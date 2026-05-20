VAL-D'OR, QC, le 20 mai 2026 /CNW/ - Le Programme des chaires de recherche du Canada a annoncé le renouvellement de la Chaire de recherche du Canada sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), dont la titulaire est Suzy Basile, professeure à l'École d'études autochtones. Il s'agit d'une nouvelle étape importante dans la production de connaissances essentielles à la compréhension et à la reconnaissance des réalités vécues par les femmes autochtones au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde.

Suzy Basile © Marie-Claude Robert (Groupe CNW/Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT))

Une programmation axée sur la recherche de vérité, la guérison et la décolonisation

La nouvelle programmation de la Chaire se déploie autour de quatre principaux objectifs visant à approfondir la documentation et la cartographie de réalités encore trop peu étudiées :

Documenter et cartographier les expériences de femmes autochtones en quête de santé et de justice reproductives, incluant les initiatives de guérison, au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Documenter les initiatives de guérison de familles autochtones, à travers les expériences des femmes, dans le contexte des recherches entourant les enfants disparus ou décédés dans des établissements publics au Québec. Documenter et cartographier les expériences de femmes autochtones de la « génération placée » ayant séjourné dans des foyers privés canadiens pour fréquenter l'école publique entre 1951 et 1992. Étudier les retombées et les conséquences de l'extractivisme sur la santé globale des peuples autochtones, particulièrement à travers les expériences et les discours de femmes autochtones.

« L'un des objectifs qui se dégagent de la programmation associée à ce nouveau mandat de la Chaire est de contribuer aux efforts de décolonisation et de réconciliation, au sein desquels les femmes autochtones occupent une place centrale et doivent être reconnues comme des actrices de premier plan. Je souhaite que mes travaux de recherche puissent mettre en lumière des réalités encore méconnues et des enjeux qui méritent d'être mieux compris et, ultimement, qu'ils contribuent à améliorer les conditions de vie des peuples autochtones, notamment par le mieux-être des femmes », mentionne la professeure Suzy Basile.

Un espace de recherche essentiel

Les travaux de la Chaire mettront en lumière les efforts de décolonisation nécessaires à une participation pleine et entière des femmes autochtones à la gouvernance territoriale, au renforcement de leurs capacités, à l'étude de leur relation à l'environnement et à l'épanouissement de leurs communautés. Les travaux de la Chaire s'appuieront sur un solide réseau de collaborations avec des communautés, des organismes autochtones et de nombreux partenaires de recherche au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Plusieurs projets de recherche émergent d'ailleurs de demandes directes de femmes, d'associations de femmes ou d'organisations autochtones.

Les travaux s'inscrivent dans une démarche de coconstruction et répondent aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation (CVR), de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics (CERP) ainsi que de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA).

Dans les prochaines années, la Chaire prévoit recruter trois étudiantes ou étudiants au doctorat, quatre à la maîtrise, deux au postdoctorat et une ou un stagiaire, ce qui contribuera à la formation d'une relève hautement qualifiée dans le domaine des études autochtones et des questions relatives aux femmes autochtones.

À propos de Suzy Basile

Première femme de la nation atikamekw à obtenir un doctorat, Suzy Basile est professeure à l'École d'études autochtones de l'UQAT. En plus d'être titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones, elle est directrice du Laboratoire de recherche sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones - Mikwatisiw. Originaire de la communauté de Wemotaci, la professeure Basile collabore avec diverses organisations autochtones et plusieurs regroupements de recherche. Elle agit notamment à titre de membre-conseil pour le Groupe de référence sur les bonnes pratiques d'évaluation par les pairs pour la recherche autochtone et elle copréside le Groupe de travail pour assurer le leadership des Peuples autochtones en recherche du Fonds de recherche du Québec. En 2021, elle a remporté le prix Égalité Thérèse-Casgrain (catégorie Hommage), remis par le Secrétariat à la condition féminine, puis le Prix d'excellence en recherche et création de l'Université du Québec (volet Réalisation) en 2023. En 2025, elle a reçu la Médaille du couronnement du roi Charles III pour souligner sa contribution remarquable à son domaine.

Veuillez noter que la professeure Suzy Basile sera en mesure d'accorder des entrevues à compter du vendredi 22 mai.

SOURCE Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Source: Marie-Eve Lacombe, conseillère en communication, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, [email protected]