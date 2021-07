En plus d'offrir des marques exclusives, des technologies dernier cri pour apprendre de la maison ou à l'école et des prix plus bas que jamais sur des centaines d'articles essentiels pour la rentrée, Bureau en Gros a lancé un centre de ressources pour la nouvelle façon d'apprendre - un portail en ligne donnant accès à tout ce qu'il faut pour la rentrée - et continue de proposer une expérience de magasinage pratique et sécuritaire tant en magasin que par l'entremise de ses options de ramassage en bordure de rue et de livraison rapide et gratuite à domicile.

« Comme beaucoup de Canadiens, nous sommes ravis de constater l'évolution de la situation partout au pays et espérons que la rentrée des classes, cette année, ressemblera davantage à celles que nous avons connues par le passé, a déclaré David Boone, PDG de Staples/Bureau en Gros. Nous savons toutefois que de nombreuses incertitudes persistent et, peu importe la forme que la rentrée des classes prendra, nous nous engageons à accompagner les élèves, les parents et les enseignants du Canada dans leur parcours scolaire unique cet automne, et à rendre la transition vers cette nouvelle façon d'apprendre aussi harmonieuse que possible. »

En prévision de cette période importante de l'année, les magasins Bureau en Gros, d'un océan à l'autre, ont subi une transformation pour mieux accueillir les clients et répondre à leurs besoins changeants. Parmi les modifications apportées figurent notamment un plus grand assortiment de produits technologiques pour soutenir l'apprentissage en personne et à distance, une gamme élargie de produits d'apprentissage et de créativité pour tous les âges, une nouvelle allée Propreté, sécurité et bien-être dédiée aux solutions de nettoyage et de désinfection, et une nouvelle sélection de solutions d'espace de travail de tous les styles et formats.

Les plus récents outils des meilleures marques

En tant que ressource pour la nouvelle façon d'apprendre, Bureau en Gros possède les connaissances, l'expertise et les outils nécessaires pour aider les Canadiens à se préparer à cette période cruciale de l'année. Pour ce faire, elle propose de nouveaux produits exclusifs des marques comme Pep Rally, Gry Mattr, General Supply Goods + Co. et plus encore, tout en offrant un excellent rapport qualité-prix aux consommateurs.

Outiller les éducateurs grâce au nouveau Programme d'adhésion pour les enseignants

Bureau en Gros a lancé le Programme d'adhésion Bureau en Gros pour enseignants, qui propose aux éducateurs des avantages exclusifs, des prix concurrentiels sur les fournitures et des services individualisés. Les enseignants et le personnel des écoles publiques et privées de la maternelle jusqu'à la fin du secondaire, des collèges/cégeps et des universités ainsi que les éducateurs à domicile peuvent adhérer gratuitement au programme. Voici les avantages :

Offres exclusives : Les membres reçoivent des rabais sur les fournitures, la technologie et les services d'impression et de marketing du Centre de solutions.

Les membres reçoivent des rabais sur les fournitures, la technologie et les services d'impression et de marketing du Centre de solutions. Service : Les enseignants ont accès à un chargé de comptes pour un service individuel et ont deux fois plus de temps pour retourner les articles achetés.

Les enseignants ont accès à un chargé de comptes pour un service individuel et ont deux fois plus de temps pour retourner les articles achetés. L'école est dans l'sac : Les enseignants peuvent créer des listes de fournitures scolaires spécifiques à chaque classe et les partager avec les parents et les élèves. En retour, Bureau en Gros fera don de 3 % du total de chaque achat à leur école.

Les enseignants peuvent créer des listes de fournitures scolaires spécifiques à chaque classe et les partager avec les parents et les élèves. En retour, Bureau en Gros fera don de 3 % du total de chaque achat à leur école. Avantages exclusifs : Les membres auront droit à des impressions photo et à des copies couleur gratuites chaque trimestre, et à un cadeau de reconnaissance chaque année.

Redonner à la communauté grâce à la collecte annuelle de fournitures scolaires

De retour pour une 16e année, la collecte annuelle de fournitures scolaires de Bureau en Gros aura lieu du 14 août au 19 septembre. Les magasins Bureau en Gros de partout au Canada s'associeront à un organisme de bienfaisance de leur communauté afin d'amasser des fonds et d'acheter des fournitures scolaires pour les enfants dans le besoin.

Notre priorité : une expérience de magasinage sécuritaire

Pour aider les Canadiens à magasiner en succursale en toute confiance pendant le magasinage de la rentrée, Bureau en Gros a établi le programme Magasinez en sécuritéMC afin de protéger les associés et les clients. Les protocoles de santé et de sécurité en magasin comprennent des directives de distanciation physique, la désinfection tout au long de la journée, le port du masque, des stations sanitaires et l'application Magasinez en sécurité qui permet aux clients de faire la file d'attente virtuellement pendant les heures de pointe. Les clients peuvent également profiter d'une livraison rapide et gratuite le lendemain pour toutes les commandes de bureauengros.com et d'un service de ramassage en bordure de rue sans contact dans les deux heures.

À propos de Staples Canada/Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, la société privée est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses quelque 300 succursales et le site bureauengros.com. L'entreprise possède deux sous-marques qui soutiennent ses clients commerciaux - Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises - ainsi que cinq studios de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville et Ottawa sous la bannière Staples Studio. Staples Canada/Bureau en Gros est fier de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au Canada et à créer un avenir équitable pour tous. Consultez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @BureauenGros sur Facebook, Twitter et Instagram.

