MONTRÉAL, le 10 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Nespresso Canada est heureuse d'annoncer la réouverture officielle de la boutique Nespresso du Carrefour Laval. Se classant comme la plus performante en Amérique du Nord, la boutique de Laval offrira désormais une expérience de magasinage rehaussée et novatrice aux consommateurs de la région. C'est le 9 novembre dernier qu'a eu lieu l'inauguration officielle en présence d'Alfonso Troisi, président-directeur général de Nespresso Canada, de partenaires de l'organisation et d'invités spéciaux.

« Plus que jamais, les consommateurs recherchent des expériences de magasinage immersives, une interaction personnelle avec des experts et plus de connexions humaines », mentionne Alfonso Troisi. « Nous sommes conscients que nos boutiques jouent un rôle clé dans l'engagement des consommateurs dans l'univers de Nespresso. La réouverture de la boutique du Carrefour Laval contribuera une fois de plus à réaffirmer notre positionnement comme leader dans l'industrie du commerce de détail ».

Une expérience de magasinage unique et moderne

Ayant initialement ouvert ses portes en 2014, la récente transformation de la boutique permet de répondre aux besoins et aux préférences d'achat de la clientèle de Nespresso. Dans le nouvel espace, les consommateurs de café Nespresso auront accès à une expérience client optimisée et des échanges inspirants avec les spécialistes du café en poste.

Les nouvelles solutions de libre-service et de file d'attente virtuelle permettront aux clients de la boutique à Laval d'explorer les lieux à leur propre rythme et de traiter eux-mêmes leurs transactions de façon plus rapide et pratique. Un espace de ramassage pour les commandes placées à l'avance sur le site web Nespresso sera également disponible.

La nouvelle zone Atelier 360 constituera quant à elle la plus grande table d'atelier au Canada où les consommateurs pourront profiter d'ateliers d'experts sur le café, de dégustations de café et d'autres événements spéciaux.

Afin de bonifier l'expérience en boutique, les consommateurs Nespresso pourront personnaliser leurs dégustations de café avec du « latte art » sur mesure ou encore en personnalisant les accessoires achetés en boutique avec une machine à graver.

Fidèle aux valeurs de l'entreprise, le développement durable sera une fois de plus intégré dans le parcours du client, notamment avec l'augmentation de la capacité de recyclage des capsules en boutique et l'introduction d'écrans interactifs facilitant la tâche.

Un décor inspiré d'ici et d'ailleurs

Inspirée d'innovations réalisées dans d'autres marchés, notamment avec de nouveaux éléments de design récemment introduits et pilotés dans les boutiques Nespresso de Vienne, Londres et Lausanne, la boutique de Laval constitue désormais un environnement d'achat où tous les sens sont stimulés et où il fait bon découvrir et savourer le café dans sa plus belle forme.

« Le design unique de la boutique fait un clin d'œil à notre belle province, accueillant un lustre sculpté par l'artiste québécoise Pascale Girardin et un élégant revêtement de sol rappelant le Fleur de Lys », ajoute Anne-Valérie Guidollet, vice-présidente ventes et canaux B2C.

À propos de Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est le précurseur et la référence en matière de café portionné de haute qualité. L'entreprise collabore avec plus de 140 000 fermiers répartis dans 18 pays grâce au Programme AAA pour une qualité durable™ afin d'intégrer des pratiques durables dans les fermes et ses environs. Lancé en 2003 en collaboration avec Rainforest Alliance, le programme permet d'améliorer le rendement et la qualité des récoltes, d'offrir un approvisionnement durable de café de la plus haute qualité et d'améliorer les conditions de vie des fermiers et de leur communauté.

En 2022, Nespresso a obtenu la certification B Corp™ - rejoignant ainsi un mouvement international de 4 900 entreprises qui répondent aux normes élevées de B Corp en matière de responsabilité sociale et environnementale et de transparence.

Basée à Vevey, en Suisse, Nespresso est présente dans 81 pays et emploie plus de 13 000 personnes. En 2021, son réseau de distribution mondial était constitué de plus de 802 boutiques. Pour plus d'informations, consultez le site web corporatif de Nespresso : www.nestle-nespresso.com.

