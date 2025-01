MONTRÉAL, le 31 janv. 2025 /CNW/ - Chaque personne mérite d'être soi-même et d'avoir toutes les chances de participer à la vie économique, sociale et politique du Canada. Une société où les gens sont en sécurité, valorisés et ont les moyens d'atteindre leur plein potentiel est une société où tout le monde s'épanouit.

Aujourd'hui, Lisa Hepfner, la secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé que, en vertu de quatre différents fonds 2ELGBTQI+, le gouvernement fédéral consacrera 41,5 millions de dollars à la réalisation de 106 projets. Ce financement permettra de faire progresser l'égalité pour les communautés 2ELGBTQI+ partout au Canada et de lutter contre la montée de la haine.

Cette annonce comprend dix projets qui visent à renforcer et à soutenir la résilience des communautés 2ELGBTQI+ face à la haine et la discrimination. Ces initiatives sont financées dans le cadre du Plan d'action canadien de lutte contre la haine, lancé à l'automne 2024. Ce financement permettra d'autonomiser les communautés, de soutenir les victimes et les personnes survivantes, et de renforcer la confiance de la communauté.

En outre, pour aider à résoudre les problèmes clés auxquels sont confrontées les communautés 2ELGBTQI+, nous soutenons 36 projets par l'intermédiaire du Fonds de projets 2ELGBTQI+. Ces projets se concentreront sur des initiatives communautaires qui visent à éliminer ces obstacles. Ils permettront notamment de faciliter les changements systémiques, de générer des connaissances et de mettre au point les outils et le soutien nécessaires aux communautés.

Grâce au Fonds de développement des capacités communautaires 2ELGBTQI+, nous soutenons 56 projets au pays. Ainsi, un plus grand nombre d'organismes pourront atteindre leurs objectifs. Pour ce faire, ils renforceront leurs capacités grâce à des plans stratégiques et financiers, établiront des réseaux formels, amélioreront leurs compétences techniques, et bien plus encore.

Enfin, dans le cadre de la recherche communautaire intersectionnelle visant à renforcer les données et les preuves relatives aux communautés 2ELGBTQI+, quatre projets reçoivent des fonds pour mener des recherches et des études sur les problèmes et les obstacles rencontrés par les communautés 2ELGBTQI+ au Canada.

S'appuyant sur le Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+, ce financement permettra de remédier aux inégalités auxquelles sont confrontées ces communautés, tout en s'efforçant de créer un pays plus sûr et plus inclusif.

Citations

« Grâce à cet investissement, nous nous tenons aux côtés des communautés 2ELGBTQI+ pour contribuer à éliminer les obstacles systémiques à une véritable égalité. Ensemble, nous nous efforçons de contrer la discrimination sous toutes ses formes pour que chaque personne puisse vivre de manière authentique, sans jugement, sans préjugé et sans haine. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Le Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+, qui en est à sa troisième année d'existence, produit des résultats tangibles dans tout le pays. Ces résultats sont le fruit d'initiatives communautaires, comme celles que nous annonçons aujourd'hui. Ensemble, nous favorisons un changement sociétal significatif afin que chaque personne puisse être fidèle à elle-même ».

Lisa Hepfner, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Les faits en bref

Entre 2019-2021, 1,3 million de Canadiennes et de Canadiens âgés de 15 ans et plus (4,4 % de la population canadienne) a déclaré faire partie de la population 2ELGBTQ+.

Au Canada , le nombre de crimes haineux signalés par la police qui ciblent l'orientation sexuelle a augmenté de 69 % en 2023. Les crimes fondés sur l'orientation sexuelle et la religion représentaient la majeure partie de l'augmentation des crimes haineux enregistrés cette année-là.

, le nombre de crimes haineux signalés par la police qui ciblent l'orientation sexuelle a augmenté de 69 % en 2023. Les crimes fondés sur l'orientation sexuelle et la religion représentaient la majeure partie de l'augmentation des crimes haineux enregistrés cette année-là. L'Enquête canadienne sur la santé des enfants et des jeunes réalisée en 2019 a révélé que 77 % des jeunes issus de la diversité sexuelle et de genre ont déclaré avoir été victimes d'intimidation au cours de l'année précédente. Non seulement les jeunes issus de la diversité sexuelle et de genre sont-ils plus susceptibles d'être victimes d'intimidation, mais leur santé mentale est souvent moins bonne que celle des jeunes personnes cisgenres attirées exclusivement par un autre sexe.

Parmi les personnes âgées de 15 ans et plus, trois personnes 2ELGBTQ+ sur dix (29,7 %) ont déclaré que leur santé mentale était passable ou mauvaise, contre moins d'une personne non 2ELGBTQ+ sur 10 (9,1 %).

La campagne de sensibilisation lancée récemment, Unité , vise à contrer la stigmatisation des membres des communautés 2ELGBTQI+. Elle encourage la population canadienne à se rassembler et à agir activement pour réduire cette stigmatisation, notamment en améliorant les connaissances et les compétences nécessaires pour créer un avenir plus inclusif pour tout le monde.

, vise à contrer la stigmatisation des membres des communautés 2ELGBTQI+. Elle encourage la population canadienne à se rassembler et à agir activement pour réduire cette stigmatisation, notamment en améliorant les connaissances et les compétences nécessaires pour créer un avenir plus inclusif pour tout le monde. L'année dernière, nous avons accordé une aide financière à un projet visant à contrer la haine qui sera réalisé par Black Pride YYC. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous aurons investi en tout près de 8,4 millions de dollars afin de contrer la haine envers les communautés 2ELGBTQI+.

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Personnes-ressources : Emelyana Titarenko, Directrice des communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 873-355-9576, [email protected]; Relations avec les médias : Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]