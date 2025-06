Avis aux média - Conférence de presse en lien avec le FORMULA 1 Pirelli Grand Prix du Canada

MONTRÉAL, le 16 juin 2025 /CNW/ - Valérie Plante, mairesse de Montréal, Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Carlos Leitão, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie, Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal, Jean-Philippe Paradis, Président du Groupe de course Octane, et Véronique Doucet, directrice générale de la Société du parc Jean-Drapeau convient les membres des médias à une conférence de presse en lien avec le FORMULA 1 Pirelli Grand Prix du Canada.

Date : 17 juin 2025

Heure : 8 h 00

Lieu : Île Notre-Dame du parc Jean-Drapeau

Le lieu exact où se tiendra l'événement sera confirmé seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de Marylène Kirouac à [email protected].

SOURCE Société du parc Jean-Drapeau

Renseignements : Développement économique Canada pour les régions du Québec : Relations avec les médias, [email protected] ; Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière : Maxime Tremblay, conseiller politique et attaché de presse, 581-990-7873, [email protected] ; Cabinet de la mairesse et du comité exécutif de Montréal : Marikym Gaudreault, directrice des communications, 438 925-0884, Tourisme Montréal : Aurélie Deblois, conseillère principale, relations publiques et médias, 514 918-5290, [email protected] ; Société du Parc Jean-Drapeau : Marylène Kirouac, conseillère séniore en communications, 514 992-6192, [email protected] ; Bell : Geneviève Clément, Partenariats et Communications, 514 928-9699 ; Groupe de course Octane : Camille Legendre, Directrice, Marque et communications, 514-813-2263.