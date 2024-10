Les réouvertures soutiennent les entreprises et les résidents dont les moyens de subsistance dépendent directement et indirectement de l'hébergement et de l'accompagnement des visiteurs dans le parc national Jasper.

PARC NATIONAL JASPER, AB, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Cette semaine, certains des lieux les plus visités du parc national Jasper rouvrent leurs portes! Les expériences de visite qui ont rouvert depuis que le complexe d'incendies de Jasper a nécessité la fermeture de l'ensemble du parc sont les suivantes : les sources thermales Miette, les champs de glace Columbia, les chutes Sunwapta, le lac Pyramid, les chutes Athabasca, Old Fort Point et le lac Annette.

Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, en sa qualité de ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles et dans le cadre de son nouveau rôle de chef d'équipe ministériel pour Jasper, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la disponibilité du camping d'automne et d'hiver dans l'arrière-pays, une mise à jour sur les activités hivernales prévues à Jasper ainsi que la réouverture de la route Maligne le vendredi 11 octobre 2024. Le système de réservation de Parcs Canada permettra de réserver certains sites de l'arrière-pays dès le 10 octobre 2024 à 14 h 00, heure normale des Rocheuses.

L'économie de Jasper dépend des visiteurs et le gouvernement du Canada s'est engagé à accueillir les touristes dans le parc national Jasper dans la foulée du complexe d'incendies de Jasper. La réouverture de la route de Maligne - l'une des zones les plus durement touchées par les feux de forêt - est fondamentale. Elle s'ajoute à tous les efforts incroyables déployés pour ouvrir de nombreuses autres zones populaires. Parcs Canada continuera de rouvrir les secteurs du parc national Jasper dès qu'il sera possible de le faire en toute sécurité.

La réouverture des principales aires d'accueil du parc national Jasper permet aux résidents de Jasper, aux Canadiens et Canadiennes comme aux visiteurs internationaux de s'organiser pour profiter de cette destination hivernale emblématique. Cette année, les activités hivernales à Jasper comprendront un grand nombre des expériences pour lesquelles le parc est connu et apprécié, notamment des événements hivernaux et des activités de loisir en plein air comme le ski de fond et le ski alpin, les raquettes, le patinage et les sentiers plats pour la marche et le vélo à pneus surdimensionnés.

Nous encourageons les visiteurs à planifier leur voyage. Le parc national Jasper a lancé une carte interactive des ouvertures et fermetures dans le parc pour simplifier la planification des voyages. Pendant leur séjour à Jasper, les visiteurs peuvent s'arrêter au centre d'information du parc national Jasper, situé au cœur du centre-ville, pour obtenir des conseils et des recommandations sur la façon de profiter au mieux de leur expérience dans le parc.

Citations

« La réouverture du parc national Jasper cet hiver témoigne de la résilience de nos écosystèmes et du dévouement de nos communautés. Nous nous engageons à protéger ces trésors naturels tout en veillant à ce qu'ils restent accessibles à tout le monde. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Le parc national Jasper abrite certains des endroits les plus beaux et les plus visités du Canada. Les visiteurs comme les habitants de la région sont en train de préparer leurs vacances d'hiver. Dans ce contexte, l'annonce d'aujourd'hui envoie un signal au monde entier: le parc national Jasper est ouvert. J'ai vu de mes propres yeux la dévastation causée par cet incendie et cela m'a brisé le cœur. De retour aujourd'hui pour la troisième fois depuis l'incendie, je peux assurer aux visiteurs que ses vues sont toujours aussi époustouflantes. Nous invitons toutes les personnes ayant déjà eu ou ressenti un lien avec Jasper à venir voir cette évolution par elles-mêmes. »

L'honorable Randy Boissonnault

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles et député d'Edmonton-Centre

« Alors que nous nous préparons à accueillir l'hiver à Jasper, nous célébrons le travail d'équipe remarquable qui continue d'alimenter nos efforts de rétablissement et qui nous permet d'offrir une gamme dynamique d'options touristiques hivernales. Grâce au dévouement de nos partenaires locaux, de nos entreprises et de nos équipes de rétablissement, nous sommes ravis de présenter une expérience hivernale qui met en valeur la beauté à couper le souffle du paysage montagneux de Jasper et qui reflète la résilience tenace de notre communauté. »

Son Honneur Richard Ireland

Maire de Jasper

« Une saison hivernale pleinement opérationnelle à Jasper témoigne de la résilience de notre communauté et de la beauté naturelle qui nous entoure. Nous sommes ravis d'accueillir les visiteurs pour qu'ils découvrent la magie de l'automne et de l'hiver ici, grâce au dévouement de nos partenaires locaux et de notre solide communauté d'affaires. Visiter notre communauté est essentiel pour soutenir l'emploi local et favoriser la stabilité économique. Cette saison reflète la force de Jasper et notre engagement à rendre ce lieu si unique ouvert et agréable pour tous. »

Tyler Riopel

Directeur général, Tourisme Jasper

Faits en bref

Parcs Canada protège les trésors naturels et culturels du Canada tout en contribuant à l'offre touristique de classe mondiale du Canada . Avec plus de 2,4 millions de visiteurs par an, le parc national Jasper est le deuxième parc national le plus visité au Canada .

tout en contribuant à l'offre touristique de classe mondiale du . Avec plus de 2,4 millions de visiteurs par an, le parc national Jasper est le deuxième parc national le plus visité au . Avant d'ouvrir les zones du parc touchées par les incendies, Parcs Canada doit tenir compte de la sécurité publique, du rétablissement écologique et de l'expérience de visite. Certaines zones restent fermées pour assurer la sécurité des visiteurs; les fermetures à l'intérieur du lotissement urbain de Jasper sont maintenues par respect pour les résidents pendant le processus de restauration.

Parcs Canada a évalué les zones rouvertes en fonction du risque d'incendie et a enlevé les arbres dangereux. Lorsque vous vous trouvez dans une zone touchée par un incendie, prêtez attention à ce qui vous entoure. La pluie, la neige et le vent pourraient créer des conditions instables.

Veuillez vous conformer à toutes les instructions indiquées sur les panneaux et, si vous vous apprêtez à partir sur les sentiers, consultez le site Web du parc national Jasper pour obtenir des renseignements sur les randonnées d'une journée et l'état des sentiers.

Les entreprises locales ont besoin de votre soutien. Consultez le site Web Municipalité de Jasper - qu'est-ce qui est ouvert? (en anglais seulement).

Document connexe

Document d'information : réouverture du parc national Jasper

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Personnes-ressources : Oliver Anderson, Directeur de la communication, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-962-0686, [email protected]; Alice Hansen, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Chef d'équipe ministériel pour Jasper, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 1-855-862-1812, [email protected]