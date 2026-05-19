Doctorats honoris causa 2026 | L'UQAT souligne l'engagement exceptionnel de Henri Jacob et Rémy Mailloux

ROUYN-NORANDA, QC, le 19 mai 2026 /CNW/ - L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) remettra la plus haute distinction universitaire à deux personnalités éminentes lors de la Collation des grades 2026, qui se déroulera le samedi 13 juin prochain. Monsieur Henri Jacob, militant écologiste reconnu, et M. Rémy Mailloux, acteur clé du développement social et de l'inclusion des personnes en situation de handicap, recevront chacun un doctorat honoris causa en reconnaissance de leur contribution exceptionnelle à la société et à la région. La veille de la remise officielle, la population est invitée à partager un moment d'échange privilégié avec les deux récipiendaires.

Henri Jacob, figure emblématique de la protection de l'environnement

Monsieur Henri Jacob se consacre depuis plus de 50 ans à la protection de l'environnement et à la promotion d'une gestion responsable des écosystèmes boréaux. Originaire de La Reine, en Abitibi-Ouest, ce militant écologiste précurseur et autodidacte a su mobiliser la société civile autour de la conservation des forêts, de la biodiversité et du respect des droits des communautés autochtones. Parmi ses nombreuses implications militantes bénévoles, il est notamment membre fondateur de l'Action boréale, dont il assure la présidence de 2004 à ce jour, ainsi que de la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine, pour laquelle il fut co-porte-parole de 2008 à 2026, deux groupes parmi les plus influents du Québec dans le domaine de la protection de l'environnement. Ses nombreuses interventions auprès d'instances locales, régionales, provinciales et nationales témoignent de sa rigueur et de sa passion pour la conservation des milieux naturels.

En parallèle, cet homme impliqué collabore régulièrement avec le milieu universitaire, participant à des projets de recherche et à des initiatives de transmission des connaissances sur les écosystèmes boréaux. Il a également écrit et coécrit plusieurs ouvrages et lettres ouvertes sur la conservation et la protection de l'environnement, sensibilisant le grand public et les générations futures à l'importance de préserver les milieux naturels. Homme de terrain et d'action, il a aussi fondé l'École buissonnière à Dubuisson, offrant aux jeunes l'occasion de découvrir la forêt et de développer un profond respect pour l'environnement. Engagé auprès des Premières Nations, il collabore entre autres depuis 1999 avec le Conseil des Anicinapek de Kitcisakik et a participé à la création de la Forêt modèle crie de Waswanipi, conciliant savoirs traditionnels et connaissances scientifiques.

Parmi ses distinctions figurent le titre de membre honoraire de l'Association des biologistes du Québec et l'Ordre de Val-d'Or. Par la passion, le don de soi, la persévérance et la rigueur, Henri Jacob est un modèle inspirant pour les générations futures, les chercheurs et les chercheuses, ainsi que pour toutes les personnes œuvrant en faveur d'un développement durable et responsable.

Rémy Mailloux, acteur clé de l'inclusion et du développement social

Depuis plus de 30 ans, M. Rémy Mailloux s'engage à renforcer l'autonomie et la participation sociale des personnes en situation de handicap en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec. Son parcours personnel lui a permis de développer une compréhension fine des enjeux liés à l'inclusion et à la solidarité, qu'il met en œuvre avec constance dans ses actions et ses initiatives. Diplômé d'un baccalauréat en administration de l'UQAT en 1988, cet homme engagé met rapidement ses compétences au service du milieu communautaire et contribue, dès le début de sa carrière, à structurer des services pour les personnes en situation de handicap au sein du Service externe de main-d'œuvre pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue, de l'Association régionale des loisirs pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue ainsi que de l'Association de paralysie cérébrale du Québec, chapitre Abitibi-Témiscamingue.

Depuis la création, en 1997, de la Ressource pour personnes handicapées Abitibi-Témiscamingue / Nord-du-Québec, Rémy Mailloux en est un acteur clé. Il a occupé plusieurs fonctions jusqu'à la direction générale, contribuant de manière déterminante au développement et au rayonnement de cet organisme. Parmi ses initiatives les plus marquantes figure le Téléthon régional pour personnes handicapées, un évènement qui mobilise annuellement partenaires, organisations ainsi que bénévoles depuis près de trois décennies, illustrant ses habiletés à rassembler et à créer des solutions concrètes. Aujourd'hui, alors qu'il amorce une transition vers la relève à la direction générale de La Ressource, l'organisme demeure solide et reconnu pour son impact concret sur la vie des personnes en situation de handicap et de leurs familles.

Ses nombreuses implications sociales, notamment à l'Office des personnes handicapées du Québec depuis 2005, ont aussi permis de faire la différence. Son action a transformé le paysage de l'inclusion dans la région, offrant aux personnes en situation de handicap un accès réel aux services, aux loisirs, à la culture et au sport. Son leadership inspirant a favorisé des collaborations durables entre acteurs communautaires, institutionnels et gouvernementaux et a inspiré de nombreux projets visant l'autonomie et l'égalité des chances ici et ailleurs. Monsieur Mailloux a été honoré par de nombreuses distinctions, dont la Médaille de l'Ordre du Canada, la Médaille du jubilé de diamant de la reine Élisabeth II, la Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec, le Prix de reconnaissance de carrière Persillier-Lachapelle ainsi que le Prix Carrière de l'Association des diplômés de l'UQAT.

Associé à un engagement inébranlable, à une ardeur et à un dévouement sans réserve envers les causes sociales, Rémy Mailloux a contribué à la construction d'une société plus inclusive et plus équitable en donnant une voix à celles et ceux qui en avaient trop peu, défendant les droits des personnes souvent marginalisées et portant leurs enjeux auprès de l'ensemble des instances concernées.

Rencontre avec les récipiendaires 2026 : un rendez-vous pour le public

Le vendredi 12 juin, dès 17 h, le public pourra rencontrer Henri Jacob et Rémy Mailloux lors d'un 5 à 7 convivial au Bistro de l'UQAT du campus de Rouyn-Noranda. Ce moment d'échange proposé par l'UQAT permettra aux récipiendaires de partager leur parcours et leurs réalisations avec la communauté. En savoir plus

À propos du doctorat honoris causa

Le doctorat honoris causa représente la plus haute distinction honorifique décernée par une université. Celui-ci est décerné à des personnes qui se sont distinguées par leur œuvre professionnelle, scientifique, culturelle ou sociale et qui incarnent un haut degré d'excellence. Depuis sa création, et à la suite de la remise 2026, l'UQAT a remis 25 doctorats honoris causa, également appelés doctorats d'honneur. En savoir plus

SOURCE Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Source : Stéphanie Duchesne, Directrice, Service des communications et du recrutement, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, [email protected]