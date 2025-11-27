Finale des Jeux du Québec à Saint-Georges - Des infrastructures sportives améliorées pour accueillir un grand événement qui stimulera l'économie locale

SAINT-GEORGES, QC, le 27 nov. 2025 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Isabelle Charest, et le ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, ont annoncé aujourd'hui une aide financière de 6 millions de dollars à la Ville de Saint-Georges et au Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin pour la réalisation de multiples projets d'infrastructures sportives dans le cadre de la 61e Finale des Jeux du Québec d'été en 2027.

La Ville de Saint-Georges recevra un montant de 4 183 514 $ qui lui permettra de construire et rénover plusieurs sites de compétition :

Construction de deux terrains de volleyball de plage au parc des Sept-Chutes;

Mise aux normes des six terrains existants au parc des Sept-Chutes;

Aménagement d'une piste de BMX au parc Pomerleau;

Location d'unités de climatisation et d'unités électriques pour le centre sportif Lacroix-Dutil (glaces Canam et Manac).

Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin se verra, quant à lui, accorder une aide financière de 1 816 486 $ pour l'ajout d'un revêtement synthétique sur les installations d'athlétisme de la polyvalente de Saint-Georges.

Citations :

« Mon objectif premier est que nos jeunes bougent et qu'ils aient accès à des infrastructures sportives de qualité. C'est pourquoi je suis très fière d'appuyer la Ville de Saint-Georges et le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin dans la réalisation de ces projets d'infrastructures sportives. La renommée des Jeux du Québec n'est plus à prouver. Ce grand rendez-vous permet aux athlètes non seulement de se surpasser dans leur discipline, mais également de développer un sentiment d'appartenance en représentant fièrement leur région et de partager leur passion. Je me réjouis que notre gouvernement soutienne la réalisation de ces infrastructures, qui bénéficieront à toute la population et assureront un legs précieux aux générations futures. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Avec l'ouverture de notre nouveau complexe multisport en 2023 et l'ajout de nouveaux plateaux sportifs en 2024, notre région est plus prête que jamais à accueillir les Jeux du Québec à l'été 2027. Grâce à ces investissements majeurs, les contributions de notre gouvernement dépassent maintenant les 50 millions de dollars dans les infrastructures de loisir et de sport à Saint-Georges pour des projets qui permettront de renforcer l'attractivité de notre ville. Une excellente nouvelle pour la santé de nos citoyens! »

Samuel Poulin, ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et député de Beauce-Sud

« C'est une grande joie pour moi de voir des investissements prendre racine ici, chez nous, pour offrir à nos jeunes des installations modernes et accueillantes et contribuer ainsi à la vitalité de notre communauté. Il s'agit d'un legs important pour toute la région beauceronne. Les Jeux du Québec seront bien plus qu'un événement sportif : ils permettront de rassembler notre milieu autour d'un projet positif, porteur d'avenir et inspirant pour toute notre ville. »

Manon Bougie, mairesse de Saint-Georges

« Permettre à nos jeunes de s'entraîner dans des installations modernes, c'est beaucoup plus qu'un investissement, c'est un projet porteur pour l'ensemble de notre région et de notre territoire. Vivre au rythme des Jeux du Québec en 2027 marquera l'esprit des grands et des plus petits et permettra à tous de créer des moments inoubliables. »

Karina Roy, directrice générale par intérim du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin

« Pour la 61e Finale des Jeux du Québec, pouvoir compter sur des infrastructures de qualité conformes aux normes des fédérations est essentiel. Nous accueillons très favorablement cette annonce, qui permettra à la Ville de Saint-Georges et au Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin de bonifier leurs installations et, du même coup, de nous aider à offrir aux athlètes une expérience à la hauteur de l'événement. »

Marie-Andrée Giroux, directrice générale du comité organisateur

Faits saillants :

Cette subvention provient du Programme de soutien aux infrastructures des Jeux du Québec, qui vise à financer la construction, l'aménagement ou la mise aux normes d'infrastructures pour la tenue de ces jeux.

Ce programme permet d'accroître l'attractivité pour l'accueil de la présentation des Finales par les villes et d'assurer la pérennité, la fonctionnalité et la qualité des installations existantes ainsi que leur conformité avec les normes.

Depuis 1971, les Jeux du Québec sont la plus grande compétition multisport du Québec et ils se tiennent chaque année dans une municipalité du Québec en alternance entre l'été et l'hiver.

