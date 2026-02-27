Appui à Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle - Le Québec renforce son leadership mondial en intelligence artificielle

MONTRÉAL, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et la députée de Laval-des-Rapides et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets intelligence artificielle, quantique, sciences et innovation), Mme Céline Haytayan, annoncent un soutien à Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle pour l'aider à consolider un réseau universitaire de calibre international en intelligence artificielle (IA) ainsi que continuer la formation et l'attraction de talents, qui permettront de maintenir le leadership du Québec en IA.

Grâce à cet appui de 36 millions de dollars, Mila pourra renforcer davantage son rôle d'institut de recherche de classe mondiale, lequel contribue à faire du Québec un chef de file en matière de développement éthique et responsable de l'IA. De plus, Mila pourra poursuivre ses activités visant à accompagner les entreprises québécoises dans le développement et l'adoption de technologies liées à l'intelligence artificielle.

L'IA est un puissant levier, qui transforme déjà l'ensemble de notre économie. En investissant dans la recherche et la formation de talents dans ce domaine, le gouvernement favorise l'essor de secteurs stratégiques comme l'aérospatiale, les sciences de la vie, la quantique ainsi que la sécurité et la défense.

Citations :

« Dans un contexte de forte concurrence internationale, nous devons faire des choix stratégiques pour préserver nos forces. L'intelligence artificielle est un moteur économique majeur et le Québec possède déjà une expertise reconnue à l'échelle mondiale. En soutenant Mila, nous consolidons ce savoir-faire et nous nous assurons que les retombées de la recherche se traduisent concrètement en innovations dans nos entreprises, en emplois qualifiés et en croissance économique ici, au Québec. »

Jean Boulet, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie

« L'écosystème québécois de l'intelligence artificielle est l'un des plus dynamiques au monde, et Montréal en est le cœur battant. Ici, nous faisons ce que nous faisons de mieux : rassembler les talents, les universités et les entreprises pour innover de façon responsable et durable. Mila est un pilier de cette force collective. En le soutenant, nous affirmons notre volonté de faire rayonner Montréal comme métropole internationale de l'IA, tout en veillant à ce que son développement demeure éthique et au service de notre société. »

Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« MILA, c'est non seulement un institut de recherche, mais aussi un lieu rassembleur qui regroupe la plus grande concentration au monde, en milieu universitaire, de spécialistes en apprentissage profond. MILA est reconnu internationalement pour ses contributions majeures en IA. Nous sommes donc extrêmement fiers de l'appuyer dans ses activités, qui permettront de consolider notre réseau d'excellence universitaire et de continuer de former une relève dans le domaine de l'IA ici, dans notre métropole québécoise, afin que notre économie en ressorte encore plus forte à long terme. »

Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets intelligence artificielle, quantique, sciences et innovation)

« Avec son appui, le gouvernement du Québec renforce notre capacité à développer l'intelligence artificielle ici, au Québec, au bénéfice de nos priorités économiques et sociales. À Mila, nous accélérons le passage de la recherche de pointe aux retombées en multipliant les collaborations qui outillent nos entreprises et attirent les meilleurs talents mondiaux. En plaçant l'humain et l'éthique au cœur de notre vision, nous faisons de l'IA responsable un avantage compétitif unique, capable de propulser notre économie tout en assurant un développement technologique qui se distingue à l'échelle mondiale. »

Valérie Pisano, présidente et cheffe de la direction de Mila

Faits saillants :

Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle a pour mission d'être un pôle mondial d'avancées scientifiques qui inspire l'innovation et l'essor de l'IA au bénéfice de tous. Fruit d'une collaboration entre l'Université de Montréal et l'Université McGill, l'organisme regroupe plus de 1 300 chercheurs, professeurs, étudiants et partenaires du milieu de la recherche et de l'innovation.

Le soutien gouvernemental accordé à Mila s'inscrit dans le cadre de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027, laquelle prévoit notamment 125 millions de dollars afin de poursuivre la réalisation de mesures liées à l'IA.

