Mise en garde à la population - Présence non déclarée d'œufs et de sulfites dans de la quiche et divers pâtés préparés et vendus par l'entreprise Création Madeleine SENC

QUÉBEC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Création Madeleine SENC, située au 3400, rue des Serres, à Rawdon, avise les personnes qui souffrent d'une allergie aux œufs ou aux sulfites de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau suivant. En effet, en plus des allergènes déjà déclarés, ces produits contiennent de ces substances allergéniques sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.
Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence d'œufs
« Pâté mexicain »
Œufs
800 g
Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence d'œufs
« Pâté au poulet »
Œufs
800 g
Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence d'œufs
« Pâté au jambon et brocoli »
Œufs
800 g
Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence d'œufs
« Pâté au saumon à la gaspésienne »
Œufs
800 g
Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence d'œufs
« La quiche tomates épinards »
Sulfites
800 g
Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de sulfites
Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente dans plusieurs établissements et marchés de la province de Québec. Ils étaient emballés dans une boîte de carton munie d'une fenêtre. Les produits étaient vendus à l'état congelé.
L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie aux œufs ou aux sulfites. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et sur les aliments dans lesquels ils peuvent se retrouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.
Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.
Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.
Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.
Classification du risque : classe 1 Numéro de référence : 5742
Source : Relations médias Direction des communications Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Tél. : 418 380-2100, poste 3512 [email protected] Québec.ca
SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
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