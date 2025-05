TORONTO, le 8 mai 2025 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est heureux de remettre à Carmen Fortino, vice-président exécutif, chaîne d'approvisionnement nationale et achats de METRO inc., le prix Hommage du Grand Prix canadien afin de souligner sa remarquable contribution, son leadership et son dévouement sans faille au secteur de l'épicerie de détail au Canada.

Le prix Hommage du Grand Prix canadien souligne l'apport de personnes ou de familles qui ont fait montre d'un sens exceptionnel du service et de l'engagement envers l'industrie du détail et le secteur de l'épicerie au Canada. Les lauréats représentent l'esprit de communauté et de confiance de l'industrie. Durant toute leur carrière, ils ont démontré un engagement sans faille envers la croissance et la capacité d'innovation de leur entreprise, la communauté qu'ils desservent et l'esprit de philanthropie.

Depuis qu'il s'est joint à METRO en 2014 à titre de vice-président principal et chef de la division de l'Ontario de METRO, M. Fortino a occupé plusieurs postes de direction. En 2016, il a été nommé vice-président exécutif et chef de la division de l'Ontario de METRO, puis, en 2019, ses responsabilités ont été élargies pour inclure les opérations de la chaîne d'approvisionnement nationale. Depuis 2022, il dirige la chaîne d'approvisionnement nationale et achats de METRO Inc., préconisant une approche globale pour tout ce qui touche aux flux de produits, à la mise en marché et aux partenariats avec les fournisseurs au pays.

Le leadership de Carmen Fortino chez METRO repose sur des décennies d'expérience dans les secteurs de l'épicerie canadienne et de la santé et du bien-être à l'étranger. Il a commencé sa carrière au sein de l'épicerie familiale, développant une compréhension approfondie du milieu du détail en Ontario, puis il a occupé des postes de direction chez un autre détaillant national avant de se joindre à l'équipe de METRO.

Les réalisations de M. Fortino ont également été reconnues par l'ensemble de l'industrie. En 2022, il a ainsi reçu le prix du Crayon d'or et a été désigné comme l'un des meilleurs cadres supérieurs au Canada par le magazine Report on Business.

« Carmen Fortino a été un gage de constance dans une industrie en rapide évolution. Ce qui le distingue, c'est sa capacité à évoluer en mettant à profit une expérience de plusieurs décennies. Il a commencé sa carrière dans l'entreprise familiale en 1985 et a toujours fait preuve d'un leadership audacieux et avant-gardiste, a déclaré Diane J. Brisebois, présidente-directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail. Ce prix Hommage témoigne de sa vision extraordinaire et de l'influence qu'il a eue à tous les niveaux du secteur de l'épicerie au Canada. »

M. Fortino intègre le groupe sélect des lauréats des années passées des prix Hommage et Pionnier, qui comprend Anthony Longo, PDG de Longo's, et la famille Longo, Cindy et Tina Lee, de T&T Supermarket, la présidente-directrice générale de Burnbrae Farms Margaret Hudson, le président du Pattison Food Group Darrell Jones, le directeur général de Club Coffee et de Morrison Lamothe John Pigott, l'ancien vice-président principal des centrales nationales d'achat et des marques privées de METRO Serge Boulanger, le chef de la direction de Produits Kruger Dino Bianco et le président-directeur général de Sobeys Inc. Michael Medline.

Le prix Hommage sera remis à Carmen Fortino au cours du gala du Grand Prix canadien des nouveaux produits du Conseil canadien du commerce de détail, le 4 juin 2025 au Centre des congrès de Toronto.

Venant conclure L'événement STORE 25 du CCCD, la plus importante réunion annuelle du secteur du détail au Canada, le gala du Grand Prix canadien célèbre l'innovation dans les catégories alimentaires et non alimentaires de deux grands volets, ceux des produits de grande consommation et des marques maison. Les 3 et 4 juin 2025, L'événement STORE 25 du CCCD mettra en vedette plus de 75 conférenciers spécialisés et réunira des chefs de file de l'industrie du détail de partout en Amérique du Nord et d'ailleurs.

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur joue un rôle économique de premier plan, générant annuellement plus de 93 G$ en salaires et avantages sociaux. En 2024, les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 507 G$.

