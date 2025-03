OTTAWA, ON, le 21 mars 2025 /CNW/ - Chaque personne mérite d'être soi-même et d'avoir toutes les chances de participer à la vie économique, sociale et politique du Canada. Une société où les gens sont en sécurité, valorisés et ont les moyens d'atteindre leur plein potentiel est une société où tout le monde s'épanouit.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada et lieutenant du Québec, qui est responsable du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres, a annoncé jusqu'à 1,4 million de dollars pour quatre organismes. Ce financement permettra de soutenir des initiatives qui s'attaquent aux barrières et facilitent les changements systémiques en développant les connaissances, les outils, et le soutien pour les communautés 2ELGBTQI+ dans tout le Canada.

Egale Canada recevra jusqu'à 148 800 $ pour son projet Sommet Fierté 7 2025 : Renforcer le leadership et l'égalité des communautés 2ELGBTQI+ au Canada , ce qui permettra de faire progresser l'égalité sociale, politique et économique des communautés 2ELGBTQI+ en éliminant les obstacles systémiques à l'inclusion et en favorisant la défense de leurs droits.

du renforcera la capacité des organismes et des réseaux communautaires 2ELGBTQI+ à faire progresser l'égalité 2ELGBTQI+. Intersex Canada recevra jusqu'à 874 285 $ pour son projet Améliorer le soutien et la visibilité pour les personnes intersexuées au sein des communautés 2ELGBTQI+ et de l'ensemble de la société canadienne , afin de renforcer le soutien et la visibilité des personnes intersexuées au sein des communautés 2ELGBTQI+ et de l'ensemble de la société canadienne, en mettant l'accent sur la collaboration avec les communautés autochtones et racisées du Canada.

Ce financement s'appuie sur le Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ qui a été annoncé en août 2022. Ce plan d'action continue de faire progresser les droits et l'égalité des communautés 2ELGBTQI+ au Canada. Grâce au financement de projets 2ELGBTQI+, le gouvernement du Canada pourra remédier aux disparités persistantes auxquelles sont confrontées ces communautés et bâtir un pays plus sûr et plus inclusif.

Citations

« Grâce à cet investissement, nous nous tenons aux côtés des communautés 2ELGBTQI+ pour contribuer à éliminer les obstacles systémiques à une véritable égalité. Ensemble, nous nous efforçons de contrer la discrimination sous toutes ses formes pour que chaque personne puisse vivre de manière authentique, sans jugement, sans préjugé et sans haine. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada et lieutenant du Québec

« L'équipe d'Egale accomplit un travail remarquable pour soutenir notre communauté ici, à Toronto-Centre, et je suis fière de l'appuyer dans cette initiative. En investissant dans des projets comme celui-ci, notre gouvernement fait des pas concrets vers un Canada plus inclusif et équitable. Soutenir les organismes 2ELGBTQI+ en Ontario renforce les communautés, amplifie les voix et élimine les barrières systémiques, afin que chaque personne --peu importe qui elle est et qui elle aime--puisse s'épanouir. »

L'honorable Marci Ien, députée fédérale de Toronto-Centre

« La persévérance des membres du Groupe LGBTQ+ alliés de Prescott-Russell pour amener cet organisme à la prochaine étape est remarquable. L'annonce d'aujourd'hui témoigne du travail acharné des bénévoles au fil des ans. Ce financement contribuera à bâtir une base encore plus solide pour la communauté 2ELGBTQI+ de Prescott-Russell et l'aidera à mieux répondre aux besoins de ses membres. »

Francis Drouin, député fédéral de Glengarry--Prescott--Russell

Faits en bref

Entre 2019-2021, 1,3 million de Canadiennes et de Canadiens âgés de 15 ans et plus (4,4 % de la population canadienne) a déclaré faire partie de la population 2ELGBTQ+.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a investi plus de $250 millions pour faire avancer les droits et améliorer l'égalité pour les communautés 2ELGBTQI+. Faisant partie de ce montant, $100 millions pour une période de cinq ans (2022-2027) a été dédié directement au Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+.

