme Montréal, la Société du Parc Jean-Drapeau, ainsi que les partenaires privés du Grand Prix sont heureux d'annoncer qu'une entente a été conclue pour la tenue de l'événement jusqu'en 2035.

Un Grand Prix à Montréal avec une portée renforcée, pour quatre éditions supplémentaires

Une nouvelle entente avec Formula One a été conclue pour prolonger la tenue du Grand Prix du Canada jusqu'en 2035. Elle résulte d'un important travail collectif visant à consolider cet événement et à en pérenniser la tenue à Montréal grâce à l'appui financier de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), du ministère du Tourisme du gouvernement du Québec, de Tourisme Montréal, de la Société du Parc Jean-Drapeau et de la Ville de Montréal. Cet engagement renouvelé permet de continuer à faire bénéficier Montréal, le Québec et le Canada des retombées significatives du Grand Prix, qui contribuent au dynamisme et à l'attractivité de notre métropole.

Dès 2026, la course se tiendra plus tôt, à la fin mai. Ce changement permet de lancer la saison touristique estivale en force, d'offrir plus de prévisibilité aux acteurs touristiques et économiques et de mieux harmoniser le calendrier avec les autres courses en Amérique du Nord et en Europe. Cela contribuera aussi à l'atteinte des objectifs de carboneutralité de Formula One World Championship d'ici 2030.

« Alors que la Formule 1 célèbre son 75e anniversaire, il est tout à fait approprié que nous ayons annoncé une prolongation avec le Grand Prix du Canada, une course qui a une histoire incroyable dans notre sport et qui porte le nom d'une véritable légende en la personne de Gilles Villeneuve. Montréal est une ville incroyable, pleine d'énergie et de fans passionnés, et je suis ravi de confirmer que nous continuerons à courir ici jusqu'à la saison 2035. Je tiens à remercier le promoteur, Groupe de course Octane, et la Société du Parc Jean-Drapeau pour leurs efforts soutenus en vue de moderniser ce site emblématique au cours des dernières années, ainsi que tous les intervenants politiques locaux, régionaux et nationaux qui ont travaillé en étroite collaboration pour faire de cet événement ce qu'il est aujourd'hui. J'aimerais également remercier nos incroyables fans canadiens ; j'ai hâte de créer d'autres moments inoubliables à Montréal avec vous au cours des dix prochaines années », a déclaré Stefano Domenicali, président-directeur général de la Formule 1.

« Le Grand Prix du Canada à Montréal est là pour rester. Attendue année après année, la F1 donne le coup d'envoi de la saison estivale et incarne l'effervescence qui définit si bien notre ville. La prolongation de cette entente témoigne de la capacité de Montréal à accueillir de grands événements de calibre international et de notre engagement à offrir aux visiteurs comme aux Montréalais une expérience exceptionnelle, tout en renforçant le rayonnement de notre métropole. Grâce à notre savoir-faire et à notre capacité à innover, nous continuerons à faire de Montréal une destination incontournable pour les amateurs de sport et de grands rassemblements », a indiqué Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Il y a quelque chose d'unique dans l'ambiance du Grand Prix au Québec. Cette connexion entre les pilotes et le public, cette ferveur qu'on ressent sur le circuit comme en ville et chez ceux qui, portés par cette énergie, choisissent ensuite de découvrir d'autres régions. En prolongeant cette entente, on mise sur un événement qui nous rassemble, qui fait rayonner le Québec et qui génère des retombées bien concrètes. Ma mission comme ministre du Tourisme, c'est d'en faire un levier durable pour notre économie et de placer le Québec parmi les grandes destinations événementielles du monde. Mission accomplie pour cette édition et cap sur les prochaines, avec la même ambition de faire toujours mieux », a déclaré Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière.

