Annonce des gagnants du Grand Prix canadien des nouveaux produits par le Conseil canadien du commerce de détail

« Depuis 33 ans, ce programme de prix est la référence en matière d'innovation alimentaire et d'épicerie au pays, et les standards ne cessent de s'élever, s'est réjouie Kim Furlong, présidente-directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail. Les lauréats de cette année témoignent avec force de ce dont les entreprises canadiennes sont capables : des produits qui rencontrent les consommateurs là où ils sont, avec une qualité et une ingéniosité qui leur valent une place dans leur panier. »

ENTREPRISE NOM DU PRODUIT Café William Café Mexico Calgary Co-operative Association Ltd. Caramels au chocolat Cal & Gary's Cascades Papier hygiénique Fluff Excellence de Cascades Demetres Crème glacée Demetres Federated Co-operatives Ltd. Gouda Co-op Gold Federated Co-operatives Ltd. Mélange de grignotines Co-op Gold Happy Planet Smoothie aux fruits Happy Planet Hardbite Potato Chips Juliennes de pomme de terre Hardbite Kraft Heinz Sauce style mayonnaise Heinz Les Compagnies Loblaw Limitée Masques Life Brand Les Compagnies Loblaw Limitée Moule Flexi-cuisson Le Choix du Président Les Compagnies Loblaw Limitée Yogourt probiotique pour la santé intestinale Le Choix du Président Les Compagnies Loblaw Limitée Jus et shots de jus Le Choix du Président Maison Orphée Collection de mélanges à cuisiner Maple Lodge Farms Ltd. Poulet Piquant Croquant Zabiha Halal Metro inc. Pâte à pizza Irrésistible Metro inc. Eau de source pétillante Irrésistible Metro inc. Mouche-bébé ergonomique Personnelle Metro inc. Tartelettes à la portugaise Irrésistible Metro inc. Bols déjeuners surgelés Irrésistible Metro inc. Garnitures pour salade Irrésistible Metro inc. Piles rechargeables Selection Eco Metro inc. Timbres acné hydrocolloïdaux Personnelle Metro inc. Filet de porc mariné Irrésistible Metro inc. Bouillons Irrésistible Mucci Farms Tomates-cerises sucrées comme les fraises Savorries™ Nestle Purina Petcare Canada Nourriture pour chiens adultes inspirée de la chasse Beyond WILD Norwell Consumer Healthcare GluteGuard OHME! Croquant au yogourt avec petits fruits lyophilisés Aliments Ouimet-Cordon Bleu Légumineuses en sauce Clark Pattison Food Group Avocat et crème sure à presser Avocrema® Pattison Food Group Côtes de dos de porc à la coréenne entièrement cuites Pattison Food Group Gâteries pour chiens Digestive Health WFS Promise Gluten Free Petits pains à sandwich artisanaux au levain sans gluten Saputo Produits laitiers Canada s.e.n.c. Cheddar marbré à teneur élevée en protéines Armstrong Sobeys Inc. Petits oignons en fleur Compliments Sobeys Inc. Bonbons lyophilisés Pop'n Crunch Compliments Sparks Eggs Œufs de poules en liberté à jaune foncé Farmer's Finest Unilever Canada Collection Dove x Crumbl Victory's Kitchen Ltd. Soupe Ladles of Love Wet & Forget, Inc. Brume ultra nettoyante au parfum frais Shower

De plus, cinq prix spéciaux ont été remis au cours de la soirée :

Federated Co-operatives Ltd. a reçu le trophée Produit tout canadien pour sa tartinade de fruits aux bleuets et aux baies d'argousier.

a reçu le trophée Produit tout canadien pour sa Le prix Excellence des produits ethniques a été décerné à Demetres pour ses crèmes glacées Über Ube et Souffles de Safran.

pour ses OHME! est repartie avec le prix Innovation et originalité pour son croquant au yogourt avec petits fruits lyophilisés .

est repartie avec le prix Innovation et originalité pour son Café William a remporté le prix Emballage innovateur pour son Café Mexico .

a remporté le prix Emballage innovateur pour son . Les Compagnies Loblaw Limitée sont les lauréats 2026 du prix Produit le plus populaire auprès des consommateurs pour leur yogourt probiotique pour la santé intestinale Le Choix du Président.

