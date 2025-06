Des visionnaires du secteur de l'épicerie et les meilleurs nouveaux produits de 2024 sous les projecteurs

TORONTO, le 4 juin 2025 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est heureux de présenter les lauréats de la 32e édition annuelle du Grand Prix canadien des nouveaux produits. Honorés ce soir lors du prestigieux gala du Grand Prix canadien des nouveaux produits, les 46 lauréats de cette année forment un ensemble dynamique de détaillants établis, de fournisseurs, de boutiques indépendantes et d'entreprises familiales qui s'engagent à offrir aux consommateurs de partout au Canada des produits d'une qualité exceptionnelle et des innovations à couper le souffle.

COMPAGNIE PRODUIT Café William Café voilier - Colombie ANEI Calgary Co-operative Association Ltd. Pâtes artisanales de Cal & Gary Céréales Jordans Granola sans sucre ajoutè Clover Leaf Seafoods Corp. Salade de thon de Clover Leaf Federated Co-operatives Limited Carnita de porc Co-op d'Or et Barbacoa de bœuf Co-op d'Or Federated Co-operatives Limited Pérogies Co-op d'Or Federated Co-operatives Limited Mélange de grignotines Co-op d'Or Fermes Burnbrae limitée OEUFSpresto ! Fermes Burnbrae limitée Rehausseur de sol à base de coquilles d'œufs TERRABRAE Fermes Burnbrae limitée Rehausseur de sol à base de coquilles d'œufs TERRABRAE Fromagerie L'Ancêtre Cheddar biologique « Nourries à l'herbe » Gray Ridge Eggs Œufs de poules en liberté avec Oméga-3 Conestoga Farms Lantic Inc. Sacs de produits de l'érable de Lantic Les Compagnies Loblaw Limitée Gâteau au fromage basque inspiré du nord de l'Espagne Les Compagnies Loblaw Limitée Poêle avec fond en nid d'abeille Le Choix du Président Les Compagnies Loblaw Limitée Soupes et plats principaux Le Choix du Président Les Compagnies Loblaw Limitée Fraises Naturellement imparfaits Sans Nom Les Fermes Cavendish Gamme Quick Crisp Mandy's Salades Gourmandes Vinaigrette Mandy's Medallion Milk Co. Mélange de lait au chocolat Over the Moon METRO inc. Kombucha biologique Mieux-être METRO inc. Jouet de dentition Personnelle Bébé METRO inc. Confiseries de Noël Irrésistible METRO inc. Peluches lestées Personnelle METRO inc. Condoms lubrifiés en latex Personnelle METRO inc. Bavette de bœuf Irrésistible METRO inc. Doublures en papier parchemin pour friteuse à air chaud Selection METRO inc. Boissons à l'avoine Mieux-être Naturalia Mimi Food Products Inc. Boules de pâte à pizza Gourmet Pizza Express Mondelez International Biscuits OREO Nestlé Purina PetCare Litière non agglomérante multi-chats Alerte Tidy Care de Tidy Cats® Oggi Foods Napoletana Pattison Food Group Vinaigrette de style mayonnaise Western Family Pet Valu Canada Inc. Repas délicatement cuisinés de Performatrin Poptastic Collations Poptastic Poptastic Collations Poptastic Produits Kruger Inc. Papiers-mouchoirs Ultra Doux Scotties Purdys Chocolatier Collection de chocolats noirs végétaliens Rexall Pharmacy Group ULC Peptides de collagène Be Better Signature POM Pain blanc de style brioché Signature de POM Sobeys Inc. Muffins Souhaits des Fêtes Compliments Sobeys Inc. Yogourt nature Chalo! Dahi Sobeys Inc. Écorce de chocolat au lait Panache Unilever Canada Collection de sérums pour la douche Dove

Pour consulter la liste complète des lauréats de cette année, rendez-vous à CCCDGrandPrix.ca/gagnants/.

Des prix spéciaux ont aussi été remis hier soir à quatre entreprises :

Les Compagnies Loblaw Limitée ont reçu à la fois le prix Produit tout-canadien et le prix Produit le plus populaire auprès des consommateurs pour leur Gâteau au fromage basque inspiré du nord de l'Espagne.





Mimi Food Products Inc. a remporté le Prix excellence des produits ethniques pour ses Boules de pâte à pizza Gourmet Pizza Express.





Les Fermes Burnbrae Limitée se sont distinguées en repartant avec le prix Innovation et originalité pour leur Rehausseur de sol à base de coquilles d'œufs TERRABRAE.





Poptastic a été récompensée du prix Emballage innovateur pour ses Collations Poptastic.

« Le Grand Prix canadien des nouveaux produits est plus qu'une célébration, c'est un vecteur de progrès dans notre industrie. Depuis 32 ans, les entreprises canadiennes de toutes tailles relèvent le défi de répondre aux attentes changeantes des consommateurs en proposant des produits de qualité, mais en faisant également preuve de beaucoup d'ingéniosité et de détermination, a déclaré Diane J. Brisebois, présidente-directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail. Le CCCD est fier de célébrer les lauréats de cette année et de montrer comment ils préparent l'avenir du secteur de l'épicerie au Canada avec chacune des innovations qu'ils placent sur les tablettes. »

Dans le cadre du gala de remise des prix du Grand Prix canadien, deux leaders exceptionnels ont par ailleurs reçu le prestigieux prix Hommage du Grand Prix canadien pour leur contribution remarquable au dynamisme de l'industrie du détail et de leurs communautés. Les lauréats de 2025 sont Carmen Fortino, VPE, Chaîne d'approvisionnement nationale et achats de METRO, et Gary Wade, président d'Unilever Canada et DG de la division Beauté et bien-être d'Unilever pour l'Amérique du Nord. « Ces vétérans de l'industrie ont une influence considérable sur le secteur du détail et sur leurs communautés. Nous soulignons avec une grande fierté leurs réalisations en leur offrant cette reconnaissance bien méritée », a ajouté Mme Brisebois.

À propos du Grand Prix canadien des nouveaux produits

Le Grand Prix canadien des nouveaux produits du CCCD est un prestigieux concours annuel consacré aux meilleurs nouveaux produits alimentaires et non alimentaires. Reconnus par l'industrie et approuvés par les consommateurs, ces prix mettent en lumière l'innovation, la qualité et l'influence sur le marché dans le secteur de l'épicerie. Remporter un Grand Prix canadien marque un tournant important pour les entreprises gagnantes, car cela leur permet de profiter d'une visibilité inégalée auprès des détaillants importants, des acheteurs et des consommateurs partout au pays. Les lauréats ont le privilège d'afficher sur leur produit le sceau du Grand Prix canadien, une reconnaissance à laquelle les Canadiens font confiance depuis plus de 30 ans. Le commanditaire principal, Flipp, présentera les gagnants dans sa prochaine circulaire, faisant ainsi connaître ces produits extraordinaires à un vaste public.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur joue un rôle économique de premier plan, générant annuellement plus de 93 G$ en salaires et avantages sociaux. En 2024, les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 508 G$. Les membres du CCCD sont responsables de plus des deux tiers de ces ventes et représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation. Ils sont présents partout au Canada et gèrent plus de 54 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie qui représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. www.commercedetail.org/

