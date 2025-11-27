/R E P R I S E --Avis aux médias - Conférence de presse concernant la Finale des Jeux du Québec à Saint-Georges en 2027/

SAINT-GEORGES, QC, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Isabelle Charest, le ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, et la mairesse de la Ville de Saint-Georges, Manon Bougie, procéderont à une annonce concernant la finale des Jeux du Québec à Saint-Georges en 2027.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant midi, le 27 novembre 2025. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

DATE : Le jeudi 27 novembre 2025 à 13 h 30



LIEU : Saint-Georges