Pour consulter la liste complète des lauréats, veuillez vous rendre à RCCGrandPrix.ca/winners.

Nouveautés en 2026 : meilleure reconnaissance et influence accrue auprès des consommateurs pour les gagnants

Évaluations et critiques des produits en partenariat avec Caddle - Tous les produits lauréats feront l'objet d'évaluations et de critiques de la part de tiers issus du panel vérifié de consommateurs 100 % canadiens de Caddle, ce qui fournira aux marques les commentaires de véritables personnes et des informations utiles sur les performances sur le marché.





Tous les produits lauréats feront l'objet d'évaluations et de critiques de la part de tiers issus du panel vérifié de consommateurs 100 % canadiens de Caddle, ce qui fournira aux marques les commentaires de véritables personnes et des informations utiles sur les performances sur le marché. Nouveaux sceaux des gagnants - Une identité visuelle renouvelée est lancée cette année avec des sceaux distinctifs conçus pour permettre aux produits de se démarquer sur les étagères, facilitant plus que jamais la recherche et le choix des produits primés par les consommateurs.





Une identité visuelle renouvelée est lancée cette année avec des sceaux distinctifs conçus pour permettre aux produits de se démarquer sur les étagères, facilitant plus que jamais la recherche et le choix des produits primés par les consommateurs. Programme de boîtes pour influenceurs - Les gagnants peuvent maintenant choisir un programme régional de boîtes mystères leur permettant de remettre leur produit gagnant à des créateurs de contenu lié à l'alimentation et au style de vie. Cette nouvelle initiative passionnante met des produits primés sur le radar des consommateurs canadiens grâce à du contenu qu'ils consomment chaque jour.

Célébration des leaders du secteur : lauréates du Prix Hommage 2026

Dans le cadre du gala de remise des prix du Grand Prix canadien, deux leaders exceptionnelles ont reçu le prestigieux prix Hommage 2026 du Grand Prix canadien pour leur contribution remarquable au dynamisme de l'industrie du détail et de leurs communautés. Les lauréates de cette année sont Cara Keatin, chef de la direction de PepsiCo Canada, et Sandra Sanderson, directrice du marketing d'Empire Company Limited. « Cara Keating et Sandra Sanderson ont consacré leur carrière à promouvoir cette industrie pour qu'elle s'améliore, a rappelé Kim Furlong, présidente-directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail. Leur contribution a renforcé le secteur alimentaire canadien, l'a rendu plus novateur et plus dynamique - et cela mérite d'être reconnu. »

À propos du Grand Prix canadien des nouveaux produits

Le Grand Prix canadien des nouveaux produits du CCCD est un prestigieux concours annuel consacré aux meilleurs nouveaux produits alimentaires et non alimentaires. Reconnus par l'industrie et approuvés par les consommateurs depuis 33 ans, ces prix mettent en lumière l'innovation, la qualité et l'influence sur le marché dans le secteur de l'épicerie. Remporter un Grand Prix canadien permet de profiter d'une visibilité inégalée auprès des détaillants importants, des acheteurs et des consommateurs partout au pays. Les gagnants obtiennent le privilège d'afficher le sceau du Grand Prix canadien sur leur produit pendant deux ans. En outre, le commanditaire principal Flipp présentera tous les gagnants dans sa prochaine circulaire afin de favoriser la découverte de ces produits par les consommateurs d'un océan à l'autre.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur joue un rôle économique de premier plan, générant annuellement plus de 101 G$ en salaires et avantages sociaux. En 2025, les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 532 G$. Les membres du CCCD sont responsables de plus des deux tiers de ces ventes et représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation. Ils sont présents partout au Canada et gèrent plus de 65 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie qui représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. www.commercedetail.org/

SOURCE Retail Council of Canada

Personne-ressource: Santo Ligotti, VP, Marketing et Services aux membres, 416 274-2956, [email protected]