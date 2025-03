GATINEAU, QC, le 21 mars 2025 /CNW/ - Chaque personne mérite d'être soi-même et d'avoir toutes les chances de participer à la vie économique, sociale et politique du Canada. Une société où les gens sont en sécurité, valorisés et ont les moyens d'atteindre leur plein potentiel est une société où tout le monde s'épanouit.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada et lieutenant du Québec, qui est responsable du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres, a annoncé jusqu'à 718 000 $ pour trois organismes situés au Québec. Ce financement permettra de soutenir des initiatives qui s'attaquent aux barrières et facilitent les changements systémiques en développant les connaissances, les outils, et le soutien pour les communautés 2ELGBTQI+ au Québec et dans tout le Canada.

Groupe régional d'intervention sociale de l'Estrie (GRIS Estrie) recevra 228 511 $ pour son projet Sensibilisation et mobilisation des communautés en contexte rural, qui cernera les obstacles à l'égalité auxquels sont confrontées les communautés 2ELGBTQI+ dans la région du Haut-Saint-François, en collaborant avec le personnel de première ligne et les personnes de diverses identités de genre. Grâce à des outils, des formations et des activités adaptés, le projet sensibilisera et inspirera des initiatives similaires dans d'autres régions rurales.

de s'appuiera sur des recherches, des ateliers et des outils pratiques pour améliorer la compréhension du public, fournir des ressources adaptées et recommander des améliorations pour mieux soutenir les jeunes 2ELGBTQI+ en matière d'éducation à la santé sexuelle. Queer Tech recevra jusqu'à 247 221 $ pour son projet de Recensement de l'industrie technologique 2ELGBTQI+ 2025-2026 afin de réaliser une analyse sectorielle approfondie de la situation des spécialistes 2ELGBTQI+ dans le domaine de la technologie au Canada . Ce projet s'appuiera sur une enquête quantitative nationale et des entrevues qualitatives afin de recueillir des données essentielles sur la représentation des spécialistes 2ELGBTQI+ dans l'écosystème technologique et sur leur expérience en milieu de travail.

Ce financement s'appuie sur le Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ qui a été annoncé en août 2022. Ce plan d'action continue de faire progresser les droits et l'égalité des communautés 2ELGBTQI+ au Canada. Grâce au financement de projets 2ELGBTQI+, le gouvernement du Canada pourra remédier aux disparités persistantes auxquelles sont confrontées ces communautés et bâtir un pays plus sûr et plus inclusif.

« Grâce à cet investissement, nous nous tenons aux côtés des communautés 2ELGBTQI+ pour contribuer à éliminer les obstacles systémiques à une véritable égalité. Ensemble, nous nous efforçons de contrer la discrimination sous toutes ses formes pour que chaque personne puisse vivre de manière authentique, sans jugement, sans préjugé et sans haine. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de la Culture et de l'Identité canadiennes, Parcs Canada et lieutenant du Québec

« Notre pays et notre communauté de Montréal sont plus forts grâce à notre diversité. Nous restons dévoués à défendre les droits fondamentaux de chacune et chacun, peu importe leurs origines, leur religion ou leur orientation sexuelle. L'annonce d'aujourd'hui est un pas de plus en avant, pour défendre les droits de toutes et tous. Vive le Canada! »

L'honorable Marc Miller, député fédéral de Ville-Marie--Le Sud-Ouest--Île-des-Sœurs

« Nos organismes communautaires travaillent d'arrache-pied afin de développer des initiatives qui ont un impact concret dans nos communautés. Le soutien que nous annonçons aujourd'hui aidera ces organismes, dont GRIS Estrie, à poursuivre leurs efforts afin de renforcer et de soutenir la résilience des communautés 2ELGBTQI+. C'est ainsi que nous pourrons aspirer à une société où chacune et chacun pourra être soi-même, et ce, sans crainte. »

L'honorable Élisabeth Brière, ministre des Anciens Combattants et ministre responsable de l'Agence du revenu du Canada

Entre 2019-2021, 1,3 million de Canadiennes et de Canadiens âgés de 15 ans et plus (4,4 % de la population canadienne) a déclaré faire partie de la population 2ELGBTQ+.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a investi plus de $250 millions pour faire avancer les droits et améliorer l'égalité pour les communautés 2ELGBTQI+. Faisant partie de ce montant, $100 millions pour une période de cinq ans (2022-2027) a été dédié directement au Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+.

a investi plus de pour faire avancer les droits et améliorer l'égalité pour les communautés 2ELGBTQI+. Faisant partie de ce montant, pour une période de cinq ans (2022-2027) a été dédié directement au Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+. La campagne de sensibilisation lancée récemment, Unité, vise à contrer la stigmatisation des membres des communautés 2ELGBTQI+. Elle encourage la population canadienne à se rassembler et à agir activement pour réduire cette stigmatisation, notamment en améliorant les connaissances et les compétences nécessaires pour créer un avenir plus inclusif pour tout le monde.