« Le Grand Prix F1 du Canada est le plus grand événement touristique du pays. Il était important pour le Canada de le pérenniser pour continuer de profiter de ses importantes retombées économiques et touristiques. Sa prolongation jusqu'en 2035 est une excellente nouvelle, tant pour Montréal et le Québec que pour le Canada tout entier. Le gouvernement du Canada est fier de contribuer à cet événement prestigieux, qui fait rayonner la ville de Montréal et les attraits touristiques de niveau mondial que le Canada a à offrir! », a déclaré Carlos Leitão, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

« Nous étions confiants que les atouts de Montréal attirent et séduisent, et c'est avec beaucoup de fierté que nous accueillons la prolongation du Grand Prix de Formule 1 à Montréal jusqu'en 2035. La F1 adore Montréal, et Montréal adore la F1. C'est une relation exceptionnelle, qui dure depuis 58 ans, dont 47 au parc Jean-Drapeau, faisant de Montréal un partenaire historique de la F1. Le déplacement de l'événement en mai, dès 2026, contribuera à lancer encore plus tôt notre magnifique saison estivale ! », a indiqué Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Un nouveau fonds pour améliorer le site du Grand Prix et du parc Jean-Drapeau

Pour continuer d'améliorer l'expérience sur le site du Grand Prix, la Société du Parc Jean-Drapeau met en place un nouveau fonds qui sera alimenté par les redevances versées grâce à la tenue du Grand Prix. Ce fonds permettra notamment d'accélérer le déploiement d'aménagements durables, modernes et encore plus adaptés aux besoins d'aujourd'hui et aux besoins futurs. Ce dernier contribuera non seulement à offrir une expérience de premier ordre, mais aussi de continuer à innover, et à faire évoluer le parc Jean-Drapeau comme un espace public majeur au service de la communauté

« Le parc Jean-Drapeau a toujours été le théâtre de grands événements signature ayant marqué l'histoire de notre société. Ce partenariat renouvelé nous donne dix ans pour poursuivre la démonstration de notre savoir-faire et la mobilisation toujours plus grande des institutions publiques et de l'écosystème montréalais. Le Parc devient le lieu naturel pour amener ce patrimoine collectif plus loin, continuer de générer des millions de souvenirs précieux et une expérience de qualité à ses visiteurs », a déclaré Véronique Doucet, directrice générale de la Société du Parc Jean-Drapeau.

Une entente stratégique avec le Groupe de course Octane

Enfin, un nouveau partenariat a été conclu avec le promoteur Octane. Cette entente vise à renforcer l'agilité, l'efficacité et la cohérence des opérations logistiques entourant l'organisation du Grand Prix. Elle prévoit une planification renforcée et des mécanismes de coordination optimisés. L'objectif : maximiser l'impact des investissements publics et privés, tout en offrant une expérience toujours plus fluide et performante, tant pour les équipes professionnelles que pour les visiteurs.

« Nous sommes incroyablement fiers de vous annoncer que le Formula 1 Grand Prix du Canada continuera sa ronde annuelle à Montréal pour une autre décennie, jusqu'en 2035. Cette entente renouvelée reflète le statut d'icône de notre course, avec son riche héritage, une atmosphère unique dans une ville où la F1 prend possession du centre-ville, et sa place sur la scène internationale. Nous sommes ravis d'offrir aux fans, aux communautés et au monde entier dix années supplémentaires de course de calibre mondiale, alors que nous travaillons à la construction d'un Grand Prix de premier ordre qui met en valeur le Canada, le Québec et Montréal sous leur meilleur visage. Avec un objectif clair de réunir le meilleur du sport, du divertissement et de la technologie, nous tenons à remercier nos incroyables partenaires : les gouvernements du Canada et du Québec, la Ville de Montréal, Tourisme Montréal et la Société du Parc Jean-Drapeau pour leur support réitéré, ainsi que la Formula 1 pour sa confiance soutenue. Un grand merci très spécial à notre formidable équipe, dont la passion donne vie à cet événement chaque année », a déclaré le Jean-Philippe Paradis, Premier Vice-Président, Ventes Bell Marchés Affaires et Services de gros et Président de Formula 1 Grand Prix du Canada.

Une mobilisation marquée pour l'avenir du Formula 1 Pirelli Grand Prix du Canada

Toutes ces annonces s'inscrivent dans une volonté claire de faire évoluer le Grand Prix du Canada et d'en garantir le succès pour les années à venir. Elles montrent à quel point les partenaires sont mobilisés pour accueillir à Montréal un événement de calibre mondial. Le Grand Prix du Canada, c'est le plus grand événement au pays et l'un des plus appréciés au monde. Il fait rayonner notre métropole, tout en générant des retombées concrètes pour les acteurs économiques d'ici.

