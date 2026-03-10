Renforcer notre autonomie alimentaire - Québec investit dans la modernisation d'Alimentation Dynamic

QUÉBEC, le 10 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec contribue à renforcer la chaîne d'approvisionnement locale et la compétitivité des entreprises bioalimentaires d'ici en accordant un appui financier à Alimentation Dynamic pour soutenir son expansion ainsi que la modernisation de ses installations. Avec cet investissement, le gouvernement poursuit ses objectifs d'accroître la transformation locale et de réduire la dépendance du Québec aux importations.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, ainsi que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel, annoncent aujourd'hui l'attribution d'aides financières totalisant 2,6 millions de dollars à l'entreprise.

En plus d'agrandir et de moderniser son usine à Terrebonne, Alimentation Dynamic prévoit acquérir de nouveaux équipements automatisés. L'entreprise pourra ainsi augmenter sa production de 20 %, en plus de percer un nouveau marché aligné sur les tendances actuelles de consommation. Elle se spécialise dans la fabrication de produits de viande, comme des saucisses fraîches et congelées, sous ses propres marques et d'autres privées, des burgers et des brochettes. Le projet inclut également l'ajout d'une usine de traitement des eaux usées.

« Le Québec tire entre autres sa force économique d'une industrie bioalimentaire performante. Il est donc essentiel de miser sur des entreprises capables de se moderniser, d'accroître leur productivité et de contribuer à une plus grande autonomie alimentaire. Alimentation Dynamic en est un bel exemple : en poursuivant ses projets de croissance, l'entreprise contribue à accroître la présence d'aliments transformés au Québec et à créer de la richesse dans nos régions. »

Jean Boulet, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie

« En optimisant ses activités, Alimentation Dynamic contribue à favoriser une chaîne d'approvisionnement plus robuste et participe à l'accroissement de notre autonomie alimentaire. Pour développer durablement le secteur de la transformation alimentaire, on doit miser sur les avancées technologiques, qui permettent d'améliorer la performance de nos entreprises et de renforcer notre industrie bioalimentaire. Notre gouvernement est fier d'appuyer ce projet porteur pour l'industrie. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Grâce à la réalisation de ce projet d'investissement, nous commencerons prochainement la production de produits de viande cuite, une étape clé dans le développement d'une offre élargie visant à mieux répondre aux besoins croissants de nos clients à l'échelle nationale. Cette aide financière nous permettra de réaliser un agrandissement majeur de nos installations, d'accroître notre productivité et de renforcer notre compétitivité, tout en créant des emplois de qualité dans la région et en contribuant à la vitalité économique locale. Cette expansion ouvre la porte à de nouvelles possibilités de croissance et au développement de nouveaux marchés, tant au Québec qu'ailleurs au Canada, ainsi qu'à l'international. Nous remercions le gouvernement pour son soutien financier et sa confiance envers notre entreprise. Nous sommes fiers de pouvoir poursuivre notre croissance ici même, au Québec, et de contribuer au développement du secteur agroalimentaire. »

Pascal Arsenault, président d'Alimentation Dynamic

L'aide financière gouvernementale est répartie comme suit : le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, par l'entremise de son mandataire Investissement Québec, accorde un prêt de 1,7 million de dollars dans le cadre du programme ESSOR - volet 2; le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation octroie des aides financières totalisant 900 0000 $.

Fondée en 2005, Alimentation Dynamic est une entreprise familiale québécoise spécialisée dans la transformation et la distribution de viandes de porc, de bœuf, de poulet, de veau et d'agneau. Ses activités se divisent en deux principaux secteurs, soit la transformation et la distribution.

