TORONTO, le 13 août 2024 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) rend public son sondage sur le magasinage de la rentrée 2024. On y retrouve notamment que près de trois consommateurs sur quatre préfèrent faire l'acquisition de matériel scolaire en magasin plutôt qu'en ligne, renversant la tendance observée durant la pandémie, où seulement 40 % des achats étaient effectués en magasin.

Les dépenses en vue de la rentrée demeurent stables en 2024 par rapport à l'an dernier : 85 % des répondants estiment qu'ils dépenseront autant sinon plus pour le matériel scolaire. De plus, la majorité des consommateurs prévoient dépenser plus de 50 $ à l'occasion de la rentrée cette année majoritairement en fournitures scolaires (64%), en vêtements (57%), suivis des livres (25%) et des produits électroniques (20%).

L'achat de matériel scolaire se planifie davantage. Près de 40 % des répondants prévoient réaliser leurs achats de deux à quatre semaines avant la rentrée, en hausse d'environ 10 % par rapport à l'année dernière. La proportion de répondants qui magasineront une semaine avant la rentrée des classes a fondu comme neige au soleil cette année pour atteindre seulement 5 % : en 2023, elle était de plus de 15 %. Les circulaires et les produits disponibles sur les tablettes des détaillants sont les deux principales sources d'inspiration pour les achats de la rentrée.

Pour consulter l'entièreté du sondage, veuillez cliquer sur le lien.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur joue un rôle économique de premier plan, générant annuellement plus de 91 G$ en salaires et avantages sociaux. En 2023, les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 501 G$. Les membres du CCCD sont responsables de plus des deux tiers de ces ventes et représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation. Ils sont présents partout au Canada et gèrent plus de 54 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie qui représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays.

Source: Michelle Wasylyshen; [email protected]

SOURCE Retail Council of Canada