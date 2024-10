CALGARY, AB, le 17 oct. 2024 /CNW/ - L'égalité des genres dépend de la possibilité pour tout le monde de participer pleinement à la vie économique, sociale et politique du Canada. L'élimination des obstacles systémiques liés à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre ou à l'expression de genre, et l'inclusion des communautés 2ELGBTQI+ permettront de créer un meilleur avenir pour la population du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé l'octroi d'un montant pouvant atteindre 4,7 millions de dollars à neuf organismes situés en Alberta et au Manitoba. Grâce à ce financement, les projets suivants pourront faire progresser l'égalité pour les communautés 2ELBGTQI+ et contrer la montée de la haine en rassemblant la population :

Être un bon parent : outils pour les personnes bispirituelles et les communautés qui les soutiennent, Two-Spirited People of Manitoba Inc.

Impact FrancoQueer : Transformer les espaces de pouvoir dans l'Ouest et les territoires, Comité FrancoQueer de l'Ouest

Projet lii koont bispirituel (contes d'hiver), Edmonton 2 Spirit Society

2 Spirit Society Voie vers l'équité : récits virtuels des communautés 2ELGBTQI+ vivant avec le VIH, HIV Network of Edmonton Society

Soutenir les médecins, le personnel infirmier et les pharmaciennes et pharmaciens de l'Alberta dans la prestation de soins de santé adaptés aux personnes transgenres, Queer & Trans Health Collective

Pour Kelly, Sunshine House

Retour à nos racines : le tout premier organisme national pour les personnes noires queers, transgenres et non binaires au Canada, Le Réseau Enchanté

Égalité des genres au sein des organismes : inclusion des personnes bispirituelles, transgenres et non binaires dans le milieu de travail, Trans Manitoba

Ce financement s'appuie sur le Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ qui a été annoncé en août 2022. Ce plan d'action continue de faire progresser les droits et l'égalité des communautés 2ELGBTQI+ au Canada. Grâce au financement de projets 2ELGBTQI+, le gouvernement du Canada pourra remédier aux disparités persistantes auxquelles sont confrontées ces communautés et bâtir un pays plus sûr et plus inclusif.

Cette annonce comprend aussi un montant pouvant atteindre 366 000 dollars pour Black Pride YYC pour leur projet intitulé Initiative pour l'égalité dès maintenant, qui vise à cerner les besoins et les obstacles pour les communautés noires 2ELGBTQI+ de Calgary. Dans le cadre du Plan d'action canadien de lutte contre la haine, le projet contrera la discrimination et la haine au moyen d'ateliers éducatifs, soutiendra les victimes de thérapies de conversion* grâce à des ressources de rétablissement adaptées et célébrera les contributions des personnes noires 2ELGBTQI+ par le biais d'archives virtuelles et d'expositions publiques.

*La thérapie de conversion désigne tout service, pratique ou traitement conçu pour changer l'orientation sexuelle d'une personne pour la rendre hétérosexuelle, changer son identité de genre pour qu'elle soit cisgenre ou changer son expression de genre pour qu'elle corresponde au sexe qui lui a été attribué à la naissance ou encore pour réprimer l'identité de genre non cisgenre.

Citation

« Les organismes 2ELGBTQI+ connaissent les besoins les plus pressants de leurs communautés et savent comment y répondre. Grâce à cet investissement, le gouvernement du Canada continue de soutenir des projets communautaires qui cernent les principaux obstacles auxquels sont confrontées les communautés 2ELBGTQI+, notamment la montée de la haine dont nous sommes toutes et tous témoins et que nous subissons. Ensemble, nous ouvrons la voie pour la création d'un Canada plus inclusif, où tout le monde peut vivre sans jugement ou préjugé. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Faits en bref

Entre 2019 et 2021, 1,3 million des personnes au Canada âgées de 15 ans et plus (soit 4,4 % de la population canadienne) ont déclaré faire partie de la population 2ELGBTQI+.

L'Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes réalisée en 2019 a révélé que 77 % des personnes des jeunes issus de la diversité sexuelle et de genre ont déclaré avoir été la cible d'intimidation au cours de l'année précédente. Non seulement les jeunes issus de la diversité sexuelle et de genre sont plus susceptibles d'être victimes d'intimidation, mais leur santé mentale est souvent moins bonne que celle des jeunes cisgenres qui ont une attirance exclusivement pour un genre différent.

Parmi la population âgée de 15 ans et plus, 3 personnes 2ELGBTQ+ sur 10 (29,7 %) ont déclaré que leur santé mentale était passable ou mauvaise, comparativement à moins de 1 personne non 2ELGBTQI+ sur 10 (9,1 %).

Au cours des huit dernières années, le gouvernement du Canada a investi plus de 250 millions de dollars pour faire progresser les droits et accroître l'égalité pour les communautés 2ELGBTQI+. De ce montant, 100 millions de dollars sur cinq ans (2022-2027) ont été consacrés directement au Plan d'action fédéral 2ELBGTQI+.

Le budget de 2024 prévoit 273,6 millions de dollars additionnels sur six ans, dès 2024-2025, et 29,3 millions de dollars par la suite pour soutenir le Plan canadien de lutte contre la haine. Le Plan d'action englobe des initiatives clés menées par différents ministères et organismes fédéraux, notamment Patrimoine canadien, Sécurité publique Canada, Justice Canada, la Gendarmerie royale du Canada, Statistiques Canada et la Fondation canadienne des relations raciales. Femmes et Égalité des genres Canada reçoit 12 millions sur cinq ans, à compter de 2024-2025, afin de financer des projets visant à contrer la haine envers les communautés 2ELGBTQI+.

29,3 millions de dollars par la suite pour soutenir le Plan canadien de lutte contre la haine. d'action englobe des initiatives clés menées par différents ministères et organismes fédéraux, notamment Patrimoine canadien, Sécurité publique , , la Gendarmerie royale du , Statistiques Canada et la Fondation canadienne des relations raciales.

