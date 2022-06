Coup d'envoi de la programmation estivale du parc Jean-Drapeau

MONTRÉAL, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'un des plus beaux complexes aquatiques extérieurs au Canada rouvre officiellement ses portes au parc Jean-Drapeau à compter du samedi 11 juin, et ce, à pleine capacité! Les trois piscines du Complexe aquatique seront de nouveau accessibles à la population et aux athlètes. Les amateurs de baignade, de natation et de plongeon pourront d'abord venir se rafraîchir et s'amuser dans l'eau le week-end du 11-12 juin, et ensuite tous les jours de l'été à partir du 18 juin. Avec ses zones d'ombrage, ses installations végétales et sa vue prisée sur la Biosphère, le Complexe aquatique est une destination unique dans la grande région métropolitaine pour les gens d'ici et d'ailleurs. Nouveauté cette année : les amateurs de sensations fortes pourront profiter de journées spéciales pour vivre l'expérience du bassin de plongeon, qui permet de sauter d'une hauteur de 10 mètres !

Le parc Jean-Drapeau : un parc public effervescent

Avec l'arrivée de l'été vient le retour des activités phares du parc Jean-Drapeau. Une programmation culturelle et sportive variée attend les visiteurs avec de nombreux spectacles musicaux, des compétitions sportives, un service de restauration renouvelé et des activités uniques organisées par les partenaires insulaires du Parc!

Le calendrier événementiel est marqué par le grand retour de plusieurs événements à grand déploiement, mais aussi par de nouveaux partenariats comme la 15e édition du Festival de sciences Eurêka!, qui présente sa thématique « L'eau dans tous ses états » les 10, 11 et 12 juin sur l'île Sainte-Hélène. Après deux ans d'absence, le Grand Prix du Canada revient en force les 17, 18 et 19 juin sur le circuit Gilles-Villeneuve, en plein cœur de l'île Notre-Dame.

Pour les amateurs de musique, le Parc est le lieu de prédilection pour vibrer tout l'été. Les Piknic Électronik sont présentés chaque week-end de la saison chaude avec plusieurs événements spéciaux qui viennent bonifier la programmation habituelle. C'est aussi le retour à la normale pour les festivals OSHEAGA, ÎLESONIQ et le très attendu LASSO Montréal, annoncé depuis 2020.

Autre retour très attendu, La Ronde redevient l'hôte de la plus importante et prestigieuse compétition de feux d'artifice au monde, l'International des Feux Loto-Québec, du 25 juin au 6 août.

Les fanatiques de baignade seront contents d'apprendre que la plage Jean-Doré ouvrira ses portes le 1er juillet. Véritable îlot de fraîcheur au cœur du circuit Gilles-Villeneuve, ce plan d'eau d'exception saura divertir petits et grands, plaisanciers et sportifs avec plusieurs activités. Aquazilla sera de retour avec ses structures gonflables composées de parcours à obstacles, les amateurs de nage en eau libre pourront s'entraîner dans les zones délimitées du lac de la plage et les joueurs de volleyball de plage seront comblés par les huit terrains aménagés sur le site. À nouveau cette année, les visiteurs pourront apporter leur SUP ou leur kayak personnel, ou en faire la location, pour s'aventurer sur le lac de la Plage et ses lagunes. Cette infrastructure naturelle unique retrouvera, elle aussi, sa pleine capacité cet été.

Pour les visiteurs du Parc qui sont en mode contemplatif, le Sentier des îles est tout indiqué pour vous guider à travers les jardins des Floralies, les sentiers du mont Boullé, les multiples œuvres d'art et tous les lieux emblématiques. La Balade découverte, de retour le 25 juin, est une autre façon de s'imprégner de l'histoire des îles grâce à un parcours en véhicule électrique mettant en lumière les nombreux points d'intérêts, le tout animé par un guide certifié. La biodiversité et le patrimoine étant d'une exceptionnelle richesse au parc Jean-Drapeau, des experts seront également disponibles pour des tours guidés tout au long de l'été. En complément, la Biosphère et le Campus de la transition écologique invitent les visiteurs à venir découvrir leurs ateliers et expositions tout au long de la saison estivale.

Pour les fanatiques d'endorphines, le Bassin olympique et le circuit Gilles-Villeneuve permettent depuis le mois d'avril à plusieurs athlètes de s'entraîner dans ces installations de haut calibre. Dès le 29 juin, les cyclistes de performance seront heureux d'apprendre que la piste sera interdite aux voitures les mercredis soir entre 18h30 et 21h afin de favoriser l'entraînement sportif. Les installations sportives du parc Jean-Drapeau accueillent aussi de nombreuses compétitions de haut niveau, international, provincial et local, qui impressionneront de nombreux visiteurs.

Finalement, après une journée bien remplie, quoi de mieux que de se poser pour prendre un verre ou manger une bouchée? Le Ste-Hélène bistro-terrasse et ses concessions permettent aux visiteurs de se restaurer avec, entre autres, burgers, salades fraîches, paninis et délices glacés. Après le repas, pour une expérience optimale, il est essentiel de profiter des tables de ping-pong, des balançoires éphémères aux abords du fleuve ou encore des chaises Adirondacks géantes.

Plusieurs autres surprises viendront ponctuer la saison estivale, visitez le parcjeandrapeau.com afin de consulter l'ensemble de la programmation!

