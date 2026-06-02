« Les gagnants des Prix d'excellence représentent ce que le secteur du détail a de mieux à offrir. Il s'agit de détaillants qui investissent dans l'innovation, qui réinventent l'expérience client et qui redéfinissent les normes de l'industrie, a déclaré Kim Furlong, présidente-directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail. Voilà pourquoi des soirées comme celle-ci sont si importantes. Le secteur s'est ainsi réuni pour reconnaître les accomplissements des entreprises qui se distinguent au plus haut niveau. »

Voici les lauréats des Prix d'excellence dans le commerce de détail 2026 :

Catégorie de prix Lauréat Expérience en ligne la Vie en Rose Leadership environnemental Sobeys Inc. Expérience et conception en magasin Bureau en Gros Expérience et conception en magasin Surmesur Commercialisation en magasin Walmart Canada Prévention des pertes Les Compagnies Loblaw Limitée Leadership philanthropique Farm Boy Company Inc. Expérience et conception de boutique éphémère IKEA Canada Marketing de détail Indigo Marketing de détail RONA Innovations de la chaîne d'approvisionnement Pet Valu Développement des talents LCBO

Mme Furlong a ajouté : « Je tiens aussi à féliciter chaleureusement les lauréats des Prix de distinction de cette année : Michael Brownstein de Browns Shoes, Deb Craven de Longo's, Alex Miller de Couche-Tard et Jillian Harris de The Jilly Box. Chacun d'eux a marqué l'industrie du détail d'une manière qui va bien au-delà de leur propre organisation, et nous sommes heureux de leur rendre hommage. »

De plus, parmi les 16 étudiants qui ont obtenu une bourse d'études Formation en commerce de détail (en anglais) pour leur engagement à mener une carrière dans le secteur du détail, cinq ont reçu un prix spécial supplémentaire d'une valeur de 5 000 $ :

Amaira Bons, Université métropolitaine de Toronto (prix parrainé par Browns Shoes)

(prix parrainé par Browns Shoes) David MacRae, École polytechnique George Brown (prix parrainé par Costco Wholesale Canada Ltd.)

(prix parrainé par Costco Wholesale Canada Ltd.) Eric Zhang, Université Western (prix parrainé par JRoss Recruiters)

(prix parrainé par JRoss Recruiters) Ryan Stasolla, Université McGill (prix parrainé par RCL - Reitmans Canada Ltd)

(prix parrainé par RCL - Reitmans Canada Ltd) Yonadab Sameer, Université York (prix parrainé par le CCCD)

À propos des Prix d'excellence dans le commerce de détail

Les Prix d'excellence dans le commerce de détail, décernés chaque année par le Conseil canadien du commerce de détail, soulignent la performance hors du commun, le leadership exceptionnel et l'innovation dans l'industrie du détail. Qu'ils aient transformé l'expérience en magasin, lancé de nouvelles technologies ou bâti des communautés plus fortes, les gagnants des Prix d'excellence représentent tout ce dont le secteur du détail est capable. Présentés en partenariat avec notre partenaire principal Environics, les Prix d'excellence constituent la plus haute distinction de l'industrie. Le gala au cours duquel ils sont remis est ainsi une soirée où le secteur se réunit pour célébrer la crème de la crème. Pour consulter la liste complète des gagnants et des catégories de prix de cette année, veuillez vous rendre à retailawards.ca (en anglais).

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur joue un rôle économique de premier plan, générant annuellement plus de 101 G$ en salaires et avantages sociaux. En 2025, les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 532 G$. Les membres du CCCD sont responsables de plus des deux tiers de ces ventes et représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation. Ils sont présents partout au Canada et gèrent plus de 65 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie qui représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. www.commercedetail.org/

SOURCE Retail Council of Canada

Personne-ressource: Santo Ligotti, VP, Marketing et Services aux membres, 416 274-2956, [email protected]