Rentrée scolaire 2026 : les parents planifient tôt et privilégient les achats en magasin dans un marché évalué à 4,5 G$

Une nouvelle recherche s'attarde à la planification, au calendrier, aux facteurs de dépenses et à l'adoption de l'IA des familles ayant des enfants en âge de fréquenter l'école

MONTRÉAL, July 27, 2026 /CNW/ -- Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) et la firme Caddle ont publié leur étude annuelle sur les comportements d'achat en vue de la rentrée scolaire au pays. On trouve dans cette étude des renseignements sur la façon et le moment où les parents planifient leurs achats de la rentrée, les endroits où ils magasinent, ce qui motive leur choix de détaillants et de produits, ainsi que les facteurs émotionnels et générationnels qui influencent leurs décisions.

Rentrée scolaire 2026 : recherche de consommation de Caddle et du CCCD

On recense au pays environ 6 millions d'élèves de la maternelle à la 12e année (l'équivalent de la première année de cégep au Québec), et la rentrée scolaire représente un marché de plus de 4,5 G$. Les dépenses moyennes des ménages oscillent entre 600 $ et 750 $ par enfant, en incluant les appareils électroniques, ce qui en fait l'une des périodes de vente au détail les plus importantes de l'année.

Principales conclusions du rapport :

Les achats en magasin continuent à dominer

La quasi-totalité des parents, soit 99 % d'entre eux, prévoient se rendre en magasin pour acheter les articles essentiels de la rentrée cette année. Les principales catégories de produits - fournitures scolaires, vêtements, collations et produits d'hygiène - demeurent en majorité associées à des achats physiques, en dépit de la croissance continue de la recherche et de la découverte de produits en ligne.

Le prix est le premier facteur dans le choix du détaillant

Le prix demeure l'élément principal dans le choix que font les parents des commerces où effectuer leurs achats, 85 % d'entre eux prêtant une grande attention aux offres en recherchant l'endroit où magasiner pour la rentrée.

La plupart des familles commencent à planifier leurs achats à la fin du printemps ou au début de l'été

Près des deux tiers (61 %) des parents ont déjà commencé à planifier la rentrée ou prévoient commencer à le faire bientôt. Les échéanciers de planification varient considérablement selon l'âge des enfants : les parents de jeunes enfants ont tendance à commencer plus tôt, alors que ceux dont les enfants sont au secondaire sont beaucoup plus enclins à magasiner sans planification.

La plupart des parents s'attendent à plusieurs séances de magasinage

Si la plupart des parents sont persuadés de pouvoir faire leurs achats de la rentrée de manière efficace, seuls 19 % d'entre eux s'attendent à tout acheter en une seule séance. La majorité prévoit deux ou trois visites en magasin, suivant la disponibilité des produits, la comparaison des prix et les listes de fournitures scolaires qui évoluent au fil de la saison.

Les préférences en matière de marques évoluent avec l'âge des enfants

Les produits de marques privées sont les plus populaires auprès des parents de jeunes enfants. Les marques nationales gagnent en influence au fur et à mesure que les enfants grandissent et que leurs goûts se développent et s'affirment. Un grand nombre de parents d'enfants de tous âges sont ouverts à l'idée d'alterner entre marques nationales et marques de magasin lorsque le prix et la qualité le justifient.

Nouveauté dans la recherche de cette année : 44 % des parents utilisent déjà un outil assisté par l'IA - ou expriment un fort intérêt pour l'utilisation d'un tel outil - afin d'établir des listes de courses, de comparer les prix et d'obtenir des suggestions d'endroits où faire leurs achats.

Pour consulter le rapport sur le parcours d'achat des parents en vue de la rentrée scolaire 2026, veuillez vous rendre au commercedetail.org.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur joue un rôle économique de premier plan, générant annuellement plus de 101 G$ en salaires et avantages sociaux. En 2025, les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 532 G$. Les membres du CCCD sont responsables de plus des deux tiers de ces ventes et représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation. Ils sont présents partout au Canada et gèrent plus de 65 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie qui représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. www.commercedetail.org/

À propos de Caddle

Caddle est la Voix des consommateurs. Plus grande plateforme canadienne de données et d'analyses centrée sur l'environnement mobile, Caddle récompense les consommateurs pour le partage de leurs données et leurs interactions avec les marques. Elle offre aux marques un accès en temps quasi réel aux données de reçus, de recherches et d'avis de première partie afin qu'elles puissent prendre de meilleures décisions plus rapidement.

SOURCE Retail Council of Canada

Personne-ressource : Francis Mailly, Vice-président, Affaires publiques (Québec), 514 891-2617, [email protected]