Nouvelle recherche : comment les consommateurs composent avec la question de l'abordabilité - et ce que cela signifie pour la concurrence et le choix

TORONTO, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Alors que l'abordabilité demeure la principale préoccupation des consommateurs, une nouvelle recherche du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) révèle comment les consommateurs utilisent à la fois des outils numériques et physiques au cours de leur parcours d'achat pour trouver les meilleures offres et tirer le maximum de leur argent. L'Étude sur la psychologie des acheteurs canadiens, réalisée par Léger, montre que, bien que le prix demeure un point de référence universel, les consommateurs font des choix de plus en plus réfléchis parmi les détaillants, les canaux et les outils à leur disposition pour maximiser la valeur de leurs achats - et ils changent rapidement de détaillant lorsque leurs attentes ne sont pas satisfaites.

Comment les consommateurs composent avec la question de l’abordabilité – et ce que cela signifie pour la concurrence et le choix

« Les consommateurs montrent combien ils gèrent activement la question de l'abordabilité dans leur vie de tous les jours, a déclaré Michel Rochette, président du CCCD - Québec. Le prix est le point de départ, mais ce qu'indique cette recherche, c'est que les Canadiens comptent sur la concurrence - parmi les détaillants, les canaux et les outils - pour obtenir la meilleure valeur globale. Protéger ce choix est important. Un secteur du détail qui favorise la concurrence, la transparence et la flexibilité est ce qui aide en fin de compte les consommateurs à tirer le maximum de leur argent et à répondre à leurs besoins quotidiens. »

Principales conclusions :

Les consommateurs utilisent plusieurs canaux pour maximiser la valeur

58 % des achats se font en magasin, alors que 39 % sont effectués en ligne.

66 % des répondants examinent les articles en magasin au cours de leur processus de recherche, et 22 % commencent leur parcours d'achat en magasin.

26 % utilisent un service de livraison, selon leurs besoins.

Le choix augmente la responsabilisation - les consommateurs changent vite de commerce lorsqu'ils ne sont pas satisfaits

72 % ont eu au moins un problème au cours des trois derniers mois.

Les problèmes les plus courants sont les ruptures de stock (30 %) et les retards de livraison (18 %).

37 % des répondants changent de détaillant lorsqu'un produit est en rupture de stock (déclencheur principal), et 33 % le font quand ils reçoivent un mauvais service.

Lorsqu'un problème survient, les consommateurs sont plus enclins à changer de détaillant ou de canal qu'à se plaindre.

Les outils numériques accélèrent la découverte et la comparaison de produits

11 % des consommateurs ont déjà utilisé des assistants d'IA pour leur magasinage au cours des 30 derniers jours.

Parmi ceux qui utilisent des outils assistés par l'IA, 46 % disent trouver des articles plus rapidement, 43 % déclarent comparer les produits plus facilement et 40 % affirment gagner du temps.

Les expériences négatives demeurent peu nombreuses : à peine 12 % des répondants ont signalé un biais de marque, et 10 %, des recommandations inexactes.

L'IA accélère les décisions, elle ne remplace pas les détaillants, et ce, en renforçant l'écosystème multicanal.

Les résultats permettent de tirer une conclusion claire : l'abordabilité est soutenue par un secteur du détail concurrentiel où les consommateurs peuvent accéder à différents canaux, détaillants et sources d'information. Lorsqu'ils ont aisément la possibilité de comparer les options qui s'offrent à eux, de changer de canal et de choisir la voie d'achat la plus efficace, ils sont mieux placés pour gérer les pressions budgétaires - en particulier pour les produits essentiels du quotidien comme les produits d'épicerie, qui demeurent la grande préoccupation financière.

Pour consulter le rapport dans son intégralité, rendez-vous à commercedetail.org.

À propos de l'Étude sur la psychologie des acheteurs canadiens

L'Étude sur la psychologie des acheteurs canadiens du printemps 2026 du CCCD a été réalisée par Léger auprès de 2 014 Canadiens en février 2026 et a inclus l'organisation de groupes de discussion de suivi en mars 2026. L'échantillon est représentatif à l'échelle nationale en fonction de la région, de l'âge, du genre et du type de communauté.

À propos de Léger

Léger est la plus importante firme de sondage, de recherche marketing et d'analyse au Canada, avec plus de 600 employés au Canada et aux États-Unis. Fondée en 1986, Léger possède également LEO, un panel en ligne, Léger analytique (LEA) et Léger DGTL, une agence de performance numérique. www.leger360.com

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur joue un rôle économique de premier plan, générant annuellement plus de 101 G$ en salaires et avantages sociaux. En 2025, les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 532 G$. Les membres du CCCD sont responsables de plus des deux tiers de ces ventes et représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation. Ils sont présents partout au Canada et gèrent plus de 65 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie qui représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. www.commercedetail.org

SOURCE Retail Council of Canada

Personne-ressource : Francis Mailly, Vice-président, Affaires publiques (Québec), 514 891-2617, [email protected]