Les détaillants relèvent une nouvelle fois la barre en faisant preuve de leadership et d'une grande capacité d'innovation

TORONTO, le 3 juin 2025 /CNW/ - À une époque de transformation accélérée et d'augmentation des attentes des consommateurs, les détaillants au pays prouvent une fois de plus qu'ils ne se contentent pas de s'adapter, mais qu'ils sont aussi des leaders. Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) a annoncé avec fierté le nom des 14 lauréats des Prix d'excellence dans le commerce de détail 2025 (en anglais) lors du très attendu gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail, un moment marquant de L'événement STORE 25, tenu à Toronto. La soirée de gala a également été marquée par la remise de 3 Prix de distinction et de 14 bourses d'études Formation en commerce de détail, plaçant sous les projecteurs à la fois des dirigeants chevronnés et la prochaine génération de leaders du secteur du détail.

« Les lauréats des Prix d'excellence de cette année illustrent l'esprit audacieux et motivé qui définit le commerce de détail au pays aujourd'hui, a déclaré Diane J. Brisebois, présidente-directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail. Qu'il s'agisse de défendre le bien-être des employés, de réinventer l'expérience en magasin ou d'investir de manière conséquente dans la durabilité et la communauté - c'est-à-dire de changer les choses -, ces détaillants établissent de nouvelles normes globales en matière de direction. »

Voici les lauréats des Prix d'excellence dans le commerce de détail 2025 :

Catégories de prix Lauréats Expérience en ligne RONA Leadership environnemental Sobeys Inc. Expérience et conception en magasin Indigo Expérience et conception en magasin Best Buy Canada Commercialisation en magasin Walmart Canada Prévention des pertes Pet Valu Canada Expérience omnicanal Société québécoise du cannabis (SQDC) Leadership philanthropique Pattison Food Group Leadership philanthropique IKEA Canada Expérience et conception de boutique éphémère Sephora Canada Marketing de détail IKEA Canada Marketing de détail Le Groupe Aldo inc. Innovations de la chaîne d'approvisionnement Bureau en Gros Développement des talents Purdys Chocolatier

Mme Brisebois a ajouté : « Je tiens également à féliciter du fond du cœur les formidables lauréats des Prix de distinction de cette année - François Roberge de la Vie en Rose, et Jenn Harper de Cheekbone Beauty - pour leurs réalisations exceptionnelles, leur leadership résilient et leurs stratégies courageuses et avant-gardistes. À une époque où il pourrait être plus simple de suivre une voie prudente, ces détaillants ont choisi de diriger leur entreprise de manière visionnaire et avec intégrité afin de changer les choses. »

Le gala de cette année a aussi donné lieu à un moment de célébration particulièrement émouvant, alors que l'industrie a honoré Diane J. Brisebois pour son remarquable mandat de plus de 30 ans en tant que présidente-directrice générale du CCCD en l'intronisant au Temple de la renommée du commerce de détail canadien. « L'engagement indéfectible et le leadership inlassable de Diane ont propulsé le secteur du détail vers de nouveaux sommets, a déclaré Santo Ligotti, vice-président, Marketing et Services aux membres, du CCCD. Son héritage continuera à inspirer la prochaine génération de chefs de file du secteur du détail partout au pays. »

Par ailleurs, parmi les 14 étudiants qui ont reçu une bourse d'études Formation en commerce de détail, quatre ont remporté un prix supplémentaire.

Alana Tollenaar (parrainée par JRoss Recruiters)

(parrainée par JRoss Recruiters) Emilio Velazquez (parrainé par le CCCD)

(parrainé par le CCCD) Amaira Bons (parrainée par Browns)

(parrainée par Browns) David Medcalfe (parrainé par Costco Wholesale Canada Ltd.)

Apprenez-en plus sur les critères de sélection des Prix d'excellence dans le commerce de détail (en anglais) et le programme de bourses Formation en commerce de détail.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur joue un rôle économique de premier plan, générant annuellement plus de 93 G$ en salaires et avantages sociaux. En 2024, les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 508 G$. Les membres du CCCD sont responsables de plus des deux tiers de ces ventes et représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation. Ils sont présents partout au Canada et gèrent plus de 54 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie qui représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. www.commercedetail.org/

